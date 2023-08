Kommt eine Eisenbahnbrücke geflogen: Spektakulärer Bauakt in Starnberg

Von: Tobias Gmach

Teilen

Schwerstarbeit: Der erste sogenannte Trog der Eisenbahnbrücke, auf der ab Montag Züge fahren sollen, wird von einem 650-Tonnen-Autokran in die beiden Widerlager eingehoben. © Peter Kneffel

Genug Platz für den Tunnelverkehr soll durch die neue Eisenbahnbrücke über die B 2 entstehen. Am Donnerstagnachmittag hievte ein Autokran ihre beiden 120 Tonnen schweren Bestandteile über die Oberleitung. Am Ende war es Millimeterarbeit.

Starnberg – Fast stiehlt der Passant, der aus unerfindlichen Gründen mit seinen Einkäufen auf dem Gepäckträger durch die Starnberger Großbaustelle radelt, der neuen Eisenbahnbrücke die Show. Doch ein Bauarbeiter – zurecht aufgebracht über den Falschfahrer – scheucht ihn weiter. Nun kann er einfliegen, der erste von zwei sogenannten Trögen: 120 Tonnen schwer, 27,4 Meter lang, 5,5 Meter breit. Ein 650-Tonnen-Autokran hievt den Bestandteil der Brücke, auf der schon ab Montag Züge fahren soll, über die Oberleitung. Um 14.46 Uhr hebt die erste Stahlkonstruktion ab, etwa 20 Minuten später sitzt sie im Betonfundament an der B 2. Dokumentiert wird das Schauspiel von vielen Smartphone-Kameras, Schaulustige, die Geduld haben müssen, bis sich was rührt. Auch Mitarbeiter von Bahn und Staatlichem Bauamt verfolgen das Geschehen genau.

Die neue Brücke ist nicht nötig, weil die alte kaputt gewesen wäre. Aber das Bauwerk ist sieben Meter breiter als ihr Vorgänger – und schafft damit Platz für die künftige Verkehrsführung am nördlichen Portal des geplanten Starnberger Tunnels. Sechs statt vier Spuren sollen entstehen. Bahn-Projektleiter Mark Wüller spricht von einer „Aufweitung“. Er hat seine Familie zur Flugshow eingeladen – so etwas Spektakuläres erlebt man schließlich nicht oft. Meist würden neue Brücken eingeschoben und eben nicht eingehoben.

Das erste Brückenteil beim Einschwenken. © Andrea Jaksch

Wüller weiß, wie bei Bahn-Bauprojekten die höchste Prämisse lautet: schnell sein. Vom Abriss der alten Brücke am Montag bis zur Fertigstellung der neuen soll gerade eine Woche vergehen. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt der Projektleiter am Donnerstag auf der Baustelle. Trotz so mancher Komplikation: Der durch den Dauerregen gestiegene Grundwasserpegel erschwerte die Herstellung der 650 Tonnen schweren Widerlager. Wüller: „Wir mussten zwischenzeitlich abpumpen.“ Der Schwertransport mit den beiden Trögen – konstruiert in Magdeburg – erreichte Starnberg in der Nacht auf Donnerstag. Die Planung der Route sei gar nicht so leicht gewesen. Gewisse Autobahnbrücken außerhalb Bayerns seien nicht für die Lkw mit derart schwerer Fracht ausgelegt – immer wieder musste der Zug auf Landstraßen ausweichen.

Die Geländer der neuen Brücke wurden vor Ort montiert. © Andrea Jaksch

Am Donnerstag stehen die Laster dann lange auf der B 2. Ein Kran bugsiert die Geländer mit den Gehwegbereichen der Brücke darauf – sie werden vor Ort montiert. Gegen 14.30 Uhr setzt sich der erste Schwertransporter in Bewegung und rollt in Position. Oben befestigen vier Männer die gewaltige Stahlseilkonstruktion des Autokrans an den Brückenteilen. Dann schließlich hebt Trog eins sanft ab. Erstaunlich dabei: Zwei Bauarbeiter führen die 120 Tonnen mit Seilen per Hand. Langsam schwenken sie das Teil um 90 Grad. Dann steigt ein anderer Mann in einen grünen Käfig, fährt per Kran Richtung Trog, um eines der Führungsseile über die Bahnoberleitung zu ziehen. Am Ende, als die Stahlkonstruktion die Widerlager erreicht, ist es Millimeterarbeit. So schnell das Einheben vonstatten ging, so gewissenhaft erfolgt die Feinjustierung. Hoffentlich passt die Brücke: Bei diesem Gedanken ertappt sich so mancher Zuschauer.

Bahn-Projektleiter Mark Wüller brachte seine Töchter (v.l.) Hanna und Emma und Frau Astrid mit. © Andrea Jaksch

Die erste S-Bahn wird in der Nacht auf Montag, voraussichtlich gegen 2.30 Uhr, über die neue Brücke rollen. Es wird eine Leerfahrt sein. Laut Projektleiter Wüller müssten Züge für den ersten Betriebstag nach der Streckensperrung wieder an Ort und Stelle gebracht werden.