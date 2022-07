Eine Anlaufstelle zur Energieberatung: Gründung von Agentur ist so gut wie beschlossen

Von: Laura Forster

Das Thema Heizen beschäftigt immer mehr Bürger im Landkreis. Die geplante Klima- und Energieagentur soll Rat geben. © Hauke-Christian Dittrich

Die Klima- und Energieagentur mit den Nachbarlandkreisen ist so gut wie beschlossenen Sache. Der Umweltausschuss stimmte am Mittwoch der Gründung zu. Trotzdem gab es in der Sitzung Kritik von einzelnen Kreisräten.

Landkreis – Die Energiepreise explodieren, vor allem für Öl und Gas. Aber auch die Stromkosten steigen seit Monaten an, ein Ende ist nicht in Sicht. „Das Thema einer Klima- und Energieagentur ist aktueller denn je. Es ist höchste Eisenbahn, dass wir das Projekt jetzt starten“, sagte Josefine Anderer von der Stabsstelle Energie und Klimaschutz im Landratsamt in der jüngsten Umweltausschusssitzung am Mittwoch. „Ich will mir gar nicht ausdenken, was es für die Bürger bedeutet, wenn sie sich irgendwann die Heizungsrechnungen nicht mehr leisten können.“ Mehrmals täglich klingeln derzeit die Telefone von Anderer und ihrem Kollegen Herbert Schwarz – Hilfesuchende wenden sich an die Experten und bitten bei Energiethemen um Rat.

Seit rund zwei Jahren laufen die Vorbereitungen einer eigenen Klima- und Energieagentur für die Landkreise Starnberg, Fürstenfeldbruck und Landsberg am Lech. Ein Beratungs- und Kompetenzzentrum mit Dienstleistungsfunktion für Bürger, Firmen, Einrichtungen, Institutionen und Kommunen in den Bereichen Klimaschutz, Energiewende, Ressourcenschutz und Nachhaltigkeit ist geplant. „Es war wirklich spannend und nicht ganz einfach. Wir mussten bis zum Schluss zittern, ob das wirklich klappt“, sagte Anderer. Eine kürzlich erfolgte Videokonferenz der Landräte Stefan Frey (Starnberg), Thomas Karmasin (Fürstenfeldbruck) und Thomas Eichinger (Landsberg am Lech) habe jedoch den Ausschlag gegeben und die Agentur wieder auf die richtige Bahn gelenkt.

Arbeitsbereiche und Aufsichtsrat

Die Arbeitsbereiche der gemeinnützigen GmbH teilen sich in Öffentlichkeitsarbeit und Energieberatung, kommunaler Klimaschutz, kommunales Energiemanagement und Klimaneutralität für Unternehmen auf. Im Aufsichtsrat der Agentur, der aus 15 Personen besteht, sollen neben den drei Landräten jeweils vier Vertreter aus den Kreistagen sitzen. „Die drei großen Fraktionen bekommen jeweils einen Sitz. SPD und FDP müssen sich einen teilen. Sollten sie sich nicht einigen, entscheidet das Los“, sagte Frey im Umweltausschuss. Ein Fachbeirat steht dem Aufsichtsrat beratend zur Seite.

Wirtschaftspläne und Finanzierung

Wichtig ist laut Anderer, die Unterscheidung zwischen Leistungen, welche dem nicht wirtschaftlichen Bereich angehören, und Leistungen, die als rein wirtschaftliche Dienstleistungen angeboten werden. „Mich würde interessieren, welchen Service die Agentur kostenfrei anbietet und welchen nicht“, fragte Christian Wagner (CSU). Die Erstberatung am Telefon wird weder für Kommunen noch Privatpersonen berechnet, so Anderer. Sobald jedoch ein Energieberater ins Spiel kommt und sich auch die Situation vor Ort anschaut, wird dies in Rechnung gestellt.

Auf den Landkreis kommen nach Gründung der Agentur einmalig 16 666 Euro Gesellschaftskapital, sowie 124 547 Euro als jährliche Grundfinanzierung zu. Diese wird nach Einwohnerzahl der jeweiligen Landkreise berechnet. Fürstenfeldbrucks Anteil liegt bei fast 200 000 Euro jährlich.

Personalentwicklung und Standortsuche

Da die Nachfrage im Bereich Energieberatung stetig zunimmt, soll auch das Personal der Agentur mit der Zeit wachsen. In einem Diagramm stellte Anderer dar, dass im ersten Jahr 3,5 Stellen besetzt werden sollen, im dritten Jahr soll es bereits 8,5 Arbeitsplätze geben. „Es gibt eine ganz eindeutige Wachstumsprognose. Wir brauchen das Personal ganz dringend“, sagte Anderer. „Es gibt auch Leute, die scharren schon mit den Hufen und warten auf die Ausschreibung.“ Wo die Mitarbeiter untergebracht werden sollen, steht konkret noch nicht fest. Das Büro soll jedoch an alle drei Landkreise angrenzen.

„Wir als Fraktion haben das Projekt intensiv und auch kritisch begleitet. Das ist wirklich eine tolle Sache, wir warten sehnsüchtig darauf, dass es endlich losgeht“, sagte Adrienne Akontz (Grüne). Dem schloss sich Martin Fink (CSU) an. „Die Agentur ist eine Hilfeleistung für viele Landkreisbürger.“ Dr. Wolfgang Weber-Guskar (FDP) sei die Beratung zu wenig. „Wir können uns nicht auf andere verlassen, sondern müssen selbst in die Entwicklung und Umsetzung erneuerbarer Energien inverstieren.“ Georg Zerloch (CSU) kritisierte, dass die Aufgaben der Agentur zu theoretisch seien. „Wir brauchen mehr Praktisches“, forderte er.

Trotzdem sprach sich der Umweltausschuss einstimmig dafür aus, die Agentur zu gründen. Entscheiden muss muss der Kreistag. Landsberg am Lech hat sich bereits dafür entschieden, in Fürstenfeldbruck steht die entscheidende Sitzung noch bevor.