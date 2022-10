Vor Klinikum Starnberg: Kritik an neuem Halteverbot

Von: Peter Schiebel

Platz zum Rangieren hatten die Retter lange nur, wenn sie die Oßwaldstraße bei einem Einsatz sperrten. Die Enge ist durch den Wegfall von mehr als 30 Parkplätze vorbei - doch nun sorgt das für Unmut im Stadtrat und bei Anwohnern. © Feuerwehr

Rund 32 Parkplätze sind an der Starnberger Oßwaldstraße weggefallen, um Aufstellungs- und Bewegungsflächen für Feuerwehren und Rettungsdienst zu schaffen. Nicht alle finden das gut und richtig.

Starnberg – Die Neuordnung der Parkplätze an der Oßwaldstraße beim Klinikum Starnberg hat in der jüngsten Sitzung des Stadtratsausschusses für Umwelt, Energie und Mobilität zu Diskussionen geführt. Aus Reihen der Stadträte wurde dabei Kritik an „Maximalforderungen der Feuerwehr“ laut, wie beispielsweise Winfried Wobbe (UWG) sagte.

Mitte August hatte die Stadtverwaltung die bereits Anfang des Jahres vom Ausschuss beschlossene Neuordnung umgesetzt. Entlang der Oßwaldstraße sind dadurch etwa 32 Stellplätze weggefallen, weitere rund 33 stehen weiterhin zur Verfügung. Hintergrund war ein Vorstoß der Feuerwehr, die immer wieder zu Einsätzen ans Klinikum gerufen wird. Der federführende Kommandant Markus Grasl hatte beanstandet, dass aufgrund der Parkplatzsituation zu wenig Platz für Lösch- und Rettungsfahrzeuge zur Verfügung stehe. Ein geordneter und sicherer Einsatz der Feuerwehr sei ansonsten nur unter Vollsperrung der Oßwaldstraße möglich.

„Die für die Feuerwehr freizuhaltenden Bereiche ergeben sich auf Grundlage bestehender Ein- und Ausfahrten, Feuerwehrzufahrten, Bewegungsflächen und Haltestellen für den ÖPNV“, hieß es nun in der Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung. „Anhand der rechtlichen Vorgaben“ sei die Anordnung von zusätzlichen Halteverbotsbereichen notwendig geworden.

Parkplatzmangel hat sich verstärkt

Allerdings sind nicht alle Anlieger damit zufrieden. Es seien Beschwerden von Ladenbesitzern und von Nutzern der Kinderkrippe Starennest gleich am Anfang der Oßwaldstraße eingegangen, so das Rathaus. „Als Hauptkritikpunkt wird aufgeführt, dass der Parkplatzmangel durch die Neuregelung weiter verstärkt wurde, da die Parkplätze des Krankenhauses meistens voll belegt sind beziehungsweise diese sich teilweise in beträchtlicher Entfernung befinden.“

Die Stadtverwaltung bewertet die neue Situation differenziert. Zwar habe der Parkdruck in der Tat zugenommen. allerdings stünden weiterhin einige Parkplätze mit einer Beschränkung auf zwei Stunden (7 bis 19 Uhr) zur Verfügung, wodurch ein ständiger Wechsel gewährleistet werde. Für die Kinderkrippe sei eine Hol- und Bringzone mit Platz für etwa sechs Fahrzeuge in gleicher Entfernung auf der Hanfelder Straße angelegt worden. Zudem brächten die entfallenen Parkplätze dem Busverkehr Vorteile, da dieser nicht mehr zum mehrmaligen Anhalten gezwungen werde.

UWG-Stadtrat Wobbe war nicht das einzige Ausschussmitglied, dass die neue Situation kritisierte. Anke Henniger (FDP) erklärte, dass der Feuerwehr „sklavisch alles gewährt“ werde, während Gewerbetreibende kaputtgemacht würden. Dr. Charlotte Meyer-Bülow (CSU) sprach von einer „extremen Maßnahme“ und sah keine Notwendigkeit für eine dauerhafte Regelung: „Wir schaffen Flächen für den absoluten Notfall.“ Einzig Eva Pfister (BMS) ergriff für die Feuerwehr Partei. Es handele sich nicht um Maximalforderungen, sondern „um ganz normale Belange“, sagte sie. Einen inhaltlichen Beschluss fasste der Ausschuss nicht.