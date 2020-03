Häufelkönig Tim Weidner, Stimmenkönig Stefan Frey

Stefan Frey (CSU) hat bei der Stadtratswahl in Starnberg die meisten Stimmen bekommen, Tim Weidner (SPD) ist bezogen auf das Ergebnis der einzelnen Parteien aber der Häufelkönig. Einige Zahlen und was Politiker vom neuen Bürgermeister Patrick Janik erwarten, zeigt die Wahlnachlese.

Starnberg – Na also, es geht doch: Die Starnberger SPD hat bei der Stadtratswahl am Sonntag nach dem vorläufigen Ergebnis zwar nur 6,1 Prozent der Stimmen bekommen, in einem Punkt liegen die Sozialdemokraten in der Gunst der Wähler aber dennoch ganz vorn. Tim Weidner nämlich ist der ungekrönte Häufelkönig von Starnberg. 2544 Stimmen und damit 14,5 Prozent der insgesamt für die SPD abgegebenen Stimmen entfielen auf Weidner – kein anderer Kandidat hat verglichen mit dem Ergebnis seiner Partei oder Gruppierung einen so hohen Anteil aufzuweisen.

Auf Platz zwei dieser Rangliste folgt BLS-Fraktionschef Michael Mignoli (13,7 Prozent Stimmenanteil am BLS-Gesamtergebnis) vor UWG-Urgestein Winfried Wobbe (12,2 Prozent), den die Wähler von Listenplatz fünf schon beinahe traditionell an die Spitze der UWG-Stadträte katapultierten. Einen Riesen-Satz auf der CSU-Liste machte Rudolf Zirngibl, den die Wähler von Platz 13 auf Rang 8 vor- und damit in den Stadtrat hinein häufelten.

Der ungekrönte Stimmenkönig ist dagegen Stefan Frey (CSU). Er hat mit insgesamt 6295 so viele Stimmen bekommen wie kein anderer Kandidat. In dieser Rangliste folgen Thomas Beigel (CSU, 5075 Stimmen), Ludwig Jägerhuber (CSU, 4399), Kerstin Täubner-Benicke (Grüne, 4266), Eva John (BMS, 4054), Winfried Wobbe (UWG, 3942), Dr. Franz Sengl (Grüne, 3890), Dr. Charlotte Meyer-Bülow (CSU, 3728), Angelika Kammerl (CSU, 3468) und Josef Pfister (BMS, 3310).

Meyer-Bülow, die seit vergangenem Jahr Vorsitzende der Starnberger CSU ist, wird erstmals in den Stadtrat einziehen. Gegenüber dem Starnberger Merkur hat sie sich bereits geäußert, was sie vom neu gewählten Bürgermeister Patrick Janik erwartet, der ja auch CSU-Kandidat war. „Was die Sachthemen angeht: schnelle Gesprächsaufnahme mit der Bahn, um aus dem Gerichtssaal zurück an den Verhandlungstisch zu gelangen; konstruktive Begleitung des Tunnelbaus mit dazugehöriger Stadtplanung für eine Aufwertung der Starnberger Innenstadt“, antwortete Meyer-Bülow auf eine schriftliche Anfrage. „Was die Stadtratsarbeit angeht: Zusammenführen der vielen Gruppierungen, um eine konstruktive Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg zu erreichen (u.a. durch Fraktionsbesprechungen).“

Ganz ähnlich äußerten sich zahlreiche andere Politiker. „Faire Gespräche, Transparenz und eine offene, konstruktive Zusammenarbeit mit den Stadträten und -rätinnen“, erhofft sich zum Beispiel Grünen-Sprecherin Erika Schalper von Janik. Der unterlegene FDP-Kandidat Marc Fiedler, der ebenfalls erstmals in den Stadtrat einzieht, formulierte seine Erwartungshaltung ähnlich: „Einen konstruktiven Austausch und eine gute Zusammenarbeit über die Fraktionsgrenzen hinweg und eine Befriedung im Stadtrat.“

BLS-Fraktionschef Mignoli ist bereits guten Mutes: „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Patrick Janik das Dampfschiff Starnberg wieder in ruhigere Gewässer zu führen“, sagte er.

Auch Unterstützer der abgewählten Bürgermeisterin Eva John (BMS) äußerten sich auf unsere Anfrage. So antwortete die scheidende FDP-Fraktionschefin Iris Ziebart auf die Frage nach der Erwartungshaltung an Janik so: „Absolute Unabhängigkeit gegenüber Einzelinteressen, denen er zwangsläufig ausgesetzt sein wird. Dass er standhaft die Interessen der Stadt und seiner Bürger vertritt – auch gegenüber dem Straßenbauamt Weilheim, der Staatsregierung, der Bahn und dem Bund.“

Deutlich distanzierter äußerte sich BMS-Fraktionschef Josef Pfister. Er sagte: „Herr Janik wird zeigen müssen, dass er anders als bisher im Stadtrat die Interessen der Gemeinschaft über die des Einzelnen stellt und alle gewählten Mitglieder des Stadtrates gleichermaßen respektiert.“ ps