Ladendiebin (14) in Starnberg ertappt

Ein 14-jähriges Mädchen wollte am Montag eine Gesichtscreme aus einem Drogeriemarkt stehlen. Doch ihr Plan ging nicht auf.

Starnberg - Eine Gesichtscreme im Wert von 19,99 Euro wollte ein 14-jähriges Mädchen am Montag gegen 14 Uhr aus einem Drogeriemarkt in der Wittelsberger Straße in Starnberg stehlen. Doch ihr Plan ging nicht auf, den eine Angestellte des Drogeriemarkts überführte die Diebin. Zuvor nahm die 14-Jährige die Gesichtscreme aus dem Regal und steckte sie in ihre Jackentasche.

Anschließend ging das Mädchen zur Kasse und zahlte dort lediglich eine Ware im Wert von 2,99 Euro. Nach der Kasse sprach die Angestellte des Marktes die 14-Jährige an und übergab sie anschließend der verständigten Polizei. Bei der folgenden Durchsuchung fanden die Polizisten die Creme. Das Mädchen wurde nach der Personalienfeststellung einer Angehörigen übergeben. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Ladendiebstahl.

