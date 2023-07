Starnberg gedenkt Opfer der NS-Judenverfolgung

Gemeinsames Projekt von Stadtarchiv und Gymnasium

An elf Stellen in der Stadt Starnberg hängen seit diesen Tagen weiße Schilder, die auf Menschen hinweisen, die der Judenverfolgung während der NS-Zeit zum Opfer gefallen sind. Maßgeblichen Anteil an diesem öffentlichen Gedenken haben Schüler des Gymnasiums Starnberg.

Starnberg – Es waren dreizehn Namen, die Manuela Budimlic aus der Q11 des Gymnasiums Starnberg vorlas, nachdem sie ein zaghaftes „Könnt ihr uns hören?“ ins Mikrofon gesprochen hatte. Auch wenn die Frage rein technischer Natur war, so hätte sie doch auch das Motto dieses Tages sein können. Denn Manuela Budimlic las die Namen von dreizehn Menschen vor, die der Judenverfolgung während der NS-Herrschaft zum Opfer gefallen sind.

Schüler recherchieren Schicksale von 13 Getöteten

Hans Steiner, Stephanie Held, Elvira Stein, Thekla Dünkelsbühler, Erna Goldstein, Olga Beiner, Kurt Beiner, Elise Adler, Maria Frieß, Nandor Lebowics, Manik Nutgewitsch, Katharina Singer und Louis Heimann lebten zumindest vorübergehend in Starnberg, ehe sie von Nazis schikaniert, vertrieben, deportiert und ermordet wurden oder an den Folgen der Todesmärsche am Ende des Krieges starben. Die Schüler der Q11 haben die Biografien dieser dreizehn Menschen recherchiert – seit diesen Tagen erinnern weiße Schilder an den Straßen, an denen die Menschen lebten, an sie und ihre Schicksale.

Darauf abgebildet ist auch ein QR-Code, über den Interessierte automatisch auf der Internetseite des Stadtarchivs landen, wo Texte, Informationen, Bilder und Urkunden zu finden sind. „Jeder Name steht für die Grausamkeit des NS-Regimes“, sagte Caroline Schuster aus der Klasse 10c, als Stadtarchiv und Gymnasium am Donnerstagvormittag die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Arbeit vorstellten.

„Wir wollen an das, was passiert ist, erinnern und Bewusstsein dafür schaffen, dass auch in Starnberg Verbrechen des Nationalsozialismus stattgefunden haben. Wir wollen unsere Verantwortung wahrnehmen, die Geschichte nicht vergessen und es nie wieder so weit kommen lassen“, schreibt die Q11 auf der Seite.

Maßgeblich angestoßen hatte die Sache Geschichtslehrer Fabian Fischer. Nachdem er im Starnberger Merkur über eine Diskussion im Stadtrat zur Erinnerungskultur gelesen hatte, baute er das in den Unterricht ein und motivierte im Januar 2022 die damalige Klasse 9c dazu, einen Brief ans Rathaus zu schreiben. Darin formulierten die Schüler ihren Wunsch, der Opfer öffentlich zu gedenken. Caroline Schuster zitierte gestern den berühmten Satz des Holocaust-Überlebenden und Friedensnobelpreisträgers Eli Wiesel (1928-2016): „Die Toten zu vergessen, würde bedeuten, sie ein zweites Mal umzubringen.“ Dieses Zitat sei für die Schüler „wegweisend“ gewesen, sagte sie.

+ Hans Steiner lebte bis 1935 in Starnberg, wo er am Amtsgericht tätig war. Über die weiteren Stationen ist nicht viel bekannt, ehe er am 20. November 1941 in das Konzentrationslager Kaunas deportiert und dort fünf Tage später ermordet wurde. Seiner wird mit diesem Schild an der Ludwigstraße gedacht. © Peter Schiebel

Es folgten Gespräche mit der Dritten Bürgermeisterin Christiane Falk und den Stadtarchivaren Christian Fries und Christoph Aschermann – und ein denkwürdiger Auftritt der Schüler in der Haupt- und Finanzausschusssitzung im vergangenen Juli. Schließlich wurde die Verantwortung für die Durchführung des Projekts an die elfte Klasse weitergereicht, die im Archiv und in anderen Quellen Lebensläufe der Opfer recherchierte und die im Internet nachzulesenden Texte schrieb.

Falk dankte den Schülern für ihr Engagement. „Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit“, sagte sie. „Nur in einer Demokratie ist man sicher vor staatlicher Willkür.“ Parteien, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland ablehnten, dürften nie wieder eine Mehrheit bekommen. Auch Stadtarchivar Fries war voll des Lobes. „Ihr habt ganz großartige Arbeit geleistet“, sagte er zu den Schülern. Die Nazis hätten Menschen „aus purem Hass die Zukunft genommen“, betonte Fries. Um solche Entwicklungen zu erkennen, sei es wichtig, sich an die Vergangenheit zu erinnern – selbst wenn diese bei einigen Personen sehr lückenhaft ist.

Gedenktafel für Opfer der Nazi-Diktatur folgt am Kirchplatz

So erinnert eines der elf Schilder – das an der Rheinlandstraße, nur ein paar Schritte vom Gymnasium entfernt – an Nandor Lebowics und Manik Nutgewitsch. Sie starben im Mai 1945 im Kreiskrankenhaus Starnberg, das sich damals an der Stelle befand, wo heute die Schule steht – Lebowics, gerade mal 20 Jahre alt, an Fleckfieber, der vermutlich 41-jährige Nutgewitsch an einer Herzmuskelentzündung. Sie waren aus Ungarn und Polen deportiert und vermutlich von der SS auf einem der Todesmärsche nach Süden getrieben worden.

Die neuen Schilder und die Internetseite ist nur ein Teil des öffentlichen Gedenkens an die Opfer der NS-Herrschaft. Noch in diesem Jahr soll auf dem Kirchplatz eine Gedenktafel installiert werden. Wie Christiane Falk sagte, peile Bürgermeister Patrick Janik dafür den 9. November an – den 100. Jahrestag des Hitlerputschs von 1923. Gespräche darüber würden demnächst mit Vertretern des Netzwerks Starnberger Dialog geführt. Installiert werden solle die Tafel an der Bastion neben dem Wasserfall, dem oberen Teil des Brunnens. Auch dann dürften Schüler des Gymnasiums dabei sein. „Das Projekt ist noch nicht zu Ende“, sagte Lehrer Fischer. Und Finja Koschier aus der Q11 drückte bereits die Bereitschaft des Jahrgangs aus: „Wir helfen gerne wieder.“ Starnberg kann sie jetzt hören.