Airbags ausgelöst: Mann lässt Auto nach Unfall einfach zurück - und ruft sich ein Taxi

Ein 31 Jahre alter Mann aus Gauting hat am frühen Samstagmorgen einen Unfall am Kreisel zwischen Söcking und Perchting gebaut. Danach ließ er sich von einem Taxi abholen.

Söcking – Die Airbags ausgelöst, alle vier Reifen platt, das Heck noch in den Kreisverkehr hereinragend – so stand ein Renault am Samstagmorgen am Kreisel zwischen Söcking und Perchting zur Einfahrt der Westumfahrung. Gegen 7 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei – und die konnte in der Folge die Hintergründe klären.

Demnach war ein 31 Jahre alter Mann aus Gauting mit dem Fahrzeug unterwegs. Nachdem er zunächst nicht erreicht werden konnte und die Polizei nicht ausschließen konnte, dass er verletzt und orientierungslos ist, suchten die Beamten die Umgebung intensiv nach ihm ab. Dann gelang telefonisch die Kontaktaufnahme mit dem 31-Jährigen, der sich zu der Zeit in Pöcking aufhielt.

Es stellte sich heraus, dass der Unfall bereits um 2 Uhr nachts passiert war. Augenscheinlich war der Mann aus Richtung Maxhof gekommen und mit dem Wagen geradewegs über den Kreisel gefahren. An eine Weiterfahrt war danach mit mehr zu denken. Stattdessen ließ sich der 31-Jährige von einem Taxi abholen und nach Pöcking bringen – um den Schaden kümmerte er sich nicht. Die Polizei ließ den Renault später abschleppen. „Der Unfallfahrer war alkoholisiert, was eine Blutentnahme im Krankenhaus zur Folge hatte“, berichtet die Polizei, die den Sachschaden auf etwa 4500 Euro schätzt. Die Beamten, z (0 81 51) 36 40, suchen nun Zeugen – vor allem jenen Taxifahrer, der den Mann am Kreisverkehr abholte.