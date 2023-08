Kondensierte Wahrheiten

Regisseur und Produzent in Personalunion: Ulrich Seidl (l.) wurde von Festspielleiter Matthias Helwig vor der Weltpremiere freudig begrüßt. © Andrea Jaksch

Starnberg – Am Ende herrscht komplette Stille. Nach vier Stunden Gespräch und Film nonstop läuft der Abspann, und weiterhin ist noch nicht mal ein Husten zu hören. Das dürfte für Regisseur Ulrich Seidl mehr wert gewesen sein als jeder Applaus, als jede große Bühne, die ihm heuer beim Fünf-Seen-Filmfestival (FSFF) geboten wird. Am Samstag um 10.30 Uhr kam der Österreicher höchstpersönlich nach Starnberg, um seine Weltpremiere einzuläuten. Ab da gab es „Böse Spiele“, aus denen das Publikum erst am Nachmittag um kurz vor drei entlassen wurde. Um viele Wahrheiten und Einblicke reicher, die selbst als Satire noch gut funktionieren würden – mit dem Unterschied, dass sie so jeden Tag möglich waren oder wären und kein Funken Flunkerei dabei sein muss.

Seit 2016 beschäftigt sich Seidl mit einer langen, zwei einzelnen und schlussendlich wieder einer neuen Gesamtkomposition der Geschichte um zwei Brüder und ihren dementen Vater. „Rimini“ (2022) widmet sich dem ehemaligen Schlagerstar und abgehalfterten Casanova Richie Bravo an der winterlichen Adriaküste. In „Sparta“ (2022) versucht sich der jüngere Bruder Ewald an einem Neustart in Rumänien mittels eines Judocamps für Jungen und liefert dabei gleichzeitig seinen größten Kampf gegen sich selbst. Die mehr oder minder gescheiterten Existenzen haben nun in der Zusammenschau beim Vater im Altenheim einen vermeintlichen Dreh- und Angelpunkt, der zunehmend in die Haltlosigkeit entgleitet. Dass bei diesem Film Dokumentation und Spielfilm inhaltlich und filmtechnisch nicht zu unterscheiden sind, ist Absicht. Es ist die hohe Schule Seidls, dass so auch sozial desolate Familienepisoden ein Erlebnis werden.

Schauspieler und Laien arbeiten nahtlos zusammen, Die Profis müssen sich in langen Vorbereitungsphasen ins Milieu begeben: „Die Kunst der Schauspielerei bei mir ist, so zu sein wie ein Laie“, erklärt Seidl. Das heißt auch: Die Protagonisten bekommen kein Drehbuch, werden in Einzelgesprächen auf die Situation geeicht und improvisieren dann beim Dreh innerhalb ihrer Rolle. Diese Methode brachte Seidl im Vorfeld des „Sparta“-Teils auch herbe Vorwürfe ein: Das ebenso zentrale wie komplett unterschwellige Thema sind dabei pädophile Neigungen, worüber wohl die Familien der Jungen nicht ausreichend vorab informiert wurden.

Seidl klärte im Nachhinein die Situation. Vermutlich ist das Thema, das muss man ihm bei aller Kritik zugestehen, auch nur deshalb so unglaublich umgesetzt. Der Unbeschwertheit der Kinder steht den unterdrückten Absichten, auch den Glücksmomenten sowie dem Selbsthass von Ewald gegenüber. Nicht eine Übergriffigkeit passiert, dennoch liegt sie sekündlich in der Luft.

In Rimini geht es mitunter deftiger, aber nie voyeuristisch zu. Vielmehr erlebt man mit, wie ein gnadenlos aus der Zeit gefallener Schlagerstar das schmale Honorar für Shows vor versprengten Oldie-Reisegruppen mit Liebesdiensten aufbessert. Erstaunlich ist bei all dem die innere Überzeugung, mit der Richie sein Leben im grauen Winter in Fellmantel und Cowboystiefeln absolviert. Erst als die Tochter mit ihrem Freundesclan ihren Tribut fordert, gerät die Existenz ins Überzogene – wäre da nicht auch noch ein Lied auf den Lippen des stoischen Lebenskünstlers.

Arrangierte, perfekte Bilder und schnelle Handkamera werden clever kombiniert, zwei Handlungsstränge teils nahtlos nebeneinander gestellt. Ausstattung und Drehorte zeugen von einer absolut akribischen und zeitaufwendigen Vorbereitung. Das geht nur, weil Seidl selbst Regisseur und Produzent gleichzeitig ist: „Mein Herz schlägt für den Künstler, das hat für mich als Produzent oft massive Nachteile“, merkte er im Gespräch mit Moritz Holfelder ironisch an. Die Filmwelt darf darüber froh sein: Dadurch entstehen hochkarätige Juwelen für Cineasten. Mit der Glaubwürdigkeit einer Milieustudie erzählt er die kondensierte Wahrheit gesellschaftlicher Sehnsüchte und damit verbundener Abgründe in faszinierenden Charakterstudien.

