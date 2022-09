Kreissparkasse macht sich hübsch

Von: Peter Schiebel

Das Sparkassengebäude an der Ecke Wittelsbacherstraße/Ludwigstraße ist derzeit eingerüstet. Die Sanierungsarbeiten hätten keine Auswirkungen auf den laufenden Betrieb oder andere Nutzer des Gebäudes, teilt eine Sprecherin mit. © ps

Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg lässt ihr Gebäude in der Starnberger Innenstadt derzeit auf Vordermann bringen. Wie Sprecherin Kerstin Brehm auf Anfrage des Starnberger Merkur sagte, würden bis Ende des Jahres „umfangreiche Sanierungsarbeiten an Dach und Fassade“ vorgenommen. „Ziel ist die energetische und optische Gebäudeaufwertung“, sagte sie.

Starnberg - An der Fassade würden Fehlstellen ausgebessert und Algenbewuchs entfernt. Darüber hinaus werde die Fassade gereinigt, im Anschluss erhalte sie einen neuen Anstrich. Auch punktuelle Optimierungen der Dämmung seien vorgesehen, sagte die Sprecherin. Gleiches gelte für das Dach. Dort werde die Dachhaut erneuert, zudem sollen Wärmebrücken energetisch verbessert werden. Zum Kostenvolumen machte Kerstin Brehm keine Angaben. Noch bis Mitte Oktober dürfte das Gerüst entlang Ludwigstraße und Wittelsbacherstraße stehen bleiben. Insgesamt sollen die Arbeiten bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die Auftragsvergabe sei im Übrigen „durchweg an ansässige Firmen“ gegangen.

Tiefgarage öffnetan diesem Samstag

Bereits am kommenden Samstag, 1. Oktober, geht die Tiefgarage der Kreissparkasse wieder in Betrieb. Die komplette Betonsanierung und Instandsetzung des Geschosses sowie die energetische Optimierung von Beleuchtung und technischen Anlagen sind so gut wie abgeschlossen. 44 öffentliche Parkplätze stehen dann wieder zur Verfügung, darunter zwei barrierefreie Stellplätze.

Drei Parkplätze wurden zudem mit Elektrolademöglichkeiten ausgestattet. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei einzelnen Teilen könnten sie aber voraussichtlich erst Mitte November in Betrieb genommen werden, erklärte Brehm. Die Sanierung der Mitarbeitergarage dauert derweil noch an.