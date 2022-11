Landkreis kürzt Zuschüsse

Von: Peter Schiebel

Teilen

Am Seilerweg in Starnberg soll die neue Fachoberschule entstehen – wann, steht in den Sternen. „Es macht Sinn, die FOS fertig zu planen, aber es stellt sich die Frage, ob wir dann gleich mit dem Bauen beginnen“, sagt Landrat Frey. © Photographer: Andrea Jaksch

Die finanzielle Situation des Landkreises verschärft sich dramatisch. Vermutlich müssen die Kommunen erneut eine höhere Umlage zahlen, freiwillige Leistungen werden gekürzt, der Neubau der FOS in Starnberg voraussichtlich verschoben.

Landkreis – Knapp fünf Stunden lang saßen die Mitglieder des Haushaltsausschusses des Kreistages am Mittwoch zusammen und brüteten zum ersten Mal über dem Haushaltsentwurf für 2023. Wie angespannt die Lage ist, verdeutlicht die Tatsache, dass die letzten knapp drei Stunden der Beratung bis in den Abend hinein hinter verschlossenen Türen stattfanden. Punkt für Punkt gingen die Kreisräte zusammen mit Landrat Stefan Frey, Kreiskämmerer Stefan Pilgram und Fachleuten des Landratsamtes eine elf Seiten lange Liste sogenannter freiwilliger Leistungen durch, also von Zuschüssen, Boni und dergleichen. Am Ende war die Hälfte abgearbeitet und 150 000 Euro waren eingespart.

„Das ist vielleicht nicht die Welt, aber es ist auch ein politisches Signal an die Kommunen“, sagte Frey gegenüber dem Starnberger Merkur. Wo genau gekürzt wird, durfte er aufgrund der Nichtöffentlichkeit der Beratung nicht sagen. Die Ausstattung der Schulen soll aber genauso wenig angetastet werden wie der Personalbereich. Jobticket, Ballungs- und Großraumzulage sind zwar freiwillige Leistungen, aber: „An den Mitarbeitern zu sparen, wäre das völlig falsche Signal“, betonte Frey. „Da waren wir uns alle einig.“

Bereits im öffentlichen Teil zuvor hatte der Landrat die Zuhörer auf harte Zeiten vorbereitet. „Seit den 2000er-Jahren ging es immer nur nach oben. Jetzt erleben wir eine absolute Kehrtwende, was die Finanzen angeht. Sie trifft uns dieses Jahr schon heftig und wird auch in den nächsten Jahren heftig sein“, sagte er.

Kämmerer Pilgram präsentierte die Zahlen. Insgesamt will der Landkreis im kommenden Jahr rund 270 Millionen Euro einnehmen und ausgeben. Das sind über 40 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr. Ein Teil davon ist auf Investitionen zurückzuführen, zum Beispiel 38,2 Millionen Euro für den Bau des Gymnasiums Herrsching oder zwölf Millionen Euro Ausstattung fürs Klinikum – und damit auf politische Entscheidungen vor Ort. Aber: 17,5 Millionen Euro Mehrausgaben sind sogenannten Pflichtaufgaben geschuldet, etwa im Bereich Soziales, aber auch für die Bewirtschaftung der landkreiseigenen Grundstücke (plus vier Millionen Euro vor allem durch steigende Strom- und Gaspreise) oder für die Bevorratung von Treibstoff für den Fall eines Blackouts (rund 1,3 Millionen Euro Gesamtkosten).

Um das Loch zu stopfen, bleibe nichts anderes übrig, als die Kreisumlage zu erhöhen. „Ich wüsste nicht, wie ich es anders abbilden sollte“, sagte Pilgram. Wie berichtet, soll die Höhe der Abgabe der Kommunen von 50,2 auf 53,95 Prozent steigen. Darüber hinaus plant der Kämmerer einen Kreditrahmen von 57 Millionen Euro ein. Ob und inwieweit dieser ausgeschöpft werden muss, wird das kommende Jahr zeigen. Bislang ist der Landkreis schuldenfrei – noch.

Um die Situation zu verdeutlichen, skizzierte Pilgram auch die Entwicklung der kommenden Jahre. Und dort stand für Ende des Jahres 2026 ein Schuldenstand von 231 Millionen Euro – sowie Kosten für Zins und Tilgung von mehr als 15 Millionen Euro. „Wenn wir alle Investitionen umsetzen, die wir planen und beschlossen haben“, sagte Pilgram und schob hinterher: „Dafür werden wir von der Regierung von Oberbayern keine Genehmigung bekommen.“

Um Kosten zu senken, brachte Frey erneut den ÖPNV und eine Ausdünnung der Buslinien ins Spiel. Es sei wenig sinnvoll, zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten leere Busse fahren lassen. Stattdessen komme es darauf an, die wirklichen Bedarfe abzubilden und für das Aufkommen gegebenenfalls auch kleinere Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Frey regte zudem an, über „eine Umgestaltung vom reinen Bus-Angebot zu einem On-Demand-Verkehr“ nachzudenken. Darüber hinaus müsse der Landkreis überlegen, wie er mit den großen Investitionen umgehe. Als Beispiel nannte Frey den Neubau einer Fachoberschule (FOS) in Starnberg. „Es macht sicher Sinn, die FOS fertig zu planen, aber es stellt sich die Frage, ob wir dann auch gleich mit dem Bauen beginnen.“ Zum geplanten Klinikneubau in Herrsching ging der Landrat nicht im Detail ein. Er sprach lediglich von einer „großen Investition“, bei der aber noch nicht klar sei, wann sie anstehe.

Der Pöckinger Bürgermeister und FW-Kreisrat Rainer Schnitzler war nach Vorlage der Zahlen einigermaßen geplättet. Er sei zwar froh, „dass alles offen und ehrlich angesprochen“ werde, dennoch sei er beinahe „rat- und sprachlos“. Auch die Kommunen seien mit steigenden Kosten konfrontiert, zum Beispiel durch Energieausgaben, aber auch durch von Bund oder Land beschlossene neue Aufgaben wie die Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder. Bereits jetzt würde die Mehrheit der Kommunen im Landkreis sagen, dass sie die laufenden Ausgaben mit laufenden Einnahmen nicht mehr decken könnten. Insgesamt gehe es „vielleicht noch ein oder zwei Jahre gut“, dann sei die Finanzkraft der Städte und Gemeinden erschöpft.

Schnitzler, der auch Sprecher der Bürgermeister im Landkreis ist, übte scharfe Kritik an der großen Politik. „Land und Bund verschulden sich einfach auf Kosten der künftigen Generationen“, sagte er. Den Kommunen sei das nicht möglich. Er appellierte an die Lokalpolitiker, bei ihren Bundes- oder Landtagsabgeordneten auf die schwierige Situation hinzuweisen und eine bessere finanzielle Unterstützung zu fordern. „Wir müssen von unten nach oben bohren.“