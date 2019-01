Kira Weidle in Cortina auf Rang acht

Kira Weidle hat gestern in der ersten Weltcup-Abfahrt von Cortina d’Ampezzo mit 0,76 Sekunden Rückstand auf Ramona Siebenhofer (Österreich) den 8. Platz belegt. Es wäre aber noch viel mehr für die 22-jährige Starnbergerin drin gewesen.

Starnberg– Rang acht in der ersten von zwei Weltcup-Abfahrten ist für Kira Weidle ein durchaus herausragendes Ergebnis. Aber die die Skirennläuferin vom SC Starnberg ärgerte sich dennoch, als sie im Ziel ankam. Schließlich wäre noch viel mehr möglich gewesen, wenn sie nicht im ersten Streckenabschnitt einen Riesenfehler gemacht hätte, der ihr vermutlich rund eine halbe Sekunde kostete? „Ohne den Fehler wäre vielleicht das Stockerl drin gewesen“, sagte sie. Am Ende fehlten der 22-jährigen Starnbergerin, die erneut beste Deutsche war, 0,30 Sekunden auf Rang drei. Es war trotzdem nach Rang drei zu Saisonbeginn in Lake Louise/Kanada Weidles bestes Weltcup-Resultat in diesem Winter. Am Samstag steht die zweite Abfahrt (10.30 Uhr) in Cortina auf dem Programm, am Sonntag folgt noch der Super-G (11.15 Uhr).