Essen wie in der Hühnerlegebatterie: Kira Weidle schildert ihre Eindrücke von Olympia in Peking

Von: Michael Baumgärtner

Teilen

Auf der Rennstrecke von Yanqing war Kira Weidle bislang noch nicht. Am Freitag beginnen für sie mit dem Super-G die Olympischen Spiele. © Angelika Warmuth/dpa

Kira Weidle fährt am frühen Freitagmorgen deutscher Zeit ihr erstes Rennen bei Olympia 2022 in Peking. Im Interview berichtet sie von ihren ersten Eindrücken.

Starnberg/Peking – Es sind nach Pyeongchang ihre zweiten Olympischen Winterspiele. Vor vier Jahren in Südkorea belegte Kira Weidle in der Abfahrt Rang elf, im Super-G schied sie aus. Diesmal in Peking gilt die Skirennläuferin des SC Starnberg als Mitfavoritin auf eine Medaille. Zwei Tage vor ihrem ersten Rennen sprach der Starnberger Merkur mit der 25-jährigen Speedspezialistin über ihre bisherigen Eindrücke in China und ihre Chancen beim Super-G (Freitag, 4 Uhr MEZ).

Frau Weidle, wie verhalten sich die Chinesen gegenüber den Athleten?

China ist wirklich ein besonderes Erlebnis, andere Länder, andere Sitten eben. Aber man muss sagen, die Leute hier sind extrem bemüht und sehr, sehr nett. Sie versuchen wirklich ihr Bestes hier, damit wir uns wohlfühlen.

Wie läuft das ab mit den Corona-Schutzmaßnahmen in Peking? Ist das ähnlich wie während des Weltcups oder noch viel strenger und anders organisiert?

Klar gibt es die normalen Schutzmaßnahmen. Jeden Tag müssen wir einen PCR-Test machen. Überall wird desinfiziert, was nur geht. Die wenigsten Fensterscheiben sind hier klar, weil alles voller Desinfektionsmittel ist. Und dann müssen wir natürlich ständig Maske tragen, 24/7 – überall, wo man hingeht. Nur in den eigenen vier Wänden dürfen wir die Maske abnehmen, was aber auch nicht allzu sehr stört. Und dann gibt es natürlich sehr strenge Einlasskontrollen ins Dorf. Nur wer akkreditiert ist, darf auch rein.

Essen in der Olympia-Kantine: „Wie in einer Hühnerlegebatterie“

Wie ist es mit der Verpflegung? Essen Sie in der Kantine oder haben Sie Ihren eigenen Koch dabei?

In der Kantine sieht es ein bisschen aus wie in einer Hühnerlegebatterie. Jeder hat seinen eigenen Platz, abgetrennt mit Plexiglasscheiben. Das sieht sehr lustig aus, doch es ist wohl besser so. Aber wir vom Team sehen uns ja auch außerhalb der Essenszeiten. Das ist alles machbar.

Außer im eigenen Zimmer und beim Skifahren muss Kira Weidleaus Starnberg bei Olympia 2022 permanent eine Maske tragen. © Peter Kornatz

Was wird denn angeboten zum Essen. Nur chinesisch oder auch europäisch?

Es gibt natürlich viele chinesische und asiatische Spezialitäten, aber auch europäische Speisen. Hier heißt das Worldfood. Und es gibt auch eine Ecke mit Halal. Also alles Mögliche, 24 Stunden am Tag. Kulinarisch fehlt es uns hier eigentlich an nichts.

Kira Weidle: Bis Mittwoch noch kein Training auf dem Olympia-Hang

Wie sind die Schneeverhältnisse auf der Piste? In Peking gibt es ja ausschließlich Kunstschnee.

Auf der Rennstrecke war ich bisher noch nicht. Wir werden am Donnerstag das erste Mal ein Hangfahren für den Super-G haben. Bislang sind wir nur auf der Trainingspiste gefahren.

Und wie waren dort die Verhältnisse?

Die Piste war schon wirklich gewöhnungsbedürftig. Ich finde sie aber nicht so aggressiv, wie immer alle gesagt haben.

Und wie wirkt sich der Wind im Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo in Yanqing aus, wo Ihre Rennen stattfinden werden?

Durch den teilweise sehr starken Wind, der hier oft geht, sind die Pisten sehr abgeblasen. Seitdem ich hier bin, wurden die Strecken gar nicht präpariert. Ich denke, das wird auch die nächsten zehn Tage so bleiben. Hier wird zudem nicht gewalzt, denn die Piste ist ohnehin sehr, sehr hart. Man sieht eigentlich gar keine Fahrspuren. Es wird also eher glatt und rutschig, aber wohl nicht so aggressiv.

Olympia 2022: Kira Weidle über ihre Ambitionen im Super-G

Kommt Ihnen die Rennstrecke eher entgegen oder liegt sie Ihnen weniger?

Das werden wir sehen. Die Männer sagen, es ist im Vergleich zum Trainingshang ein bisschen griffiger. Ich werde mir das Ganze aber am Donnerstag mal selbst ansehen und auch das Gelände anschauen. Bisher kenne ich die Strecke nur von Erzählungen oder von den TV-Aufnahmen von den Jungs.

Was nehmen Sie sich für den Super-G vor, bei dem Sie ja im Vergleich zu Ihrer Topdisziplin Abfahrt weniger Chancen auf eine Medaille haben.

Ach, ich freue mich einfach auf das Rennen am Freitag. Und dann schaun mer mal, was rauskommt.

mib