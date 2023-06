Laienpredigerin mit Profi-Ausbildung

Von: Tobias Gmach

Prüfungsgottesdienst bestanden: Im November 2022 qualifizierte sich Mechthild Hartung-Stenglein mit ihrer Predigt in der Friedenskirche. © Kirchengemeinde

Sie war erst katholische und dann evangelische Religionslehrerin. Nun, mit 71 Jahren, fängt sie an zu predigen. Mechthild Hartung-Stenglein wird Prädikantin in Starnbergs evangelischer Kirchengemeinde.

Starnberg – Der Platz am Kirchenaltar ist immer auch eine Bühne. Ein bisschen wie beim Schauspielunterricht kam sich Mechthild Hartung-Stenglein deshalb in ihrer Ausbildung zur Prädikantin vor. „Man lernt, wie man sich bewegt und wie man spricht, dass es einen Stil hat“, erklärt sie. Die 71-Jährige, die sowohl als katholische als auch evangelische Religionslehrerin gearbeitet hat, schreibt nun ein neues Kapitel in ihrer theologischen Laufbahn. Sie predigt. Als Prädikantin entlastet sie die evangelischen Pfarrer in der Starnberger Gemeinde, etwa alle sechs Wochen hält sie künftig einen Gottesdienst. Am Sonntag, 18. Juni, wird Hartung-Stenglein in der Friedenskirche von Regionalbischof Christian Kopp in das Amt eingeführt. Der Festgottesdienst beginnt um 9.30 Uhr, anschließend findet ein Empfang im Gemeindesaal statt.

Prädikanten werden auch Laienprediger genannt. In der Ausbildung befassen sie sich umfangreich mit dem Gottes- und Menschenbild, der Predigt alttestamentlicher Texte, mit Ethik in der Predigt, Abendmahls- und Beichttheologie, dem Heiligen Geist und der Eschatologie. Voraussetzung ist eine Lektorenausbildung, also für Lesungen in der Kirche. Hartung-Stenglein soll vor allem in den Wortgottesdiensten eingesetzt werden. Starnbergs Pfarrer Simon Döbrich verweist auf eine seit 2012 offiziell gültige evangelische Grundüberzeugung: „Der ureigenste Auftrag, die Verkündung des Wortes Gottes, soll nicht einem reinen Priesterstand obliegen.“ Neben der Sicht von Pfarrern auf die Welt sollten also auch andere Perspektiven Platz finden.

Das Wort Laie trifft auf Hartung-Stenglein eigentlich nicht zu – sie hat ein vollwertiges Theologie-Studium im Portfolio. Allerdings ein katholisches. Doch weil sie 1984 den evangelischen Starnberger Schulpfarrer Edgar Stenglein heiratete, blieb ihr gar nichts anderes übrig, als zu konvertieren. „Damals wurde noch erwartet, dass die Frau des Pfarrers die gleiche Konfession hat“, sagt sie. Bis dahin hatte sie neben dem Fach Deutsch aber katholische Religion unterrichtet. Das evangelische Examen, eine Zusatzausbildung, ermöglichte ihr, wieder Religion zu lehren – am Gilchinger Gymnasium und später lange in München-Moosach. Die gebürtige Münchnerin hatte es nach der Scheidung von ihrem Mann in die Landeshauptstadt zurückgezogen.

Ihr Sohn, heute Mitte 30, überzeugte Hartung-Stenglein schließlich 2020, wieder nach Starnberg zu ziehen. Schnell suchte sie Kontakt zur Kirchengemeinde, brachte sich als Lektorin ein, sie leitet auch den Bibelkreis. Wegen ihrer Vorkenntnisse durfte sie die Ausbildung zur Prädikantin auf drei Wochenendkurse verkürzen. Viel gelernt hat sie auch von ihrem Mentor, Pfarrer Johannes de Fallois. Er war es übrigens, der Hartung-Stenglein für das Amt motivierte.

Was die 71-Jährige selbst an der Altar-Bühne reizt? Diese Frage beantwortet sie mit ihrem Beruf, der zur Berufung geworden ist. „Als Lehrerin möchte ich immer noch etwas vermitteln.“ Um ihre politische Haltung – „ich komme aus der Ökokiste“ – gehe es dabei aber nicht in erster Linie. Hartung-Stenglein betont: „Die Bibel ist ein faszinierendes Buch, mit dem ich mich weiterhin beschäftigen möchte.“