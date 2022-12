Krippen statt Krippenspiel bei Trachtenjugend

Stolz auf die selbst gebaute Krippe: Sophie Weizenegger, Valentin Reisböck, Johannes Wackerl, Laura Weiderer, Ferdinand Reisböck, Magdalena Weiderer und Josefine Uffelmann (v.l.) von der Trachtenjugend. © Andrea Jaksch

Die Starnberger Trachtenjugend zeigt heuer kein großes Krippenspiel, dafür haben die Jugendlichen in den vergangenen Wochen Krippen gebastelt.

Starnberg – Stolze Eltern lauschten am Sonntag bei Kaffee und Kuchen der Weihnachtsgeschichte und bestaunten allerlei selbst gebastelte Krippen im Trachtenheim des Heimat- und Volkstrachtenvereins Starnberg. Unter Anleitung von Jugendleiterin Marianne Erhard hatten die Kinder zwischen vier und zwölf Jahren zwei Mittwochnachmittage lang an Papier- sowie Holzkrippen gearbeitet und damit ihre ganz eigene Vorstellung von Jesus Geburtsort erschaffen.

„Die Kinder haben Papierfiguren ausgeschnitten und angemalt oder kleine Holzkrippen zum Anmalen zusammengesteckt. Wir haben sie dann auf Styroporplatten befestigt und mit Moos und Steinen bepflanzt“, sagt eine Mutter, deren Söhne im Alter von vier und einem Jahr auch bald in der Trachtenjugendtruppe mit dabei sein dürfen.

Zwei Jahre lang fiel das traditionelle Krippenspiel für die Jugendgruppe unter Erhards Leitung pandemiebedingt aus – heuer will die Pöckingerin es langsam angehen lassen. Und so brachte sie mit der rund 20-köpfigen Trachtenjugend zum dritten Advent eine Kurzversion der Weihnachtsgeschichte auf die Bühne.

Ferdinand Reisböck (9) alias Zimmermann Josef bekannte trotz wenig Text: „Ich war schon ein bisschen aufgeregt.“ Ebenso Magdalena Weiderer, die mit ihren sechs Jahren eine allerliebste Maria verkörperte. Ihre große Schwester Laura stand als Hirte auf der Bühne, hat mit ihren elf Jahren bereits Krippenspielerfahrung und lernt aktuell Tuba. Mutter Jessica Weiderer zog mit Familie vor zehn Jahren nach Leutstetten und brachte ihre Kinder gleich im Trachtenverein unter. Der Tradition wegen, erklärt die vierfache Mutter. „Die Kinder lernen hier eine Menge über Landeskultur und geschichtlichen Hintergrund“, pflichtet Sieglinde Ronser aus dem Publikum bei.

Verein hat keine Nachwuchssorgen

Auch Marianne Erhard, als Kind selbst in der Trachtenjugendgruppe aktiv, will dem Nachwuchs vor allem tradiertes Kulturgut vermitteln: „Die Aufgabe des Trachtenvereins ist es, Tradition zu pflegen und weiterzugeben.“ Dabei gebe es durchaus Unterschiede in der Vorbildung ihrer Schützlinge, erklärt die Jugendleiterin: „Manche sind ganz gewieft, die etwa, die durch die Kommunion schon mit der Kirche zu tun haben.“

Nachwuchssorgen plagen den Verein mit aktuell 361 Mitgliedern nicht, dennoch freuen sich Erhard und Vorstand Roland Kopf über jedes neue Gesicht in der Jugendgruppe, die sich regelmäßig jeden Mittwochnachmittag zu Volkstanz, Schuhplatteln und Dirndldrehen trifft, wenn nicht gebastelt wird.

Fehlen durfte am Sonntag freilich auch der Nikolaus nicht, der den fleißigen Krippenbauern reichlich Geschenke brachte. Mit einem vorweihnachtlichen Ständchen auf der Trompete stimmten Valentin Reisböck (11) und Johannes Wackerl (10) das andächtig lauschende Publikum anschließend auf die stade Zeit ein. (nf)