Live-Ticker: Kommunalwahl 2020 im Landkreis Starnberg - News, Ergebnisse und Statements am Wahltag

Bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Starnberg werden Landrat, zwölf Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistag gewählt. Alle wichtigen News, Ergebnisse und Statements nur hier bei uns im Live-Ticker.

Fast alle Ämter werden im Landkreis Starnberg im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern neu besetzt. Hier tickern wir live am Wahlabend.

im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern neu besetzt. Hier tickern wir live am Wahlabend. Zwölf Bürgermeister , Landrat, die Gemeinderäte und der Kreistag werden neu gewählt. Alle Ergebnisse am Wahlabend aus dem Kreis Starnberg finden Sie hier.

, Landrat, die und der werden neu gewählt. Alle Ergebnisse am Wahlabend aus dem Kreis Starnberg finden Sie hier. Sowohl bei der Landrats- als auch bei den Bürgermeisterwahlen in Starnberg, Herrsching, Berg, Gauting, Weßling und Seefeld gelten Stichwahlen als wahrscheinlich.

+++ Ergebnisse Bürgermeisterwahlen +++

+++ Ergebnisse Landratswahlen +++

+++ Ergebnisse Gemeinderatswahlen +++

+++ Aktualisieren +++

10.15 Uhr: In allen Wahllokalen sind Hygiene-Hinweise angebracht, die Abstände zwischen den Wahlkabinen sind vergrößert worden, soweit möglich. Anders als bei früheren Wahlen können Wähler mit eigenen Stiften ihre Kreuzchen machen - und sind auch aufgerufen, das zu tun.

9.40 Uhr: Die Gemeinden lassen auch heute noch Briefwahl zu, damit möglichst viele auch wählen gehen können. In den Rathäusern können Unterlagen abgeholt werden, auch von Verwandten (mit Vollmacht) und nur bis 15 Uhr. Viele fürchten, dass das Coronavirus sich negativ auf die Wahlbeteiligung auswirken wird. Dagegen spricht, dass viele schon Briefwahl gemacht haben und dabei Rekorde erzielt wurden. In allen Wahllokalen sind Vorkehrungen gegen das Coronavirus getroffen worden – Desinfektionsmittel, zur Not Handschuhe für die Wahlhelfer, Hinweise zur Hygiene.

Die Wahlbeteiligung war bei den vergangenen Wahlen auch ohne Virus vergleichsweise gering - 57,7 Prozent waren es 2014, in einigen Orten sogar weniger als 50 Prozent. Übrigens: Noch in den 1970er Jahren waren 80 und mehr Prozent in Gemeinden keine Seltenheit.

Sonntag, 15. März, 8 Uhr: Die Wahllokale haben geöffnet – und daher willkommen zu unserem Liveticker zur Kommunalwahl im Landkreis Starnberg. Mit Ergebnissen ist ab etwa 19 Uhr zu rechnen.

Es gibt aber noch eine wichtige Info für alle, die an diesem Sonntag nicht ins Wahllokal gehen wollen: Sie können auch ohne triftigen Grund Briefwahl machen. Darauf haben sich die Bürgermeister der Gemeinden und Landrat Karl Roth am Samstag verständigt. Das heißt: Rufen Sie in Ihrer Gemeinde an und erkundigen Sie sich, wann Sie Unterlagen abholen können. Sie können auch einfach so zum Rathaus fahren, weil alle besetzt sind. Wer nicht selbst fahren kann, kann jemanden schicken – derjenige muss aber eine Vollmacht mitbringen. Die Wahlbenachrichtigung ist auch nötig.