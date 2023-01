Klinik-Chef in Teilzeit: Stefan Huber übernimmt Geschäftsführung in Starnberg

Nach Erkrankung

Von Tobias Gmach schließen

Stefan Huber, bekannt als Geschäftsführer der Kreisklinik Ebersberg, leitet nun das Klinikum Starnberg - weil sein Vorgänger erkrankt ist. Für Huber war eigentlich eine andere Rolle vorgesehen.

Starnberg – Das Klinikum Starnberg hat seit Anfang des Jahres einen neuen Geschäftsführer. Aber er hat zunächst nur vier Tage die Woche Zeit, das Krankenhaus zu leiten – weil er noch ein anderes leitet. Die Pressestelle des Klinikums berichtete am Dienstag von einer „langfristige Erkrankung“ des bisherigen Geschäftsführers Heiner Kelbel. Er bleibe zwar Mitarbeiter des Verbunds Starnberger Kliniken, habe aber die Geschäftsführung nach mehr als fünf Jahren abgegeben. Sein Nachfolger heißt Stefan Huber, 48 Jahre alt, zweifacher Familienvater aus dem Landkreis Ebersberg.

Für Huber war eigentlich ab heuer die Leitung der Penzberger Klinik vorgesehen, außerdem sollte er die Schindlbeck-Klinik leiten und den Aufbau des neuen Krankenhauses in Herrsching federführend begleiten. Nun ist wegen Kelbels Erkrankung alles anders, von einem „Umkehrschwung“ berichtet Klinik Sprecher Stefan Berger. Dr. Thomas Weiler, der Geschäftsführer der Holding Starnberger Kliniken, bleibt also weiterhin auch Chef der Penzberger Klinik sowie des Seefelder Krankenhauses. Die Schindlbeck-Klinik in Herrsching führt er gemeinsam mit Robert Schindlbeck.

Stefan Huber kann all seine Kraft noch nicht in den Starnberger Job legen, weil er sich nebenher – an zwei Tagen die Woche – noch um die Kreisklinik in Ebersberg kümmern muss. Die leitet er seit 14 Jahren. Doch seitdem er seinen Wechsel nach Starnberg verkündet hat, findet der Aufsichtsrat der Ebersberger Klinik keinen Nachfolger für ihn.

Starnberg und Ebersberg: Sechs-Tages-Woche für Chef von zwei Kliniken

Die Zwischenlösung sind eben nur vier Tage Starnberg und insgesamt eine Sechs-Tages-Woche für Huber – „voraussichtlich bis Mitte des Jahres“, so Sprecher Berger. „Es war nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Heiner Kelbel, dem wir alles Gute und eine baldige Genesung wünschen, die naheliegendste Lösung“, sagt Holding-Chef Weiler. Durch die Mitgliedschaften beider Kliniken im Zusammenschluss „Gesundheit Oberbayern“ kennt Weiler Huber schon lange und nennt ihn einen „hoch qualifizierten Kollegen, der in der Region kein unbeschriebenes Blatt ist“. Zudem sei er mit den Strukturen des Gesundheitswesens im Oberland vertraut.

Den Mitarbeitern des Klinikums wurde Huber Mitte Dezember im Rahmen der Betriebsversammlung vorgestellt. Der 48-Jährige machte ihnen laut Pressemitteilung Mut. Es sei für alle Krankenhäuser in Deutschland eine schwierige Zeit, doch die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigten Reformen würden viel Einfluss auf die Kliniken haben, sagte Huber und betonte: „Aber auch wir selbst werden neue Wege einschlagen müssen.“ So sei es etwa wichtig, die Zeitarbeitskräfte zu reduzieren.