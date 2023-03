Kriminalität wieder auf Vor-Corona-Niveau - Polizeichef im Visier von Betrügern

Von: Peter Schiebel

Teilen

Stellten die Polizeistatistik für die Starnberg und die Seegemeinden vor (v.l.): Inspektionsleiter Bernd Matuschek (sitzend) mit den Beamten Oliver Jauch, Georg Buchmann und Frank Brosch (stehend v.l.). © Dagmar Rutt

Die Starnberger Polizei hat die Kriminalitätsstatistik für 2022 vorgelegt. Die Delikte sind zurück auf dem Vor-Corona-Niveau. Und Inspektionsleiter Bernd Matuschek geriet selbst ins Visier von Betrügern.

Starnberg/Landkreis – Die Polizeiinspektion Starnberg hat im vergangenen Jahr in ihrem Zuständigkeitsbereich (Starnberg, Tutzing, Berg, Pöcking, Feldafing) insgesamt 1952 Straftaten registriert. Damit hat die Zahl nach einer Corona-Delle fast wieder das Niveau der Vor-Pandemie-Zeit erreicht. Im Jahr 2019 waren es 2048 Straftaten (der zwischenzeitliche Anstieg im Jahr 2020 war auf einen einzigen Täter zurückzuführen; ein Briefzusteller hatte mehr als 700 Sendungen gehortet). Am Dienstag haben Inspektionsleiter Bernd Matuschek, sein Stellvertreter Frank Brosch, der neue Sachbearbeiter Einsatz, Georg Buchmann, und der Sachbearbeiter Verkehr, Oliver Jauch, die Zahlen vorgelegt. Vier Beobachtungen dazu.

In Starnberg lebt es sich sicherer als in Bayern

Zwar geschehen am Starnberger See statisch gesehen mehr als fünf Straftaten pro Tag, verglichen mit ganz Bayern lebt es sich aber sicherer. Die sogenannte Häufigkeitszahl weist für den Bereich der PI Starnberg 37,8 Fälle pro 1000 Einwohner auf, auf den Freistaat bezogen sind es 47,0 Fälle pro 1000 Einwohner. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord, zu dem der Landkreis gehört, gibt 37,6 Fälle pro 1000 Einwohner an.

Verblüffend ist die Entwicklung einiger Delikte im Vergleich mit dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019. So wurden mit 60 Fällen von gefährlicher und schwerer Körperverletzung im vergangenen Jahre exakt so viele Fälle gemeldet wie damals. Dass die einfache Körperverletzung mit 156 Fällen noch um 42 unter dem Wert von 2019 liegt, führte Brosch unter anderem darauf zurück, dass es im vergangenen Jahr einige Veranstaltungen früherer Jahre noch nicht wieder gegeben habe, etwa einige Stadlfeste.

Auch ansonsten ist in vielen Bereich das Vor-Corona-Niveau wieder beinahe erreicht, zum Beispiel bei Diebstahl allgemein mit 453 Fällen (minus 20), Betrug mit 244 Fällen (minus zehn), Sachbeschädigung (minus 20) oder Rauschgiftdelikte (minus 16). Ladendiebstähle liegen mit 102 Fällen (plus 41 im Vergleich zu 2019) sogar deutlich darüber. Noch vergleichsweise niedrig ist die Zahl der Wohnungseinbrüche mit 15 (minus sieben), was allerdings statistische Gründe haben kann. Insgesamt sei es erwartbar gewesen, „dass nichts spürbar dauerhaft zurückgeht oder sich in anderen Deliktsfelder verlagert“, sagte Matuschek.

Betrüger beißen beim Chef auf Granit

Wie viele Enkeltricks und Schockanrufe in der Statistik sind, konnte Matuschek nicht sagen – wohl aber, dass auch er selbst vor zwei bis drei Monaten eine Betrugs-Nachricht auf sein Handy bekommen habe. Dabei handelte es sich um die Masche, dass der Sohn oder die Tochter vermeintlich eine neue Handynummer habe und man sich doch bitte melden solle. Matuschek speicherte die Absendernummer unter „Betrüger“ in seinem Mobiltelefon ein und ging zum Schein eine Unterhaltung ein. Nach einiger Zeit sei er aufgefordert worden, 1772 Euro auf eine Konto bei einer Hamburger Bank zu überweisen. So weit kam es natürlich nicht, Matuschek weiß aber, dass am selben Tag mit der selben Nummer und der selben Masche ganz woanders in Deutschland ein Bürger abgezockt wurden und einen fünfstelligen Betrag überwies.

Ein Kind machte mächtig Sorgen

Die Aufklärungsquote lag bei 65,1 Prozent (2019: 62,5 Prozent). Insgesamt ermittelten die Beamten 1090 Tatverdächtige (plus fünf im Vergleich zu 2019). Während die Zahl bei Jugendlichen, Heranwachsenden und Erwachsenen in etwa gleich geblieben ist, steigt sie bei den Kindern bis 14 Jahren von 20 auf 37 Verdächtige deutlich an. Der Grund ist schnell erklärt: „Wir hatten ein spezielles Kind“, sagte Buchmann. Es sei sowohl für Körperverletzungs- als auch für Eigentumsdelikte verantwortlich gewesen, sei mittlerweile aber in den Münchner Norden gezogen. Es werde geprüft, ob es sich um einen jugendlichen Intensivtäter handelt. Von allen ermittelten Tatverdächtigen waren 63 Prozent Deutsche und 37 Prozent Ausländer.

In Feldafing kein Grund zur Beunruhigung

Die meisten Straftaten ereigneten sich – allein schon aufgrund der Größe natürlich – in Starnberg (1101 Fälle). Besonders auffällig ist der Anstieg in Feldafing von 78 Straftaten im Jahr 2019 auf nun 113. Matuschek sah darin aber keinen Grund zur Beunruhigung. Ein erheblicher Teil des Anstiegs sei auf 15 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen zurückzuführen, die sich im April und im Juli/August auf Traubinger Straße, Bahnhofstraße und Seestraße zugetragen hätten.