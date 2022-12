Caritas klärt auf: „Kleine Dinge können Großes bewirken“

Werben für soziales Engagement: Landrat Stefan Frey, Gerd Weger, zweite Caritas-Vorsitzende Dr. Andrea Maria Ritter, Pfarrer Dr. Andreas Jall und Vorsitzender Jan-Peter Schacht (v.l.). © Andrea Jaksch

Ohne das vielfältige soziale Engagement der Caritas sähe es in Starnberg und dem Landkreis düster aus, fürchten die Vorsitzenden des Verbandes. Deswegen machten sie am Sonntag in Starnberg auf die Arbeit der Caritas aufmerksam und suchten weitere Unterstützer.

Starnberg – Sie waren ein Blickfang auf dem Kirchplatz in Starnberg: Am Sonntagmorgen bauten die beiden Vorsitzenden des Starnberger Caritasverbandes, Dr. Andrea Maria Ritter und Jan-Peter Schacht, vor dem Eingang der Kirche St. Maria einen Informationsstand auf. Denn egal ob Sozialkaufhaus, Seniorentreff oder die Unterstützung Obdachloser – die Caritas leistet viel soziale Hilfe. „Wir sind ein wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens“, sagte erste Vorsitzende Jan-Peter Schacht.

„Wenn alles, was wir machen, wegfallen würden, würde es düster aussehen“, betont er. Schließlich sind es rund 1000 Senioren, die jedes Jahr durch den Seniorentreff Teilhabe am öffentlichen Leben erfahren, 1300 bedürftige Kunden, die das Caritas-Sozialkaufhaus jährlich mit Kleidung, Möbel und Hausrat ausstattet und rund 80 Menschen, die seit 1996 durch dieses Kaufhaus einen Weg aus der Langzeitarbeitslosigkeit zurück in eine regulär bezahlte Beschäftigung zurückgefunden haben. In 80 Prozent der Fälle drohender Wohnungslosigkeit im vergangenen Jahr konnte die Caritas durch beratende Unterstützung ein unmittelbares Eintreten verhindern. „Diese Sozialberatung ist mir ein wichtiger Aspekt“, sagte Andrea Maria Ritter. „Neben persönlichen Beratungsstellen zur Prävention von Obdachlosigkeit gibt es ein allgemeines Sozialtelefon.“ Von Depression über häusliche Gewalt bis hin zur Insolvenz seien es verschiedene Leute mit diversen Problemen, die sich per Telefon an geschulte Sozialpädagogen der Caritas wenden. „Wir weisen niemanden ab“, so Ritter. „Entweder, wir helfen selbst, oder verweisen auf zuständige Stellen wie das BRK oder Suchtstellen.“

Sie selbst ist seit September 2021 zweite Vorsitzendes des Starnberger Caritasverbandes. Für Ritter waren es die eigenen Erfahrungen mit der Caritas, die den Ausschlag für ihr Engagement gaben. „Meine Mutter ist vor einigen Jahren nach Starnberg gezogen“, berichtete sie. „Sie ist damals so gut im Seniorentreff angekommen, und so bin ich aufmerksam geworden.“ Der Seniorentreff bietet vielfältige Aktivitäten – vom Nähkurs über Englisch bis hin zum gemeinsamen Mittagstisch – an. Weniger mobile Menschen haben die Möglichkeit, abgeholt und wieder nach Hause gefahren zu werden.

„Jeder sollte sich fragen, was sein Beitrag im sozialen Dienst sein könnte.“

Für Jan-Peter Schacht waren es ähnliche Gründe, sich zu engagieren. „Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, im gesellschaftlich-sozialen Kontext etwas zurückzugeben“, so Schacht. „Es gibt viel Leid auf der Welt. In Asien, in Afrika, aber auch vor der eigenen Haustüre. Kleine Dinge können Großes bewirken.“ Nun stehe der Winter vor der Tür und bringe Aufgaben mit sich. Flüchtlinge, die im Sommer kamen und keine warme Kleidung besitzen, und Obdachlose, für die es ums Überleben in der kalten Jahreszeit geht. „Wir haben in Starnberg zwischen 35 und 40 Obdachlose“, schätzt Schacht. Die Zahl schwanke jedoch, da einige weiterzögen. Für sie bietet die Caritas einen Obdachlosencontainer am Bahnhof an, in dem Betroffene Hilfe zum Beispiel bei Behördengängen erhalten. Weitere Dienste der Caritas sind die Vermittlung und Beratung von Erholungs- und Kuraufenthalten, die ökumenische Nachbarschaftshilfe Starnberg, Beratung von Menschen mit Behinderung oder die Wohnberatung.

„Mir ist einfach wichtig, dass wir und unsere Arbeit bekannter werden“, sagte Schacht am Infostand. „Jeder sollte sich fragen, was sein Beitrag im sozialen Dienst sein könnte. Gerade nach Corona beobachte ich, dass viele Menschen sich immer mehr auf sich selbst fokussieren. Wir wollen das Bewusstsein wecken.“ Einen Beitrag leisten könne jeder, sei es als ehrenamtliche Tätigkeit, mit Spenden, Erbschaften oder auch eigenen Spenden-, Benefiz- oder Solidaritätsaktionen. Nach dem Familiengottesdienst lud die Caritas die Besucher auf einen Punsch ins Kirchencafé ein, um im persönlichen Gespräch Fragen zu beantworten und aufmerksam zu machen. Weitere Infos: www.caritas-starnberg.de. (val)