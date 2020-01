Fragen Sie die die Bürgermeisterkandidaten: Starnberger Bewerber stellen sich den Merkur-Lesern

Der Starnberger Merkur bittet die Kandidaten um das Bürgermeisteramt in der Kreisstadt zur Podiumsdiskussion: Am Mittwoch, 22. Februar, stellen sich Eva John, Patrick Janik, Kerstin Täubner-Benicke und Marc Fiedler in der Schlossberghalle den Fragen der Merkur-Leserinnen und Merkur-Leser.

Starnberg – Wie geht es in den nächsten Jahren in Starnberg politisch weiter? Wird Bürgermeisterin Eva John auch künftig die Geschicke der Stadt leiten? Oder gelingt es einem ihrer drei Herausforderer – Marc Fiedler, Patrick Janik, Kerstin Täubner-Benicke –, die Amtsinhaberin abzulösen? Antworten auf diese Fragen bringt der 15. März, wenn die Menschen im Freistaat zur Kommunalwahl aufgerufen sind (oder spätestens der 29. März, falls es zu einer Stichwahl kommt). Antworten auf Ihre Fragen zur Zukunft Starnbergs, liebe Leserinnen und Leser, bringt aber bereits der 22. Januar. An diesem Mittwoch bittet der Starnberger Merkur die Bürgermeisterkandidaten nämlich zur Podiumsdiskussion.

Kommunalwahl 2020 in Starnberg: Schicken Sie uns jetzt schon Ihre Fragen

Dann wollen sich John, Fiedler, Janik und Täubner-Benicke den Fragen stellen, die die Stadt bewegen. Welche das sind, können Sie, liebe Leserinnen und Leser, mitbestimmen. Schreiben Sie uns, was Ihnen unter den Nägeln brennt oder was Sie wissen wollen. Entweder per E-Mail an redaktion@starnberger-merkur.de, per Fax an (0 81 51) 26 93 40 oder postalisch an Starnberger Merkur, Maximilianstraße 13, 82319 Starnberg. Wir werden die Fragen sammeln und thematisch bündeln. Mit Ihrer Einsendung erklären Sie sich damit einverstanden, bei der Veranstaltung als Fragesteller genannt zu werden.

Bürgermeisterwahl 2020 in Starnberg: Podiumsdiskussion am 22. Januar

Die Podiumsdiskussion beginnt am Mittwoch, 22. Januar, um 19 Uhr im großen Saal der Starnberger Schlossberghalle. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Moderiert wird der Abend von Redaktionsleiter Peter Schiebel.