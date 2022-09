Klinikum verhängt wieder Besuchsverbot

Von: Peter Schiebel

Es geht nicht darum, irgendwelche Regeln durchzupauken. Wir müssen die Sicherheit erhöhen, um funktionsfähig zu bleiben. Prof. Florian Krötz, Chefarzt des Klinikums Starnberg © SABINE JAKOBS

Massive Personalengpässe, abgesagte oder verschobene Operationen, zwei Dutzend coronapositive Patienten auf Normalstationen – das Klinikum Starnberg ächzt derzeit unter der Last der Pandemie wie zu längst vergessen geglaubten Zeiten. Deswegen gilt seit Freitag auch wieder ein generelles Besuchsverbot.

Starnberg – Als der Starnberger Merkur am Freitagvormittag den Chefarzt des Klinikums Starnberg, Prof. Florian Krötz, und Geschäftsführer Heiner Kelbel am Telefon erreicht, brüten die beiden gerade über dem Dienstplan für das lange Wochenende. In zwei Abteilungen sei noch nicht sicher, ob ausreichend medizinisches Personal für Samstag, Sonntag und den Feiertag am Montag da sei, sagt Kelbel, zeigt sich aber zuversichtlich, eine Lösung hinzubekommen. Die Situation im Klinikum hat sich in den vergangenen Wochen, vor allem seit Beginn des Münchner Oktoberfestes, dramatisch zugespitzt. Aktuell seien etwa 25 bis 30 Prozent der Ärzte und Pfleger erkrankt oder positiv auf das Coronavirus getestet, sagt Kelbel.

Dazu waren 24 Patienten auf Normalstationen am Freitag coronapositiv, darunter zahlreiche pflegebedürftige Patienten aus Heimen. „Die Zahl kann sich aber schnell ändern“, erklärt Chefarzt Krötz. Aufgrund der rasanten Entwicklung hat das Klinikum nun die Notbremse gezogen. Seit Freitag gilt wieder ein generelles Besuchsverbot – um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Ausnahmen gelten lediglich für die Kinderstation, die Geburtshilfe und die Palliativstation. Dort ist in der Regel ein Besucher pro Patient und Tag erlaubt. Bei besonders schwer erkrankten Patienten dürfen es im Einzelfall auch mehr sein. Die Regel hatte während der Pandemie bereits rund zwei Jahre lang gegolten, ehe das Klinikum sie nach den Pfingstferien aufgrund einer allgemeinen Entspannung lockerte. Von Entspannung ist das Klinikum derzeit aber so weit entfernt wie die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Starnberg von einem zweistelligen Wert.

Diese Inzidenz lag gestern nach den offiziellen Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 861,4 – tatsächlich sei sie aber bestimmt viermal so hoch, glaubt Krötz. „Es würde mich nicht überraschen, wenn die reale Inzidenz so hoch wäre, wie sie noch nie war.“ Denn in die offiziellen Zahlen fließen lediglich positive PCR-Tests ein. PCR-Tests würden zum überwiegenden Teil aber nur noch in Gesundheitseinrichtungen vorgenommen. Im Klinikum etwa gilt für Mitarbeiter und Patienten nach wie vor eine Testpflicht.

Die meisten anderen Menschen würden bei Symptomen oder aus anderen Gründen, wenn überhaupt, nur noch einen Schnelltest machen, der weder in die Statistik einfließe noch überdurchschnittlich zuverlässig sei. Die Folgen für das Klinikum schildert Krötz so: Ein bislang negativer Patient bekommt Besuch. Dieser Besucher trägt zwar auf den Gängen wie vorgeschrieben eine Maske, zieht diese jedoch im Zimmer ab. Er ist positiv, ohne es zu wissen, und steckt nun seinen Angehörigen und der in der Folge das Personal an. Ein anderes Beispiel: „Am Sonntag geht jemand auf die Wiesn. Am Dienstag bricht er sich den Arm. Bei der Aufnahme ist er noch negativ, zwei Tage später aber nicht mehr.“

Überhaupt das Oktoberfest: Krötz und Kelbel können es verstehen, dass die Menschen wieder feiern wollen. Auch Klinikmitarbeiter seien schon auf der Wiesn gewesen. Aber: „Es ist ein völliges Vabanquespiel“, sagt Krötz. „Es kann sein, dass sich die Krankheit noch mal ändert und es andere Varianten gibt, die wieder schwerere Verläufe haben.“ Mit ihrem Besuchsverbot wollen die Klinikverantwortlichen im Übrigen niemanden verärgern. „Es geht nicht darum, irgendwelche Regeln durchzupauken“, betont der Mediziner. „Wir müssen die Sicherheit erhöhen, um funktionsfähig zu bleiben.“

Aus diesem Grund werden auch schon wieder nicht zwingend notwendige Operationen verschoben und Patienten nur noch so kurz wie nötig im Klinikum behalten. Einige Betten können generell nicht mehr belegt werden. „Unser Personal geht auf dem Zahnfleisch“, sagt Geschäftsführer Kelbel. Und eine nachhaltige Verbesserung der Personalsituation ist nicht in Sicht, selbst wenn sich der Krankenstand wieder reduzieren sollte. „Wir haben in den zweieinhalb Jahren Pandemie Mitarbeiter verloren, die hingeschmissen haben.“

„In der Öffentlichkeit gibt es kein Corona mehr“, sagt Florian Krötz. In den Kliniken aber führt das Virus derzeit zu dramatischen Situationen.