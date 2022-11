Krankenhaus-Reformen: Anregungen aus Starnberg nach Berlin

Von: Tobias Gmach

Prof. Andrew Ullmann ist gesundheitspolitischer Sprecher der FDP im Bundestag. © Wahlkreis-Büro

FDP-Gesundheitspolitiker Prof. Andrew Ullmann besuchte das Starnberger Klinikum und nahm von dort Anregungen nach Berlin mit. Er verhandelt die anstehenden Krankenhaus-Reformen in der Ampel mit.

Starnberg – Gerade kommunale Kliniken wie die in Starnberg würden von den geplanten Krankenhaus-Reformen profitieren. Ein Politiker, der die Details auf Bundesebene mitverhandelt, informierte sich diese Woche in Starnberg über die Lage. Prof. Andrew Ullmann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP im Bundestag, besuchte mit Vertretern der Liberalen aus dem Landkreis das Klinikum, sprach dort mit Dr. Thomas Weiler, Geschäftsführer der Holding Starnberger Kliniken, und dessen neuen Kollegen Stefan Huber. Anschließend lud der FDP-Kreisverband zum Pressegespräch. Die Hauptbotschaft: Bei den kurzfristigen Reformen zur besseren finanziellen Ausstattung von Kinderkliniken und Geburtshilfe-Stationen sei sich die Ampel-Koalition grundsätzlich einig. „Über Details verhandeln wir noch“, sagte Ullmann, der versprach, mehrere Anregungen aus Starnberg mit nach Berlin zu nehmen.

Ullmann sitzt seit 2017 für den Wahlkreis Würzburg im Bundestag, davor unterrichtete der Arzt als Universitätsprofessor. Zu seinem Job gehöre es auch, andere Wahlkreise zu besuchen. Im Falle von Starnberg kam der Kontakt über Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Ex-Bundesjustizministerin und Kreisrätin der FDP, zustande.

Manchmal scheitert es an Kleinigkeiten, die wir in Berlin nicht wahrnehmen.

Die Corona-Impfungen von Pflegekräften aus den Philippinen oder China, auf die auch die Starnberger Klinik zurückgreift, würden teils in Deutschland nicht anerkannt. Das erfuhr Ullmann von Weiler. Der Politiker merkte dazu an: „Manchmal scheitert es an Kleinigkeiten, die wir in Berlin nicht wahrnehmen.“ Oder am Fixkostendegressionsabschlag (FDA). Dahinter verbirgt sich ein Steuerungsinstrument im Krankenhausentgeltgesetz. Es sei in gewissen Fällen sinnvoll, betonte Ullmann. Aber in Starnberg musste er lernen, dass das Klinikum durch den FDA bei den Geburtshilfe-Leistungen in Wolfratshausen sogar finanziell benachteiligt wird.

Die Geburtshilfe im ländlichen Raum sicherzustellen, habe bei den Reformen hohe Priorität, sagte der Abgeordnete. Wann die große, von Gesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach angekündigte Krankenhausreform kommt, weiß Ullmann nicht. Kurzfristig plädiert er dafür, die Notfallversorgung „als nächstes anzugehen“. Auch der Rettungsdienst des BRK Starnberg klagt bekanntlich über Personalmangel. Ullmann fordert mehr Rechtssicherheit für Notfallsanitäter, klare Vorhaltekosten zu definieren und „Hubschrauber, die auch nachts fliegen können“.

