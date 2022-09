Klimawandel und Folgen: Försterin zeigt bemerkenswerte Entwicklung im Wald

Von: Peter Schiebel

Diese Stelle in einem Wald im Forstgebiet Starnberg hat Revierförsterin Lisa Schubert herausgesucht, um die unterschiedliche Vegetation diesseits und jenseits des Wildschutzzauns darzulegen. Im eingezäunten Bereich zu sehen sind vier gepflanzte Tannen, drei Stieleichen, zwei Sandbirken, eine Tollkirsche und eine Stechpalme. © Lisa Schubert

Wie entwickelt sich unser Wald in Zeiten des Klimawandels? Die Revierleiterin des Forstamts Starnberg, Lisa Schubert, weist mit Fotos auf eine bemerkenswerte Entwicklung hin und will diese als Diskussionsbeitrag verstanden wissen.

Starnberg/Landkreis – Dieses Foto scheint auf den ersten nichts Besonderes zu sein. Es zeigt einen Wald irgendwo im Forstgebiet Starnberg, wie es ihn an vielen anderen Stellen im Landkreis auch gibt. Auf der einen Seite sind hohe Bäume zu sehen und ein beinahe aufgeräumter Waldboden. In der Mitte des Fotos verläuft ein Wildschutzzaun. Rechts davon sieht der Betrachter viel kleinere Bäume, scheinbar ein Gestrüpp. Es lohnt sich jedoch ein genaues Hinsehen. Denn Lisa Schubert, die Revierleiterin des Forstamtes Starnberg, hat sich die Mühe gemacht und all die Pflanzen markiert, die innerhalb des Wildschutzzauns wachsen. Bilder und Beschreibungen hat sie dann unter dem Titel „Vielfalt (im Zaun) – Wie die Natur uns einen klimatoleranten Mischbestand schenken will“ mit ihrem aktuellen Newsletter verschickt, den zumeist Waldbesitzer bekommen.

Auf wenigen Quadratmetern hat Schubert vier gepflanzte Tannen gezählt und drei Stieleichen, die sie als „klimatolerante Hauptbaumart mit Pfahlwurzel und hochwertigem Holz“ beschreibt. Dazu kommen zwei Sandbirken mit der Beschreibung: „Verhindert Nährstoffauswaschung auf Freiflächen, beugt Verunkrautung vor, verbessert das Bestandsklima durch Windruhe, Feuchtigkeitserhalt sowie Reduzierung von Frostrisiko. Nährstoffreiche Laubstreu als Dünger. Ermöglicht Vornutzung in Form von hochwertigem Brennholz ohne Pflanzkosten.“ Abgerundet wird die Vielfalt von einer Stechpalme und einer Tollkirsche („Trotz ihrer Giftigkeit leben einige Raupen von Eulen und Totenkopfschwärmern von der Pflanze und Vögel wie Amseln und Drosseln fressen ihre Früchte und scheiden die Samen nach einiger Zeit unversehrt aus“).

Idealerweise auf Zäune im Wald verzichten

Dass Wildschutzzäune die Vegetation vor Verbiss schützen, liegt in der Natur der Sache. Setzt sich die Försterin also für mehr eingezäunte Flächen ein? Oder gar für einen stärkeren Abschuss von Wildtieren? So weit will Lisa Schubert nicht gehen. „Im Idealbild will ich natürlich auf Zäune im Wald verzichten“, sagt sie im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Und Fakt ist, dass im Zaun auf einmal das Weideröschen blüht, während außerhalb die Rehe alles fressen können.“ Sie wolle mit ihren Fotos aber keinerlei Forderungen verbinden, sondern den Blick schärfen auf das, „was die Natur uns schenkt“. Und zu dieser Natur gehörten auch Wildtiere wie Dachse, Mäuse und Insekten, die eben nicht das süße Bambi-Image hätten. „Die schaffen es auch ohne unsere Hilfe im Wald“, sagt Lisa Schubert. Am liebsten wäre es ihr, wenn sich die Rehwild-Bestände auf einem Niveau einpendeln würden, das Zäune überflüssig mache.

Die Revierleiterin will den Blick der Waldbesitzer schärfen. „Die Natur bietet uns ein kaum erschöpfliches Samenpotenzial“, sagt sie. „Es muss die Möglichkeit bekommen, keimen und wachsen zu dürfen.“ Das sei im Übrigen auch eine Kostenfrage. „Die Natur schenkt euch das, anstatt einen Euro für eine Eiche und sieben Euro für den Pflanzenschutz auszugeben“, erklärt sie mit Blick auf die junge Vegetation. Nicht zu vergessen: „Zaun ist teuer, aufwendig im Unterhalt, verbleibt oft als Müll im Wald und kann nicht flächenwirksam die Mischung erhalten.“ Zudem regt die Försterin Gespräche zwischen Waldbesitzern und Jägern an. „Gute Jagd, vor allem an den Verjüngungsflächen im Wald, ist die einzige Möglichkeit, diesen Schatz auf der Fläche zu erhalten.“ Auf den Fotos ist er zu sehen.