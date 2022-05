Kinderhaus in Perchting hat jetzt den Segen von oben

Starnbergs Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall segnete das Maria-Liebich-Kinderhaus am Freitagnachmittag. 57 Mädchen und Buben werden dort aktuell betreut. Sie sind der Motor unseres Kinderhauses. Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall über die Erzieherinnen © andrea jaksch

Rund zwei Jahre nach seiner Eröffnung hat das Maria-Liebich-Kinderhaus in Perchting nun auch den Schutz von oben. Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall segnete die Einrichtung am Freitag – und er ist heilfroh, dass alle Stellen besetzt sind.

Perchting – Es war im Juni 2020, ein paar Wochen nach Ende des ersten Corona-Lockdowns, als die ersten Kinder in das neu gebaute Kinderhaus Maria Liebich in Perchting einzogen. „Das war eine sehr, sehr schwere Zeit zum Anfangen“, erinnerte sich Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall am Freitag zurück. Vor allem der Personalmangel habe ihm Sorgen bereitet. „Erzieherinnen werden hier mit Gold aufgewogen“, sagte er. Und die Personalsorgen seien anfangs „brutal“ gewesen. Umso froher sind er, Kinderhausleiterin Margarete Haseidl, die Verantwortlichen der Stadt, alle Beteiligten und Eltern, dass derzeit alle Stellen besetzt sind. Und seit Freitag hat das Kinderhaus endlich auch seinen Segen. Pandemiebedingt war der festliche Akt immer wieder verschoben worden.

Rund 40 Mädchen und Buben saßen im Garten des Kinderhauses im Halbkreis auf Bänken und sangen „Klatscht alle in die Hände“. Jall dankte den Erzieherinnen. „Sie sind der Motor unseres Kinderhauses“, betonte er. Auch Bürgermeister Patrick Janik freute sich bei der Segnung, dass die Kinder „einen wohlfühlenden Eindruck“ machten. „Das Kinderhaus ist ein großer Gewinn für Perchting“, sagte er.

Janik erinnerte zudem an die edle Spende von Karl Liebich, der das Grundstück an der Jägersbrunner Straße der katholischen Kirche überlassen hatte mit der Bitte, ein Kinderhaus darauf zu errichten. Dessen Mutter Maria Liebich ist die Namensgeberin des Hauses, wie Josef Bartl von der Kirchenverwaltung erklärte. Zu Beginn der Segnung hielten denn auch einige Kinder ein Schild mit der Aufschrift „Vielen Dank, Herr Liebich“ hoch. Der 82-Jährige konnte am Freitag an der Feier leider nicht teilnehmen und ließ sich entschuldigen.

Im Haus werden 57 Kinder betreut, die auf drei Gruppen verteilt sind: Krippe, Kindergarten und Hort. Darüber hinaus arbeite das Kinderhaus auch integrativ, berichtete Leiterin Margarete Haseidl. Das Haus biete viel Platz, eine schöne Aussicht und die Nähe zur Natur. „Durch die Landschaftsfenster können die Kinder die Jahreszeiten erleben.“ Einziger Mangel sei der zu geringe Schutz vor Sonne und Wind. Die Baukosten betrugen rund 4,5 Millionen Euro.

Die derzeit entspannte Personalsituation freut alle Beteiligten. Die Nähe zu München erschwere ansonsten die Suche, erklärte Jall. Zudem „sind wir eine katholische Einrichtung“. Die Erzieherinnen sollten also Mitglied der Kirche sein – „und Christen sind die Minderheit“, so Jall. Wenn das Personal sich verändern oder Stunden reduzieren wolle, können das schnell zu einem Problem führen.

Mathilda Trausch