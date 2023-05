Lärmmessungen an Schießanlage

Von: Peter Schiebel

Teilen

Die Standortschießanlage der Bundeswehr im Wald oberhalb von Landstetten wurde im Frühjahr 2017 eingeweiht. Das Projekt kostete seinerzeit 1,6 Millionen Euro. © Jürgen Krall

Die Bundeswehr hat in einem größeren Radius rund um die Standortschießanlage in Landstetten Lärmmessungen vorgenommen. Das teilte der Ortsteilreferent des Stadtrats, Matthias Frühauf, in der Ortsteilbürgerversammlung für Landstetten am Dienstagabend mit.

Landstetten/Perchting – Im Verhältnis zur Einwohnerzahl war dieser Besuch rekordverdächtig. 26 Bürger aus dem rund 150 Einwohner zählenden Landstetten kamen am Dienstagabend zur Ortsteilbürgerversammlung, die im Pfarrsaal in Perchting stattfand. „Kompliment und Dankeschön von meiner Seite“, sagte Bürgermeister Patrick Janik. Was die Anwesenden vor allem bewegte: die Sorge vor Starkregen, der wegen des fehlenden Kanals zu Überschwemmungen von Grundstücken und Häusern führen kann – und der Verkehr zu und der Lärm von der Standortschießanlage der Bundeswehr im Wald oberhalb des Dorfs.

Die Bundeswehr habe ihr Schießausbildungskonzept geändert, sagte der Ortsteilreferent des Stadtrats, Matthias Frühauf, und bezog sich auf ein Gespräch mit dem Standortältesten der Bundeswehr. Seien die Soldaten früher vornehmlich am Langstand ausgebildet worden, würden jetzt auch Szenarien „wie bei einem Häuserkampf“ geübt. Das könne zu schnelleren Schussabfolgen führen, was wiederum Auswirkungen auf den Lärmpegel haben könne.

Vor drei, vier Wochen habe die Bundeswehr deswegen Lärmmessungen vorgenommen. Frühauf berichtete von Messungen in der Ortsmitte und unterhalb davon, am Seethalerhof sowie auf freiem Feld von Frieding Richtung Seewiesen. „Die haben geschossen mit allem, was sie haben“, sagte Frühauf. „Lange Gewehre, kurze Gewehre, Pistolen, sogar mit der Panzerfaust.“ Die Ergebnisse würden nun ausgewertet, was jedoch dauere. „Die Bundeswehr rechnet mit mindestens einem halben Jahr“, erklärte der CSU-Stadtrat. Auf Anmerkungen aus Reihen der Bürger, wonach während der Messungen „subjektiv weniger geschossen“ worden sei, erwiderte Frühauf: „Der Standortälteste hat mir gesagt, er hat sich einen Schießplan geben lassen, um eine normale Woche zu simulieren.“ Generell handele es sich um ein normiertes Verfahren innerhalb der Bundeswehr.

Gerüchte, wonach eine weitere Halle für Schießübungen mit Kurzwaffen bei Landstetten entstehen soll, glaubt Frühauf nicht. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas in die Peripherie gebaut wird.“ Was den Verkehr betrifft, so sei ihm versichert worden, dass sich die Bundeswehrfahrzeuge weitgehend an Tempo 30 hielten, sagte Patrick Janik. Er wolle aber über die Bundeswehr darauf einwirken, dass auch Lieferanten und andere Besucher das Limit einhalten.

Weitere Themen waren der fehlende Regenwasserkanal und die bei Starkregen nicht ausreichenden Sickergruben oder -kästen. „Dann läuft bei uns alles voll“, sagte eine Anwohnerin. Die Kästen und Gruben seien für Starkregenereignisse nicht dimensioniert, erklärte Janik. Dass der Abwasserverband Starnberger See zeitnah einen Kanal in Landstetten verlegt, kann er sich aber nicht vorstellen. „Das sehe ich in den nächsten zehn Jahren nicht“, sagte Janik, versprach aber, das Thema bei der nächsten Verbandsversammlung anzusprechen. Gleiches gelte für das Anlegen von Dreikammer-Klärgruben.

Völlig unabhängig davon stellte Janik klar, dass das städtische Wohnhaus in der Dorfmitte bis auf Weiteres nicht abgerissen wird. Zwar sei das Gebäude baufällig und nur noch eine Wohnung bewohnt, aber: „Die alte Dame darf dort so lange bleiben, wie sie möchte.“ Was danach geschieht, ist offen. Bei einem Bodenrichtwert in Landstetten von 600 Euro pro Quadratmeter sei das Grundstück aber nicht dazu geeignet, den städtischen Haushalt zu sanieren. Janik: „Ich kann Sie beruhigen: Verkauft wird das nicht.“