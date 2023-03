Klimaagentur nimmt Arbeit auf

Das Team der Klima- und Energieagentur: Josefine Anderer, Andreas Weigand und Christian Klöpfer (v.l.). © Klimaagentur

Das Büro der Klima- und Energie-Agentur der Landkreise Starnberg, Fürstenfeldbruck und Landsberg am Lech füllt sich. Geschäftsführer Andreas Weigand ist neuer Geschäftsführer.

Landkreis – Das Büro der Klima- und Energie-Agentur der Landkreise Starnberg, Fürstenfeldbruck und Landsberg am Lech füllt sich: Dieser Tage hat der Wirtschaftsingenieur Andreas Weigand als Geschäftsführer seinen Dienst angetreten. „Er wird unterstützt von Christian Klöpfer, der nach seinem Studium der Ingenieurökologie erste Berufserfahrungen bei dem jungen Unternehmen sammeln wird. Die Starnberger Klimaschutzmanagerin Josefine Anderer hatte in den vergangenen fünf Monaten das Unternehmen kommissarisch aufgebaut und wird das junge Team weiterhin begleiten und unterstützen“, teilte die Agentur mit.

Weigand war bisher Referent für Fragen der dezentralen Energieversorgung bei den Stadtwerken München (SWM). „Ich freue mich, dass ich meine Leidenschaft und Energie für Klimaschutz und Energiewende jetzt für die drei Landkreise einsetzen kann. Ich sehe eine große Nachfrage nach Beratung und nehme wahr, dass hohe Erwartungen an die Agentur da sind“, wird der Geschäftsführer zitiert. In der Geschäftsstelle in Türkenfeld seien am ersten Arbeitstag noch Möbel gerückt und IT installiert worden, teilte die Agentur weiter mit. Bei einer Arbeitsbesprechung seien Termine und Zuständigkeiten zu klären gewesen. Seit Mitte Februar finden dort Beratungen statt.

Inzwischen gibt es auch Kontaktdaten, über die Anfragen an die Agentur gerichtet werden können: Unter (0 81 93) 3 21 39 11 sei das telefonisch möglich und per E-Mail an buero@klima-agentur.bayern. Die Agentur wird laut Landkreis zunächst insbesondere eine produkt- und anbieterneutrale Beratung für Privathaushalte und Eigenheimbesitzerinnen und -besitzern anbieten, angefangen vom Energiesparen über die Nutzung von Solarenergie und den Umstieg auf fossilfreie Heizungen bis zur E-Mobilität und zu Förderprogrammen. Weitere Infos gibt es online auf www.klima-agentur.bayern. mm