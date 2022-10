Krönung eines erfolgreichen Konzertjahres: Starnberger Stadtkapelle zieht Bilanz

Von: Peter Schiebel

Seit mittlerweile 15 Jahren ist Bernd von Hösslin der musikalische Leiter der Stadtkapelle Starnberg, so auch beim Herbstkonzert am Samstagabend in St. Ulrich. Wofür genau die gesammelten Spenden verwendet werden, stehe übrigens noch nicht fest, sagt Vorsitzender Johannes Kreißl. © Jaksch

Auch wenn noch einige kleinere Auftritt folgen: Mit ihrem Herbstkonzert am Samstagabend in der Pfarrkirche St. Ulrich in Söcking krönte die Stadtkapelle Starnberg bereits ein erfolgreiches Konzertjahr. Auch für nächstes Jahr steht schon vieles im Programm.

Starnberg/Söcking – Der Traum von New York ist zwar vorerst ausgeträumt, lange nachkarten ist aber dennoch nicht angesagt. Im Jahr 2020 hatte die Stadtkapelle Starnberg an der weltberühmten Steuben-Parade in der US-Metropole teilnehmen wollen. Bekanntlich machte die Corona-Pandemie die Pläne zunichte. Was das Virus allerdings nicht beeinflussen konnte, ist die Spielfreude, mit der die Musikerinnen und Musiker bei der Sache sind. Davon konnte sich am Samstagabend auch das Publikum in der Pfarrkirche St. Ulrich in Söcking überzeugen, wo die Stadtkapelle ihr Herbstkonzert gab.

Gut eine Stunde lang begeisterten die 35 Musiker unter der musikalischen Leitung von Bernd von Hösslin das Publikum – von Mendelssohns „Wachet auf!“ am Anfang bis zu den zwei Zugaben. Bei „Always look on the bright side of Life“ wurde in den Kirchenbänken eifrig mitgeschnipst, mit „Bella Ciao“ entließen die Musiker ihre Zuhörer schwungvoll nach Hause.

Vorsitzender Johannes Kreißl war im Anschluss vollauf zufrieden. „Wir hatten ein tolles Publikum“, schwärmte er gegenüber dem Starnberger Merkur. Das Herbstkonzert war so etwas wie der krönende Abschluss des Konzertjahres. Zwar dürfte es – wenn auch jeweils in etwas kleinerer Besetzung – heuer noch ein paar Auftritte geben, beim Christkindlmarkt auf dem Kirchplatz etwa oder auch „die eine oder andere Weihnachtsmusik“, wie Kreißl sagte. Auf jeden Fall steige die Stadtkapelle mit der Probe am heutigen Montag aber bereits in die Vorbereitungen für das Frühjahrskonzert am 25. März 2023 ein.

Vorsitzender: „Durch die Bank schöne Auftritte“

Mit dem zu Ende gehenden Jahr sei er sehr zufrieden, sagte der Vorsitzende. „Wir hatten durch die Bank weg schöne Auftritte.“ Frühjahrs- und Herbstkonzert, die Maifeier in Perchting, Fischerstechen, Nacht der langen Tafel, dazu zweimal im Hirschgarten in München und einige kleinere Auftritte, etwa beim Schmankerlmarkt auf dem Kirchplatz – die Bilanz könne sich sehen lassen. Und nächstes Jahr soll es genau so weitergehen. Termine im Hirschgarten sind schon gebucht, ebenso die Maifeier in Söcking. Mit dem Gautrachtenfest in Gauting und der 150-Jahr-Feier der Feuerwehr Söcking sind zwei weitere Höhepunkte fix. Beim Trachten- und Schützenumzug beim Münchner Oktoberfest wären die Starnberger nächstes Jahr auch wieder turnusmäßig dabei. Und der Auftritt beim Fränkischen Oktoberfest in Coburg sei zu 99 Prozent sicher, sagte Kreißl.

Was ihn auch freut: Die Stadtkapelle habe die Corona-Zeit prinzipiell gut überstanden. „Wir stehen genauso da wie vor der Pandemie“, betonte er und lobte seine Musikerkollegen über den grünen Klee. „Es macht einfach ganz großen Spaß, in dieser Gruppe Musik zu machen“, sagte er. „Wirklich jeder von uns liebt die Musik. Und es gibt eine ganz enge menschliche Bindung.“ Die Mitglieder harmonierten wunderbar miteinander.

Trotzdem würde sich die Stadtkapelle noch über Verstärkung freuen – „vor allem im tiefen Blech“, erklärte Kreißl, also Tuba und Posaune. Wer Interesse hat, ist bei den Proben ein gern gesehener Gast, immer montags um 19.30 Uhr in der städtischen Musikschule (Mühlbergstraße 4).

Und was wird jetzt aus New York? „Wir hatten erst überlegt, das nachzuholen, verfolgen den Plan fürs Erste aber nicht mehr weiter“, sagte Kreißl. Eine andere Auslandsreise würde die Stadtkapelle Starnberg dafür sehr gerne machen – nämlich in Starnbergs bretonische Partnerstadt Dinard. Im Jahr 2013 hätten sie dort drei Festabende musikalisch gestaltet. „Das war großartig“, sagte Kreißl. Eine baldige Wiederholung sei ausdrücklich gewünscht. „Es wird Zeit.“