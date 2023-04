Kommandant sieht Feuerwehr in „absoluter Überlast-Phase“

Von: Peter Schiebel

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Starnberg in der Schlossberghalle konnten Vorsitzender Thomas Pleyer (r.) und Kommandant Markus Grasl (hinten Mitte) auch Bürgermeister Patrick Janik (hinten, r.) begrüßen und mehrere Kameraden ehren und befördern. © Feuerwehr Starnberg

Die Situation für Starnbergs Freiwillige Feuerwehr ist nicht leicht: zu wenig Personal für zu viele Einsätze, den Tunnel samt Baustelle vor der Brust und dazu die ungeklärte Frage, wie es mit dem vor über einem Jahr vorgestellten Feuerwehrbedarfsplan weitergeht. In der Jahreshauptversammlung am Freitagabend sprach auch Bürgermeister Patrick Janik von „gigantischen Herausforderungen“.

Starnberg – Man muss sich das mal vorstellen. Im vergangenen Jahr wurde die Freiwillige Feuerwehr Starnberg zu 342 Einsätzen gerufen. Im Schnitt mussten die Kameraden also fast jeden Tag einmal ausrücken – am Tag und in der Nacht, am Werktag genauso wie am Wochenende. Dabei handele es sich ausschließlich um Einsätze, bei denen die Wehr von der Integrierten Leitstelle alarmiert worden sei, erklärte Kommandant Markus Grasl in der Jahreshauptversammlung am Freitagabend. 42 der 78 aktiven Kameraden waren in die Schlossberghalle gekommen, dazu Bürgermeister Patrick Janik sowie die Stadträte Christiane Falk, Dr. Franz Sengl und Franz Heidinger, der zugleich Feuerwehrreferent des Stadtrats ist.

342 Einsätze pro Jahr,viele davon vermeidbar

Grasl redete nicht lange um den heißen Brei herum. Er lobte die Einsatzkräfte über alles, bekannte aber auch: „Wir sind in einer absoluten Überlast-Phase.“ Was ihn besonders ärgert: Unter den 342 Einsätzen waren viele, die sich vermeiden ließen.

So wurde die Feuerwehr 138-mal zu Einsätzen im abwehrenden Brandschutz gerufen, also dorthin, wo es tatsächlich brannte oder hätte brennen können. Und genau Letzteres ist das Problem. Denn in 89 Fällen hatten Brandmeldeanlagen automatisch angeschlagen, davon allein elfmal im Klinikum samt Personalwohnanlage und achtmal im Malteserstift St. Josef in Percha. Diese Einsätze seien „das Schlimmste seit Jahrzehnten in dieser Stadt“, schimpfte Grasl. Denn in aller Regel sind es Fehlalarme. Wenn jeder mit 1000 Euro abgegolten würde, „dann hätten wir zwei Planstellen für Hauptamtliche finanziert“, sagte Grasl.

Zweites Ärgernis: technische Hilfeleistungen in Form von Öffnungen von stecken gebliebenen Aufzügen (neun Einsätze) oder Wohnungen (42), in denen ein Notfall vorliegen könnte. „Man ist oft Hausmeister mit Blaulicht“, ärgerte sich Grasl. Etwa dann, wenn am Bahnhof Nord ein Aufzug feststecke, die Bahn auf die Schnelle aber nicht komme. Und was die Wohnungsöffnungen anbelange, so habe „42-mal das soziale Netz nicht funktioniert“, da Nachbarn oder Verwandte keine Wohnungsschlüssel oder zu wenig Kontakte hätten. „Wir sind in Starnberg schon ein besonderer Fleck Erde.“

Grasl will Percha inBereitschaft integrieren

Die hohe Belastung und die Altersstruktur der Einsatzabteilung, die aus vielen jungen Menschen bestehe, fordern ihren Tribut. Vor allem am Wochenende wird es für Grasl immer schwerer, genügend Personal in Bereitschaft zu haben. „Wir mussten schon ein paar Mal Drehleiter und Rüstwagen abmelden“, erklärte er. Damit weiß die Leitstelle, dass Starnberg im Notfall keine Einsatzkräfte schicken kann. Jetzt am Samstag war das auch wieder der Fall.

