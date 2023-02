Kira Weidle: „Ich fühle mich bereit für die WM“

Von: Michael Baumgärtner

Teilen

Ihren bislang größten sportlichen Erfolg feierte Kira Weidle vor zwei Jahren mit Abfahrts-Silber bei der alpinen Skiweltmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo. Auch diesmal zählt die 26-jährige Starnbergerin zum erweiterten Favoritenkreis. Bei einer WM zählen nur die Plätze eins bis drei, alles andere ist immer nice to have, ganz nett, aber eben nicht das, was man will. Kira Weidle über ihre Ziele bei der Weltmeisterschaft © Michael Kappeler/dpa

Kira Weidle peilt bei der Ski-WM in Courchevel/Méribel wieder eine Abfahrtsmedaille an. Aber zunächst steht am Mittwoch der Super-G auf dem Programm.

Starnberg – Es war der 13. Februar 2021. An jenem Samstag vor zwei Jahren feierte Kira Weidle ihren bislang größten sportlichen Erfolg. Die Rennläuferin vom Ski-Club Starnberg holte hinter der Schweizerin Corinne Suter sensationell Abfahrts-Silber bei der Weltmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo. Fast auf den Tag genau zwei Jahre später, am kommenden Samstag, 11. Februar (Start 11 Uhr), will die 26-Jährige bei der WM – diesmal in Courchevel/Méribel (Frankreich) – in der Abfahrt wieder für Furore sorgen. „Mein Ziel ist ganz klar eine Medaille“, sagt Weidle kämpferisch. „Bei einer WM zählen nur die Plätze eins bis drei, alles andere ist immer nice to have, ganz nett, aber eben nicht das, was man will.“

Dass die beste deutsche Speed-Fahrerin so selbstbewusst und forsch auftritt, hat berechtigte Gründe. Kira Weidle hat sich in den vergangenen Jahren in der Weltspitze der Abfahrerinnen voll etabliert. In dieser Weltcupsaison ist sie schon zweimal aufs Podest gefahren (jeweils Platz drei in St. Moritz und Cortina d’Ampezzo), in der WC-Abfahrtswertung liegt sie mit 203 Punkten auf Rang fünf. Ihr erster Weltcupsieg scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

Auch gesundheitlich spricht nichts dagegen, dass die 26-jährige Starnbergerin in Courchevel/Méribel erfolgreich sein kann. Kira Weidle ist verletzungsfrei und physisch topfit. „Die letzten Tage waren wir in Südtirol im Ultental mit den Schweizerinnen zum Training, ich fühle mich ganz gut vorbereitet“, sagte sie am Freitag im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Bei einer WM zählen nur die Plätze eins bis drei, alles andere ist immer nice to have, ganz nett, aber eben nicht das, was man will.

Während die Speedrennen der Männer in Courchevel ausgetragen werden, starten die Frauen in Méribel auf der Strecke „Roc de Fer“. Für Weidle und die meisten anderen Rennläuferinnen ist das unbekanntes Terrain. „Das ist für uns alle eine neue Strecke, für mich auf jeden Fall. Nur ganz wenige sind da vor einer ganzen Weile schon einmal gefahren“, sagt Weidle. Sie habe zwar schon einiges über die Strecke gehört („klingt alles ganz gut“), aber wie es dann tatsächlich ist, will sie sich vor Ort anschauen. Vor dem Rennen finden drei Trainingsläufe auf der „Roc de Fer“ statt (Dienstag, Donnerstag, Freitag). Erst danach will Weidle auch entscheiden, ob sie wieder auf ihren alten Ski setzt, mit dem sie vor zwei Jahren Silber gewonnen hat. In Cortina d’Ampezzo vor gut zwei Wochen jedenfalls brachten ihr die altbewährten Bretter Glück, mit denen sie im Weltcup auf Rang drei raste. „Ob ich wieder auf den Silber-Ski setze, kommt ganz auf die Verhältnisse und Gegebenheiten vor Ort an, auf Schnee, Piste, Kurssetzung und viele weitere Faktoren. Aber natürlich ist der Ski als Alternative mit dabei“, sagt die Starnbergerin.

Mit welchem Material auch immer Kira Weidle an den Start gehen wird, sie ist sehr zuversichtlich: „Ich freue mich auf die WM, fühle mich bereit und gehe nach der Silbermedaille von vor zwei Jahren und dem Stockerlplatz zuletzt mit ordentlich Selbstbewusstsein dorthin.“

Doch ehe Weidle in ihrer Paradedisziplin Abfahrt auf Medaillenjagd geht, steht am Mittwoch erst einmal der Super-G auf dem Programm (11.30 Uhr). In ihrer bislang klar schwächeren Disziplin könnte sie mit etwas Glück ebenfalls für eine Überraschung sorgen. Schließlich ist sie in diesem Weltcup-Winter bereits zweimal in die Top Ten gefahren (7. in St. Anton, 9. in Cortina d’Ampezzo).