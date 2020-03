Die Kunst- und Kulturbeflissene mit sportlichen Wurzeln

Petra Brüderl ist die neue Kulturreferentin der Stadt Starnberg. Bei der Vorstellung des Halbjahresprogramms im Kulturbahnhof trat sie nun erstmals vor die Öffentlichkeit.

Starnberg– Sie stammt aus einer sportlichen Familie. Mit ihrer kulturellen und künstlerischen Ader schlägt sie da aus der Art. Petra Brüderl aus Piding, einem 5000-Seelen-Ort im Berchtesgadener Land, ist die neue Referentin für Kultur der Stadt Starnberg im Amt 4 für Standortförderung, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit. Ihr neue Tätigkeit hat die 42-Jährige bereits Ende vorigen Jahres aufgenommen. Sie hat sich eingearbeitet, mit den Starnberger Verhältnissen vertraut gemacht und trat gestern mit der Vorstellung des Halbjahresprogramms im Kulturbahnhof erstmals vor die Öffentlichkeit – freundlich, fröhlich, sympathisch, kompetent.

Wie bekommt eine junge Frau aus einem sportlichen Umfeld zu Kunst und Kultur? „Die Grundlagen wurden in der Schule gelegt, in der Theater-AG, beim gemeinsamen Singen.“ Die erste berufliche Ausbildung ging zwar irgendwie in diese Richtung, war aber zunächst eher handfester Art: Kamerassistenz und Beleuchterin. Das füllte Petra Brüderl letztlich doch nicht aus. Sie studierte in München Theater-, Kommunikations- und Spanische Kulturwissenschaft. Das brachte ihr ein Stipendium in Sevilla ein und später verschiedene berufliche Beschäftigungen, unter anderem auch in Granada. Allerdings musste die junge Frau schnell erkennen: „Von der Kultur kann man in Spanien nicht richtig leben.“ So nahm Petra Brüderl Abschied von der iberischen Halbinsel, geblieben ist allerdings der Faible fürs Mediterrane, insbesondere auch fürs Essen, „das mag ich lieber als Kochen“, räumt sie lachend ein.

Über Wien gelangte sie nach Salzburg ans Mozarteum, hatte auch Berührungen mit den Salzburger Festspielen. Zwischenzeitlich war sie freiberuflich tätig, organisierte kulturelle Veranstaltungen und beschäftigte sich intensiv mit dem berühmten Kammerschauspieler Josef Meinrad. Ihr Organisationstalent bewies sie erneut in Festanstellung im Wohnstift Mozart, einem exklusiven Seniorenheim bei Salzburg.

Die Ausschreibung der Stelle in Starnberg hielt sie für eine Formalie, „weil es sein muss, in Wirklichkeit ist der Zuschlag längst erfolgt“, dachte sie – und bewarb sich trotzdem. Übrigens: Sportlich ist sie auch: Tanzen und alles, was mit Bergen zu tun hat.