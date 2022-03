Private Teststationen im Landkreis vor dem Aus

Von: Simon Nutzinger

Teilen

Ende des Monats ist für sie wohl für die privaten Testzentren im Landkreis Schluss. © Britta Pedersen/dpa

23 privat betriebene Corona-Teststationen gibt es derzeit im Landkreis. Ende des Monats ist für sie wohl Schluss. Der Grund ist die auslaufende Bayerische Testverordnung. Auf Verständnis stößt diese Tatsache aber nicht überall.

Landkreis – 106 Kündigungen – so viele hat Julia Magenau Anfang dieser Woche in den Briefkasten geworfen. Rausgeschickt an all ihre Mitarbeiter, ganz egal, ob Teilzeit, Vollzeit oder Mini-Job. Aktuell sind diese noch in den Corona-Teststationen in Herrsching, Tutzing, Gauting und Starnberg beschäftigt. Seit April vergangenen Jahres betreibt Julia Magenau die vier Einrichtungen gemeinsam mit ihrem Mann Lars sowie dem Ehepaar Corinna und Hans Rittinghausen. Doch damit ist nun Schluss. So hat es ihnen das Landratsamt in einem Schreiben vergangene Woche mitgeteilt. Ebenso wie den weiteren 19 privat betriebenen Stationen im Landkreis. Der Grund ist die zum Ende des Monats auslaufende Bayerische Corona-Testverordnung.

Denn genau auf dieser fußt deren Beauftragung seitens des Landratsamtes. „Läuft sie aus, können wir auch nicht mehr beauftragen“, betont Landratsamtssprecher Stefan Diebl. Zwar will der Bundestag erst morgen das neueste Corona-Schutzgesetz beschließen, doch deutet zumindest laut Diebl aktuell nichts darauf hin, als würde in diesem Zuge die Testverordnung verlängert. Viel mehr geht er davon aus, dass die Tests künftig nur noch von dem vom Landkreis betriebenen Stationen angeboten werden. Landrat Stefan Frey sagt dazu: „Unsere beiden Testzentren in Gilching und Gauting werden wir entsprechend den Vorgaben des Freistaates bis 30. Juni weiterbetreiben.“

Wie es bei Arztpraxen und Apotheken weitergeht ists noch unklar

Unsicher ist, wie es bei den Arztpraxen und Apotheken weitergeht. „Wir sind ziemlich am schwimmen“, unterstreicht Dr. Stefan Hartmann in Bezug auf die mangelhafte Informationslage. Dass abermals sämtliche Entscheidungen äußerst kurzfristig getroffen werden, nennt der Inhaber der St. Vitus Apotheke in Gilching, an der er täglich hunderte Tests abnimmt, „skandalös“. Seine Kritik richtet er dabei jedoch keinesfalls an die Behörden in Starnberg. „Die tun alles, was sie können.“ Vielmehr nimmt Hartmann die Regierung in Berlin ins Kreuzfeuer. „Wenn ich mir die aktuellen Infektionszahlen anschaue, dann ist es ein Unding, an den Bürgertests zu drehen.“

Diesen Eindruck teilt auch Julia Magenau. Allein über 60 positive Testergebnisse zählte sie am Dienstag an allen vier ihrer Stationen im Landkreis zusammen. „So viele hatten wir noch“, betont sie. Auch der Bedarf ist noch immer hoch. 600 bis 900 Tests stellt sie jeden Tag aus. Dass dies nun alles vom Landratsamt allein, beziehungsweise womöglich noch mit Unterstützung der Arztpraxen und Apotheken, gestemmt werden soll, kann sie nicht wirklich nachvollziehen. „Es ist mindestens skurril.“ Ihre einzige Erklärung wäre, dass die Regierung in ihrem neuen Corona-Schutzgesetz nahezu in allen Bereichen auf die Notwendigkeit von Tests verzichtet. „Ansonsten ist es mir ein Rätsel, wie das alles ohne uns privaten Betreiber funktionieren soll.“

Leid tut es Teststationsbetreibern vor allem um die 106 Mitarbeiter

Sollte in Zukunft eine neue Corona-Variante durch das Land fegen, wären Julia Magenau, ihr Mann und das Ehepaar Rittinghausen ihr zufolge trotz des jetzigen sehr abrupten Endes wohl wieder mit an Bord. „Wenn wir wieder gebraucht werden, sind wir auch wieder zur Stelle.“ Leid tut es ihr vor allem um ihre 106 Mitarbeiter. „Die waren wirklich immer da“, sagt sie. Vor allem rund um Weihnachten sei der Einsatz enorm gewesen. „Es ist schon ein wenig gemein, wie sie jetzt abgespeist werden.“ Verständnis zeigt auch Landrat Frey. Er stellt klar: „Die privaten Testzentren waren eine wichtige Säule in der Bewältigung der Coronapandemie. Sie haben für ortsnahe Testmöglichkeiten gesorgt. Dafür danke ich den Betreibern sowie deren Mitarbeitern.“