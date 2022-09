Landkreis Starnberg dominiert die Deutsche Meisterschaft

Von: Michael Baumgärtner

Drei von vier Medaillenträgern mit Starnberger Hintergrund (v.l.): Benedikt Sagstetter, der bis 2020 für die WWK Volleys Herrsching spielte, Nils Ehlers, Jonas Sagstetter, der gerade zu den Herrschingern wechselte, und Clemens Wickler, Deutschlands bester Beachvolleyballer aus Hanfeld. © Justus Stegemann

Bei der Deutschen Meisterschaft im Beachvolleball hat der Hanfelder Clemens Wickler seinen insgesamt fünften Titel geholt. Vizemeister wurden Benedikt und Jonas Sagstetter, der für Bundesligist WWK Volleys Herrsching spielt.

Hanfeld/Herrsching – Der Landkreis Starnberg spielte bei den Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften, die zum 30. Mal in Timmendorfer Strand stattfanden, die Hauptrolle – zumindest bei den Männern. Der Hanfelder Clemens Wickler holte mit seinem neuen Partner Nils Ehlers (Hamburg) den Titel. Das war freilich zu erwarten, denn Wickler/Ehlers sind die deutsche Nummer eins. Umso unerwarteter war dagegen, dass sich Benedikt und Jonas Sagstetter die Silbermedaille sichern würden. Die beiden Brüder waren ungeschlagen ins Finale eingezogen, wo sie allerdings keine Chance gegen Wickler/Ehlers hatten und in zwei Sätzen (17:21, 12:21) unterlagen. Jonas Sagstetter wechselte jüngst vom TSV Haching zum Bundesligisten Herrsching, sein jüngerer Bruder Benedikt hatte in der Saison 2019/20 für die WWK Volleys als Zuspieler agiert. Für den 27-jährigen Clemens Wickler ist es nach 2015, 2017, 2018 und 2020 bereits der fünfte DM-Titel.