Vor der Schlossberghalle hatte die Feuerwehr während der Versammlung einen Teil ihrer Fahrzeuge abgestellt. © Feuerwehr Starnberg

Umso wichtiger sei der Umbau des Feuerwehrgerätehauses an der Ferdinand-Maria-Straße in eine Feuerwache gewesen. Die bisherigen Wohnungen über der Fahrzeughalle sind jetzt so eingerichtet, dass sich dort Bereitschaftsdienste aufhalten können. In der Feuerwache sind mittlerweile auch drei hauptamtliche Kräfte stationiert. In der Zukunft werde es einerseits darauf ankommen, die Balance zu finden zwischen Hauptamt und Ehrenamt, sagte Grasl. Wie berichtet, hat der Stadtrat für heuer ein Budget für zwölf hauptamtliche Feuerwehrleute im Grundsatz genehmigt. „Es wäre gut, wenn man das mit 520-Euro-Minijobs kombinieren könnte.“ Andererseits sprach er sich dafür aus, die Arbeit besser zu verteilen und zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr Percha in den Bereitschaftsdienst in Starnberg zu integrieren. Grasl: „Es nervt mich gewaltig, wenn sich andere Wehren tagsüber abmelden und alles an Starnberg hängt“.

Kritik an Aussagevon Stadträtin

Lob und Dank zollte Grasl der aktiven Mannschaft, dem Feuerwehrverein und der Kreisbrandinspektion, aber auch der Starnberger Stadtverwaltung, dem Bürgermeister-Trio – Janik, Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl und 3. Bürgermeisterin Falk – und dem überwiegenden Teil des Stadtrats. Kritik an einzelnen Stadträten konnte er sich aber nicht verkneifen. So habe er es für eine „Unverschämtheit“ gehalten, dass nach dem Wegfall von Parkplätzen am Klinikum zugunsten der Aufstellflächen für die Feuerwehr eine Stadträtin (Anke Henniger, FDP, Anm. d. Red.) erklärt hatte, der Feuerwehr werde „sklavisch alles gewährt“. Grasl: „Sklavisch muss uns gar keiner etwas gewähren. Das Problem ist nicht die Feuerwehr, sondern das maximale Baurecht. Wenn man im Bauausschuss mal überlegt, was man genehmigt, dann hat man später auch keine Probleme mit der Feuerwehr.“

Bedarfsplan wirdnoch einmal geprüft

Janik dankte Grasl ausdrücklich für dessen Arbeit. Es sei sein großes Verdienst, immer wieder auf Schwachstellen hinzuweisen, „damit wir uns jetzt mit den Problemen beschäftigen“. Janik: „Und damit sind wir nicht zu früh dran.“ Als Zäsur bezeichnete er in dem Zusammenhang den Feuerwehrbedarfsplan.

Janik legte Wert auf die Feststellung, dass bislang nur ein Entwurf dafür vorliege. Nach Informationen des Starnberger Merkur ist mittlerweile ein weiteres Büro damit beauftragt, die Erhebungen eines Bonner Fachbüros zu überprüfen. „Es ist gut, dass wir uns damit Zeit nehmen“, sagte Janik. „Denn wir werden die Geschichte irgendwann einteilen in die Zeit vor dem Feuerwehrbedarfsplan und die Zeit danach.“ Der vorliegende Plan mit seinen Maßnahmen zeige einen sicheren Weg auf, um die Probleme in den Griff zu bekommen. „Ich kann es uns aber nicht ersparen, unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen.“ Die ermögliche gerade mal einen „Gestaltungsspielraum von zwei, drei, vier Millionen Euro“.

Entschädigung wirdim Einzelfall erhöht

Die Feuerwehr für die Aufgaben der Zukunft zu rüsten, sei „eine gigantische Herausforderung“, sagte Janik. „Bei den Einsatzzahlen ist es klar, dass eine freiwillige Feuerwehr das nicht leisten kann.“ Es werde künftig ein Mischsystem zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen geben, was allerdings auch ein Kompetenzgefälle mit sich bringe. Auch zwischen der Stadt- und den Ortswehren könne es ein solches Gefälle geben. Daraus folge: „Wir müssen einen ordentlichen Umgang miteinander pflegen“, betonte Janik. Sein Wunsch und Ziel sei „eine freiwillige Feuerwehr, die das Rückgrat bildet, mit hauptamtlichen Kräften, die ihr das ermöglichen“. Für ein ganz konkretes Problem präsentierte Janik am Freitag zu vorgerückter Stunde gegen 23 Uhr schon mal eine Lösung. Die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Bereitschaftsdienste erhöht die Stadt von 90 auf 130 Euro, wenn die Grenze der Steuerfreiheit von 840 Euro pro Person erreicht ist.