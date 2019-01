Kira Weidle im Training zweimal Fünfte

Kira Weidle hat ihre gute Form ins neue Jahr mitnehmen können. Gestern fuhr die Skirennläuferin vom Ski-Club Starnberg in den beiden Trainingsläufen zu den Abfahrts-Weltcuprennen in Cortina d’Ampezzo jeweils auf Rang fünf.

Damit war die 22-Jährige beide Male beste Deutsche. Hervorragende Voraussetzungen also für die Weltcuprennen an diesem Wochenende. Weil die Speedrennen am vergangenen Wochenende in St. Anton wegen der heftigen Schneefälle abgesagt werden mussten, finden in Cortina zwei Abfahrten statt. Die erste startet am Freitag um 12 Uhr, die zweite am Samstag, ebenfalls um 12 Uhr. Am Sonntag findet dann noch ab 11.15 Uhr der Super-G statt. Am Wochenende danach stehen dann für Weidle die Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen auf dem Programm.