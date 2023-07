„Kindergarten-Tornado“ radelt allen davon

Vorbildliche Radfahrer: Bürgermeister Patrick Janik (r.) und Teilnehmer des Stadtradelns bei der Abschlussfeier vor dem Rathaus. © Dagmar Rutt

Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik hat die fleißigsten Teams beim Stadtradeln 2023 ausgezeichnet. Das Gesamtergebnis kann die Stadt zufriedenstellen.

Starnberg – Das Starnberger Ergebnis beim Stadtradeln liegt heuer mit 148 880 Kilometern nur knapp unter dem Wert des Vorjahres. 729 Starnbergerinnen und Starnberger sind mitgeradelt. Bürgermeister Patrick Janik zeichnete vor der Stadtratssitzung am Montag die fleißigsten Mannschaften aus. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hatte das Team „Kindergarten-Toyrnado“ die Nase vorne vor den Sportskanonen vom Seniorentreff und dem Verein Bike It Starnberg.

Pro Kopf war das Team der „Fahrschule am See“ vor den Teams von Bike It und der UWG am stärksten.

Mit dem Abschneiden ist das Rathaus durchaus zufrieden. Die Stadt liegt im Landkreis hinter Gauting und Gilching auf Platz drei, von allen 1000 Gemeinden zwischen 10 000 und 50 000 Einwohnern liegt Starnberg derzeit bundesweit unter den besten 150, bayernweit unter den besten 25. Die Aktion dauert in einigen Regionen allerdings noch an. Der Landkreis liegt derzeit in Bayern auf Rang sechs. Auch der Verkehrsreferent des Stadtrats und leidenschaftliche Radfahrer Dr. Thorsten Schüler (UWG) bedankte sich bei allen Teilnehmern. „Wir können mit dem Ergebnis zufrieden sein“, sagte er in der Sitzung, bekannte aber auch, dass nur zehn der 31 Stadträte mitgemacht hätten.