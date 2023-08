Lachen über den Tod und Gott mit zwei Plastiktüten

Sieben Jahre Arbeit steckte Charly Hübner in seinen Film „Sophia, der Tod und ich“. Beim Filmfestival war er ein begehrter Gesprächspartner. © ANdrea Jaksch

Charly Hübner, bekannt als TV-Kommissar, hat beim Fünf-Seen-Filmfestival in Starnberg seinen Film „Sophia, der Tod und ich“ kurz vor Kinostart vorgestellt. Eine vogelwilde Geschichte.

Starnberg – Mit dem Tod hat Charly Hübner vieles gemeinsam. Vor allem aber: Beide sind grundsympathisch. Und beides sind echte Typen. Da war es vorgezeichnet, dass Hübner, Schauspieler, Regisseur, gerne komisch, mit „Sophia, der Tod und ich“, dem vogelwilden Buch von Thees Uhlmann, und dem verbaselten Sensenmann eine Teilzeit-Beziehung eingehen muss. Die dauerte sieben Jahre und kulminierte in dem Film, der am Sonntag beim Fünf-Seen-Filmfestival vorgestellt wurde.

Am Donnerstag ist Bundesstart, ein voll besetzter Saal in der Starnberger Schlossberghalle begegnete dem Tod Morten de Sarg schon früher. Und ging mit ihm auf einen absurden Roadtrip, wo er mit den Kollegen kämpft und sich mit der Familie anfreundet, bei der er seine finale Aufgabe erledigen soll – bis am Ende Mister G und Michaela alias Gott und seine Erzengel selbst eingreifen müssen. Sie haben ihre Verteilerstation auf einem Hochhaus-Dach, ähnlich wie einst bei Wim Wenders „Himmel über Berlin“. Morton schaut aus wie Butler Lurch bei der „Addams Family“. Zwischendurch meint man dann, im Western oder bei Rocky Horror zu sein – und doch wird am Ende eine eigene Sache daraus, die der bekennende Kino-Nerd Hübner den Slapstick- und Komödienfans mit Hang zu schwarzem Humor offeriert: „Wir brauchen so einen Film, wo wir über den Tod lachen. Man muss ihn wieder reinholen in die Gesellschaft, der Tod ist ja da.“

Im Film darf sich der Tod (Marc Hosemann) an Reiner (Dimitrij Schaad) abarbeiten: „Eine Art Anti-Faust“, so Hübner, ein Altenpfleger, der sich ansonsten „betäubt mit Wein und Zigaretten und ziemlich kaputt ist“. Zur Seite stehen ihm seine pragmatische Ex-Frau (Anna Maria Mühe) und die Mutter (Johanna Gastdorf). Hübner selbst, den Fans aus Polizeiruf 110 (Kommissar, 2010 bis 2022), aus „Das Leben der Anderen“ und Sketchpartner in „Ladykracher“ bekannt, lebt sich als grantiger Wirt aus. Daraus wird eine Konstellation, die ihre wirklich guten, völlig schrägen Momente hat, und mit viel Musik und Nahaufnahmen durchstartet. Auch hier ist nicht alles neu, aber manches funktioniert eben immer. Am Ende ist es dann aber auch ein Familiendrama und ein bisschen Brandner Kaspar.

Wenige Drehtage, kleines Budget

Vielleicht ist es genau diese Mischung, die nicht zu verrückt ist, die ankommt. „Bisher war das Feedback überwältigend. Und Gott sei Dank gab es auch zwei bis drei Leute, die nichts damit anfangen konnten“, resümierte Hübner, stets amüsiert und amüsant, lässig und völlig unaffektiert. Im Vorfeld war es umgekehrt. Nachdem ihm das Drehbuch angeboten worden war und er mit dem Autor Thees Uhlmann d’accord war, suchte er lange, bis endlich ein Sender mit an Bord kam. Die sieben Jahre Vorlauf nutzte Hübner, um sich vorzubereiten. Zehn Monate davon waren intensivste Logistik, bis er alles in nur 26 Drehtagen im Kasten hatte – eine Meisterleistung. Die Bearbeitung war auch eine Hauruck-Aktion mit zwei sechswöchigen Pausen.

So kam der Film auch mit einem relativ niedrigen Budget aus, das manchmal spürbar ist. Dass dann auch Gott nur zwei alte Plastiktüten mit sich herumschleppt, passt. Was er darin trägt? Das Leben.

Von Freia Oliv