Kira Weidles erster Auftritt in Åre

Mit Kira Weidle ist Starnberg bei der Ski-Weltmeisterschaft in Åre vertreten. Am Dienstag absolvierte sie ihr erstes Rennen dort.

Starnberg/Åre- Bei ihrem ersten Rennen bei der Ski-Weltmeisterschaft in Åre, dem Super-G, hat die Starnbergerin Kira Weidle nach ihrem Lauf Platz 17 belegt. Die 22-Jährige war als 23 ins Rennen gegangen, wurde im Lauf des weiteren Rennens nur einmal unterboten und wurde am Ende 18.. Bei der ersten Zwischenzeit hielt die junge Starnbergerin noch gut mit, verlor dann aber Zeit. Der Super-G ist allerdings auch nicht Kira Weidles Paradedisziplin - das ist die Abfahrt.

Kira Weidle hatte im Training ihre Ambitionen untermauert, in der Entscheidung der WM-Abfahrt ein Wörtchen mitzureden. Die Skifahrerin des SC Starnberg konnte im ersten Training zwar nicht ganz vorne an der Spitze mitmischen, fuhr jedoch erneut in die Top Ten. Am Ende stand der neunte Platz für die 22-Jährige zu Buche, ein Rang vor Teamkollegin Viktoria Rebensburg. Um in den Kampf um die Medaillen einzugreifen, bedarf es jedoch noch einer Steigerung. 1,29 Sekunden Rückstand wies Weidle auf die etwas überraschende Trainingsschnellste, Tamara Tippler (Österreich), auf. Beste Deutsche war Michaela Wenig auf Rang sieben. Erstmals im Wettkampf gefordert ist Weidle heute im Super G (Beginn: 12.30 Uhr).

Die Abfahrt findet am Sonntag statt.