Kreistag erlöst den MVV bei  Schüler-Ticket

Der Kreistag hat dem 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende am Montag zugestimmt und damit den Weg freigemacht für das Ticket im gesamten MVV-Bereich. Der Beschluss fiel einstimmig. Zuletzt hatten sich auch in Landrat Karl Roths Postfach die E-Mails von Befürwortern gehäuft.

Landkreis– Der Buhmann wollte der Landkreis dann doch nicht sein: Trotz schwindender Einnahmen infolge der Corona-Krise hat der Kreistag in der letzten Sitzung der Wahlperiode gestern dem 365-Euro-Ticket für Schüler und Studenten zugestimmt. Damit kann es ab 1. August im gesamten MVV-Gebiet eingeführt werden. An einer Stelle spart der Landkreis dennoch, das betrifft aber nur Tutzinger Schüler.

Sogar die Staatskanzlei hatte bei Karl Roth angerufen, mehr als 20 E-Mails bekam er von „Fridays for Future“-Aktivisten, auch viele Eltern meldeten sich bei ihm. Auch die IHK forderte Zustimmung zum Ticket. Das 365-Euro-Ticket, das den Landkreis rund 690 000 Euro kosten wird, wird allen Schülern und Auszubildenden für den Jahrespreis von einem Euro pro Tag die komplette MVV-Nutzung erlauben. Das gilt auch für rund 4500 Schüler aus dem Landkreis und mehrere hundert Azubis, nicht jedoch für rund 4500 Schüler, die näher als drei Kilometer zu ihrer weiterführenden Schule wohnen und damit nicht unter die Kostenfreiheit beim Schulweg fallen. Roth hatte die Vorlage für den Kreistag diesmal positiv formuliert.

Ausschlaggebend für positive Vorlage sei auch Bedeutung für Klimaschutz gewesen - alle Fraktionen für neues Ticket

Ausschlaggebend dafür, erklärte Verkehrsmanagerin Susanne Münster, sei auch die Bedeutung des Tickets als Maßnahme zum Klimaschutz gewesen: „Wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben, etwas für den Klimaschutz zu tun.“ Zudem wollte, so klang es durch, der Landkreis nicht der Bremsklotz für hunderttausende Schüler sein. Ein gewisses Kostenrisiko ist dabei, denn derzeit brechen auch dem MVV die Einnahmen weg – und wie es ab August ist, wenn das neue Ticket gilt, weiß derzeit niemand.

Alle Fraktionen stellten sich hinter die Vorlage. Harald Schwab (CSU) kritisierte Diskussionen in Sozialen Medien, ähnlich Matthias Vilsmayer (Freie Wähler). Ende März habe Roth das Thema zu Recht vertagen lassen, betonte Schwab, weil es zu viele Unklarheiten gegeben habe. Vilsmayer erklärte, er habe nicht gewollt, dass das Ticket am Landkreis scheitere. Allerdings sieht er noch genug Projekte, die man wegen einbrechender Steuereinnahmen auf den Prüfstand stellen müsse. Anne Franke (Grüne) dankte im Namen von 340 000 Nutzern und sieht das Geld „gut angelegt“. Dr. Oswald Gasser (FDP), der einen Antrag zur Befürwortung gestellt hatte, stört sich nach wie vor an der „Gerechtigkeitslücke“ bei den Schülern, die das Ticket nicht bekommen bzw. selber kaufen müssten. Darüber müsse man „intensiv nachdenken“. Sein Fraktionskollege Dr. Wolfgang Weber-Guskar mahnte, das Ticket solle wegen Corona nur für nötigste Fahrten eingesetzt werden.

Gespart werden soll am Schulbus der Realschule Tutzing

Der Beschluss fiel einstimmig. Gespart wird aber auch: Schüler der Realschule Tutzung, die derzeit noch einen eigenen Schulbus haben, sollen schon ab Herbst mit MVV-Bussen fahren. Dann bekommen sie das 365-Euro-Ticket. Geplant war zunächst, ihnen das Ticket zu schenken und den Bus weiter zu bezahlen. Die 100 000 Euro waren dann doch zu viel.