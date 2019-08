Die Bilanz liegt vor: Das sind heuer die besten STAdtradler

Starnberg vor Gauting, das Otto-von-Taube-Gymnasium vor der Arnoldus-Grunschule: Die Bilanz des STAdtradelns 2019 liegt vor. Bayernweit kommt der Landkreis auf den vierten Platz.

Landkreis–Das Endergebnis der Aktion STAdtradeln im Landkreis Starnberg steht fest: Mit 713 000 Kilometern haben die 4600 Teilnehmer in drei Wochen 18-mal die Erde umrundet. 187 Teams aus Schulen, Kindergärten, Unternehmen, Vereinen, Familien und Ortsteilen haben Kilometer gesammelt und in die Listen eingetragen. Die 14 Landkreisgemeinden haben im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von fünf Prozent erzielt und damit das zweitbeste Ergebnis seit der Premiere ihrer gemeinsamen Teilnahme im Jahr 2012. Bayernweit liegt der Landkreis Starnberg derzeit auf Platz vier, bundesweit an 20. Stelle.

„Mit ihren Radkilometern haben die Teilnehmer ein Statement pro Radverkehr gesetzt und rein rechnerisch 100 Tonnen CO2 eingespart“, sagt Mitorganisatorin Andrea Schmölzer. Auch wenn nicht jeder Kilometer Autofahrten ersetzt hat, ist der stellvertretende Landrat Tim Weidner überzeugt: „Die STAdtradler haben deutlich gezeigt, dass jeder Einzelne ganz einfach seinen Teil zum Klimaschutz in unserem Landkreis beitragen kann.“

Weidner zeichnete die Sieger am Donnerstagabend im Seebad Starnberg aus. Die Stadt Starnberg belegt in der Landkreiswertung mit dem zweitbesten Ergebnis ihrer elfjährigen STAdtradeln-Karriere heuer den ersten Platz vor Gauting und Gilching. Einen neuen Rekord verzeichnete Herrsching, das wie Starnberg zu den STAdtradeln-Pionieren im Landkreis zählt. Die stärkste Steigerung im Vergleich zum Vorjahr verbuchte Feldafing mit plus 50 Prozent vor Gilching mit plus 38 Prozent. Deutlich weniger Radkilometer als 2018 erzielten Inning (minus 41 Prozent) und Wörthsee (minus 32 Prozent). Mehr Details gibt es unter www.stadtradeln.de/landkreis-starnberg.

Das Motto „Cycling for future“ – eine Anspielung auf die Schülerproteste – spiegelte auch das Team-Ergebnis wider: Bestes Team ist erneut das Gautinger Otto-von-Taube-Gymnasium mit einem Rekordergebnis vor der Arnoldus-Grundschule Gilching und dem Gymnasium Starnberg.

Das Motto galt auch für den Wettbewerb „Zukunft gewinnt“: STAdtradel-Teilnehmer haben ihre Ideen für eine zukunftsfähige Mobilität eingesandt und zehn Pässe für das Fünf-Seen-Filmfestival gewonnen. Neben Klimaschutz und Spaß soll das STAdtradeln bessere Bedingungen für Radfahrer bewirken. Die Vorschläge reichten von mehr Radwegen, Sicherheit und Respekt, einer faireren Verteilung der Verkehrsfläche bis zu dem Wunsch, Radfahren wie in Kopenhagen zum Lebensstil zu machen. Die Ergebnisse:

Kommunen absolut:1. Starnberg (145 993 km),

2. Gauting (136 181 km),

3. Gilching (120 076 km).

Kommunen Pro-Kopf-Wertung: 1. Weßling (14,4 km),

2. Gauting (6,6 km).

2. Herrsching (6,6 km).

Bestes Team: 1. Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting (80 936 km),

2. Arnoldus-Grundschule Gilching (43 654 km),

3. Gymnasium Starnberg (28 680 km).

Bestes Unternehmen:1. DLR, Weßling (20 513 km),

2. TQ Systems, Seefeld (19 840 km),

3. Webasto, Stockdorf (18 701 km).

Beste Vereine:1. Seniorentreff Starnberg (25 202 km),

2. Bike it, Starnberg (15 308 km),

3. Kneipp-Verein Starnberg (8841 km).

Radaktivste Teams (meiste Kilometer je Mitglied): 1. Team Ärmelkanal, Inning (882 km),

2. Team „Fahrschule am See“, Starnberg (816 km),

3. Team „Die Wiesenradler“, Starnberg (810 km). mm