Kultur-Insel für die Stadt am See

Vernissage im ehemaligen Schuhhaus und vormaligen Kinosaal: Hausherr Hans Linse gibt den DJ, während die Besucher die Werke des Künstlerkollektivs „Wittelsbacher 1“ goutieren. Man verbindet mit Starnberg immer noch den Glamour. Patricia Lawrence, Sprecherin des Künstlerkollektivs © Andrea Jaksch

Das Künstlerkollektiv weckt mit seiner Ausstellung im ehemaligen Geschäft Schuh-Linse, ganz früher ein Kino, Hoffnungen. Nicht nur einem Starnberger-See-Modell.

Starnberg – Zwei Jahre haben sie an ihrem Konzept gearbeitet, dann ging auf einmal alles ganz schnell. Innerhalb von nur vier Wochen stemmte das Künstlerkollektiv „Wittelsbacher 1“ seine Ausstellung zum Thema „Ankommen“, die am Freitag mit einer musikalisch begleiteten Vernissage in den ehemaligen Verkaufs- und Lagerräumen von Schuh-Linse eröffnet wurde. Einladende sind die überwiegend Starnberger Künstler Renate Hofer, Katja Gehrung, Naomi Lawrence, LiL.iTH, Justyna Nizinska, Pat Patou alias Patricia Lawrence, Ingrid Reichard, Jo Reichard, Ute Schaeberle, Stefan Hirn und die Familie Linse. Schirmherrin der Veranstaltung ist die Starnberger Kulturmacherin Elisabeth Carr. Die Ausstellung ist vier Wochen zu sehen.

Es riecht immer noch ein bisschen nach Schuhleim und Imprägniermittel, doch die Räumlichkeiten von Schuh-Linse sind nicht wiederzuerkennen. Mit finanzieller wie zupackender Unterstützung der Familie Linse wurde die abgehängte Decke über der rund 500 Quadratmeter großen Raumfläche geöffnet und die Stuckdecke des ehemaligen Kinosaals des Schloss-Theaters aus den 1950er-Jahren zutage befördert. Startschuss für die Arbeiten war die Bekanntgabe, dass das Gebäude im Zeitraum von etwa einem Jahr für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden kann. Abriss und ein Neubau sollen folgen (wir berichteten). „Ankommen“ ist die Auftaktveranstaltung; weitere Kulturagenturen haben bereits vorgefühlt. Im Gespräch sei unter anderem, das Musical „Elvis“ nach Starnberg zu bringen, sagt Patricia Lawrence, Foto-Künstlerin und Sprecherin des Künstlerkollektivs.

Der Star hat mit Starnberg vielleicht nicht nur die ersten vier Buchstaben gemein. Ute Schaeberle meint mit ihren Bronzeskulpturen, rechts im Schaukasten, gleich am Eingang, vor allem den Vogel. Für sie wäre das ein ausgesuchtes Merchandising-Objekt für die Stadt. „Man verbindet mit Starnberg immer noch den Glamour“, sagt Lawrence. Bei genauem Hinschauen seien viele Dinge jedoch in die Jahre gekommen. „Ankommen“ ist daher auch Auseinandersetzung mit Gegebenem, im Guten wie im Schlechten. Mit ihren Steinskulpturen konzentriert Renate Hofer den Blick des Besuchers auf den S-Bahnhof und lässt ihn über eine in Stein gemeißelte Treppe durch eine offene Tür ganz konkret ankommen.

Großformatiger Märchenkönig

Die „Multipictures“ von Jo Reichard tragen dem Ruf der Stadt als Rückzugsort der Superreichen Rechnung. In Acryl erzählt er schrille Bildergeschichten über Mode und Lifestyle und liefert eine Reminiszenz an die 1950er-/1960er-Jahre, alsElvis, der King of Rock ’n' Roll, auf dem Starnberger See einmal Boot gefahren ist. Mit seinen Upcycling-Skulpturen gibt er den Kontrapunkt zur Wegwerfgesellschaft, immer präsent ist die Cola-Dose. Seine Frau, Ingrid Reichard, inszeniert Gefühle von Ankommen in Farbe, die – kräftig und harmonisch abgestimmt – überwiegend Fröhlichkeit und Wärme verbreiten.

Naomi Lawrence hat unter anderem König Ludwig II. großformatig und farbintensiv in Szene gesetzt. „König Ludwig visits Starnberg in Bavaria“ hat sie als Prompt in das Computerprogramm Leonardo eingegeben und schafft mit dem Ergebnis, das sie collagiert, auf attraktive Weise eine Verbindung zwischen Historie und Neuzeit. Gleichzeitig weist sie die Grenzen von Künstlicher Intelligenz in der Kunst auf: Dieser König Ludwig ist frei von allem, was echt sein könnte. Das künstlerische Terrain von Katja Gehrung, Justyna Nizinska und Patricia Lawrence ist die Fotografie.

Manche Fotos von Lawrence sind von abstrakter Malerei kaum zu unterscheiden. Wenn sie ihre Kamera in den Starnberger See hält, fängt sie Unterwasserwelten ein, häufig ist es Müll, der als Motiv durch Wasserbewegung farbenfroh verzerrt ist, aber auch Momente von Ruhe und innerem Frieden. Denkwürdig stellt Justyna Nizinska die aufgeräumte Helligkeit des Kirchplatzes der Dunkelheit der Unterführung gegenüber. Katja Gehrung ist selbst Motiv ihrer eigenwilligen Foto-Werke. Als „Shopping Queen“ im Glitzerfummel zeigt sie sich neben vielen Paaren Schuhen auf einer Straße in unbelebter Landschaft. Jüngste Künstlerin ist Valentina Klöppel, deren abstraktes Bild bereits reserviert ist.

An das Ausstellungsthema knüpft sich eine grundlegende Frage: Dürfen Kunst und Kultur im Zentrum von Starnberg ankommen, um dort zu bleiben, oder ist nach dem Jahr wirklich Schluss? Vorstellungen zu einer diversen Nutzung gibt es viele, jetzt, da eine sehr besondere Event-Location geschaffen wurde. Neben der Kunst ist von Tanzveranstaltungen die Rede und auch davon, die Jugend mit attraktiven Veranstaltungen in Starnberg zu halten. Das Künstlerkollektiv aus überwiegend Starnberger Künstlern hofft, und auch Familie Linse zeigt sich angetan von der Idee einer „Kultur-Insel“. Man sei gesprächsbereit, äußerte Hans Linse, es komme darauf an, dass es sich auszahle, denn in das Bauvorhaben seien bereits einige Mittel wie auch Energie geflossen.

Von Alexandra Joepen-Schuster