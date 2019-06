Die ersten Wände stehen schon

Eines der größten Bauvorhaben der Stadt Starnberg ist der Neubau des Kinderhauses in Perchting. Dort gehen die Arbeit gut voran.

Perchting – Der Neubau des Kinderhauses in Perchting macht Fortschritte. Dieser Tage wurden die Holzwände aufgestellt, wie die Stadt Starnberg mitteilte. „Alle Projektbeteiligten arbeiten sehr terminbedacht und effizient zusammen“, erklärte Bürgermeisterin Eva John nach einem Besuch der Baustelle. „Dank der umweltfreundlichen Holzbauweise ist zudem ein zügiger Baufortschritt sowie Fertigstellung und Übergabe zum weiteren Betrieb an die katholische Pfarrkirchenstiftung Perchting möglich.“

Der Bau des rund 4,5 Millionen Euro teuren Kinderhauses an der Jägersbrunner Straße gegenüber dem Parkplatz des Sportplatzes hatte vor rund zwei Monaten begonnen. Der eingeschossige Bau wird eine Fläche von rund 1000 Quadratmetern haben und einer Krippengruppe für Kinder zwischen ein und drei Jahren, einer Kindergartengruppe für Drei- bis Sechsjährige sowie einer Hortgruppe für Sechs- bis Zehnjährige Platz bieten. Dazu kämen weitere Räume wie Bewegungsraum, Werkraum, Essraum mit Küche, Räume für Verwaltung, Personal und Elterngespräche sowie Sanitärbereiche, außerdem Außenspielflächen für die unterschiedlichen Altersgruppen, teilte das Rathaus mit. Die Wärmeversorgung werde über eine Pelletheizung gesichert, auf den südwärts ausgerichteten Dächern lässt die Stadt als Bauherrin eine Fotovoltaikanlage installieren.

Besonderheit: eine Kuschelecke mit Aussicht

Die Bürgermeisterin steht zu dem Projekt, an dessen Kosten es im Vorfeld einige Kritik gegeben hatte. „Die Kinder werden in Zukunft ein modernes Kinderhaus besuchen, in dem sie bestens betreut werden, spielen und kleine und große Lernschritte machen können. Die Raumaufteilung bietet sogar noch ein kleines Schmankerl: Von der Kuschelecke aus können die Kinder direkt durch ein großes Glasfenster auf die Pferdekoppel des Nachbargrundstücks schauen.“ Kritik hatte es auch an der Verkehrserschließung über die Jägerbrunner Straße gegeben (wir berichteten).

Der Bau wird vom Staat mit rund 850 000 Euro bezuschusst, erklärte die Stadt weiter. Der Bau wird nach Plänen des Büros raumstation Architekten GmbH aus Starnberg realisiert. Das Kinderhaus soll bis April 2020 fertiggestellt und bezogen werden können, so der Zeitplan der Stadt.