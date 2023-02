Wie eine Starnberger Werft schon vor 88 Jahren Elektroboote baute, die heute noch fahren

Die Rambeck-Werft und die Königsee-Schiffe

Von Peter Schiebel schließen

In der hauseigenen Werft in Schönau am Königssee lässt die Bayerische Seenschifffahrt derzeit das 88 Jahre alte Ausflugsschiff EMB Staufen von Grund auf sanieren. Was viele nicht wissen: Das Boot stamm aus Starnberg, wurde auf der Rambeck-Werft entworfen und gebaut – so wie 15 andere Königssee-Schiffe auch.

Percha – Mit der „Gemse“ fing alles an. Im Jahr 1910 entwickelte der Konstrukteur Anton Dreher für die Rambeck-Werft in Percha dieses Salon-Fahrgastschiff. Gut zwölf Meter lang und für die damalige Zeit hochmodern mit einem Elektromotor ausgestattet, lief es noch im selben Jahr vom Stapel. Auftraggeber war kein Geringerer als Prinzregent Luitpold von Bayern.

„Zur Jagd sois daung, guat ausschaung sois und a guat bequem sois sei“, soll seine Königliche Hoheit bei der Bestellung die Anforderungen eher vage formuliert haben. So jedenfalls ist es in der Chronik nachzulesen, die zum 125-jährigen Bestehen der Rambeck-Werft im Jahr 2008 erschienen ist. Nun, der Auftrag wurde erfüllt und die „Gemse“ mit Pferdefuhrwerken vom Starnberger an den Königssee transportiert, wo sie dem Prinzregenten außerordentlich gut gefiel – und eine Tradition begründete. Denn fortan und bis ins Jahr 1970 belieferte die Rambeck-Werft die Schifffahrt auf dem Königssee mit Passagierbooten, insgesamt 16 an der Zahl. Elf von ihnen (und damit mehr als die Hälfte der aktuellen Flotte) sind bis heute in Betrieb. Dazu zählt auch die „Staufen“, wie alle anderen ein EMB, ein Elektromotorboot, die derzeit auf der Werft der Bayerischen Seenschifffahrt in Schönau von Grund auf saniert wird (wir berichteten).

„Das ist bei uns nach wie vor gängige Technik, die sich sehr bewährt hat“, sagt der Geschäftsführer der Seenschifffahrt, Michael Grießer, über die rund 19 Meter langen und etwa 100 Passagiere fassenden 20-Tonner. Die von Bleibatterien angetriebenen Elektromotoren seien nahezu unverwüstlich, die Boote lägen perfekt im Wasser, um mit 11 km/h gemächlich von Königssee nach St. Bartholomä und wieder zurück zu fahren.

„Das ist das ideale Schiff“

„Das ist das ideale Schiff“, sagt auch Anton Dreher, der Großneffe seines Namensvetters. Der Rumpf sei so perfekt konstruiert, dass man während der Fahrt nur ganz leicht den Wellenschlag höre. Der 80-Jährige leitet die Rambeck-Werft seit mittlerweile 60 Jahren und blickt mit Hochachtung auf die Leistungen des Unternehmens. Dass auf dem Königssee zum Teil seit hundert Jahren Rambeck-Schiffe verkehren, erfülle ihn mit Stolz, sagt Dreher im Gespräch mit dem Starnberger Merkur und schwärmt von den verarbeiten Eichenplanken, vom Mahagoniholz, der drei Zentimeter dicken Außenhaut und den Kupfernieten.

+ Das Elektromotorboot EMB Staufen wurde 1935 auf der Rambeck-Werft gebaut und wird derzeit in Schönau von Grund auf saniert. Sie ist baugleich mit den zehn anderen Rambeck-Schiffen, die seit Jahrzehnten über den Königssee fahren, zum Beispiel die „Schönau“. © G.Bloeckner

Dreher hat selbst an Königssee-Booten mitgebaut, an der „Schönau“ im Jahr 1960, der „St. Bartholomä“ im Jahr 1964 und an der „Bad Reichenhall“ fünf Jahre später, was für ihn, einen gebürtigen Reichenhaller, eine ganz besondere Bedeutung hatte. „Die Kombination von Funktion und Schönheit war unübersehbar“, heißt es über die Königssee-Flotte in der Werft-Chronik. Die hat vor 15 Jahren Josef Jägerhuber gedruckt, den der Bootsbau bis heute fasziniert. „Starnberg war damals schon innovativ“, sagt der 59-Jährige über die Tatsache, dass bereits vor mehr als hundert Jahren Elektromotoren zum Einsatz kamen.

Von der 1935 gebauten „Staufen“ steht derzeit nur das Holzgerippe. Der Motor, die vier Tonnen schweren Batterien, die elektrischen Anlagen, die Sitzbänke – alles ist ausgebaut. Das Boot wird generalsaniert, was beinahe einem Neubau gleichkommt. Es ist gut möglich, dass die „Staufen“ erst nächstes Jahr wieder über den Königssee fährt.

Der „Gemse“, dem Schiff von Prinzregent Luitpold, war ein so langes Leben übrigens nicht beschieden. Sie wurde in der Nacht vom 11. auf den 12. Juni 1918 ein Raub der Flammen, als ein Großbrand die Schiffshütten am Königssee zerstörte.