Kriminelle Bande aus Hamburg stahl Tablets aus Starnberger Gymnasium

Von: Tobias Gmach

Tablets kommen an Schulen häufig zum Einsatz: Im Juli 2021 wurden in Starnberg 94 Stück gestohlen. Nun meldete die Polizei, wer dahinter steckt. © Symbolbild: dpa

Eine deutschlandweit agierende Bande mit Sitz in Hamburg steckt wohl hinter dem Einbruch und den Tablet-Diebstählen im Starnberger Gymnasium. Der Kripo Fürstenfeldbruck ist es in Kooperation mit anderen Polizeibehörden gelungen, drei Verdächtige zu ermitteln.

Starnberg – Sie hatten es speziell auf hochwertige Elektrogeräte und auf Schulen abgesehen. Sie entluden ihre kriminelle Energie in Baden-Württemberg, in Schleswig-Holstein, in Niederbayern, in Puchheim und in Starnberg. Die Rede ist von einem 33-jährigen Afghanen, einem 23-jährigen Deutsch-Afghanen und einem 22-jährigen Deutsch-Türken. Den 33-Jährigen nennt die Kripo Fürstenfeldbruck den Kopf, die anderen Mittäter einer „deutschlandweit agierenden Bande mit Sitz in Hamburg“. Sie sollen in der Nacht auf Freitag, 9. Juli 2021, also vor etwa eineinhalb Jahren, 94 Tablets aus dem Starnberger Gymnasium gestohlen haben. Das meldete das Präsidium Oberbayern Nord am Freitag. Schulleitung und die Stiftung Startchance, der 14 Tablets gehörten, bezifferten den Gesamtschaden damals auf rund 78 000 Euro.

Dass die drei Männer, die sich wegen des Verdachts auf schweren Bandendiebstahl verantworten müssen, mit dem Einbruch in Starnberg zu tun haben, weiß die Polizei bereits seit Juni 2022. Das sagte ein Präsidiumssprecher auf Merkur-Nachfrage. Seither habe es noch weitere Ermittlungen gegeben, die Taten der Bande und ihre Zusammenhänge seien erst jetzt spruchreif – und die Abstimmung der Pressemitteilung zwischen den Behörden dauere eben auch seine Zeit.

In jener Juli-Nacht drangen die mutmaßlichen Täter über ein Fenster im Erdgeschoss ins Gymnasium ein – um einen abgesperrten Raum im Lehrer-Arbeitsbereich aufzubrechen und dort die 94 Tablets zu entwenden. Die speziellen Ladekoffer, in denen die Geräte lagerten, hievten die Diebe ins Freie, leerten sie dort aus und transportierten die Tablets ab. Trotz des Fahndungserfolgs konnten die Beamten die Geräte nicht sicherstellen – im Gegensatz zu Bargeld, fabrikneuer Markenkleidung und Schuhen, die sie Anfang 2022 bei Durchsuchungen in Hamburg fanden. Das Ergebnis der Razzien, koordiniert vom LKA 19/Castle aus Hamburg und mit Kripo-Kräften aus Fürstenfeldbruck, sei Anlass für weitere Ermittlungen.

Tablet-Diebstahl in Starnberg: Bundesweite Kooperation von Polizeibehörden

Der Fall erzählt von hartnäckiger Polizeiarbeit und einer bundesweiten Kooperation zwischen den Behörden – auch aus Berlin und Nordrhein-Westfalen. Bereits im Juli 2021 gab es laut Pressemitteilung erste Hinweise „auf eine professionell handelnde Tätergruppierung“. So hätten die Verdächtigen an den Schulen in Starnberg und Puchheim einige Stunden vor den Taten Schüler gezielt nach der Lage der IT-Räumlichkeiten befragt. Außerdem vernichteten sie mögliche Spuren großflächig. Dann stießen die Ermittler auf einen „nahezu identischen Einbruch“ in einer Schule in Horb am Neckar, auf zwei weitere in Schleswig-Holstein (vom Mai 2021), einen im Kreis Freyung-Grafenau (bereits 2020) und so auf die Hamburger Bande. Es folgten „zahlreiche verdeckte Maßnahmen mit dem Ziel, die Bandenstruktur möglichst erschöpfend aufzudecken und weitere Tatbeteiligungen der Gruppierung zu ermitteln“.

„Wir sind schockiert und traurig“: Mit diesen Worten hatte die stellvertretende Leiterin des Gymnasiums, Uta Lechner, mittlerweile im Ruhestand, damals auf den Einbruch reagiert. Der heutige Schulleiter Thomas Volz war noch nicht im Amt. Er weiß aber, dass die Tablets vom Sachaufwandsträger, der Stadt, schnell ersetzt wurden. Und dass das Gymnasium mittlerweile erhebliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat. Auch die Stiftung Startchance konnte wieder neue Geräte anschaffen – dank der finanziellen Hilfe einer anderen Stiftung.

