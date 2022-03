Landkreis nimmt erste 200 Flüchtlinge auf

Von: Andrea Gräpel, Peter Schiebel

Herrsching rückt in diesen Tagen zusammen: José (v.l.), Christina Reich, Stefan Schiemel, Julia Magenau, Sabine Becker, Thomas Bleeker, Dr. May-Britt Stumbaum, Susi Schiemel und Anna Glatz sind nur ein Teil der vielen Helfer, die die Fischerstatt für Flüchtlinge aus der Ukraine wohnlich machten. © Andrea Gräpel

Es ist eine Welle der Hilfsbereitschaft und Anteilnahme, die vermutlich ihresgleichen sucht. Beinahe überall im Landkreis sammeln Menschen Spenden für die Ukraine und bestücken Hilfskonvois (siehe Seite 5), Friedensgebete und dergleichen finden großen Zuspruch (siehe Seite 3). Im Fokus steht zudem die Unterbringung von Flüchtlingen. Landrat Stefan Frey ging am Sonntag von 40 bis 50 Ukrainern aus, die bereits im Landkreis Unterschlupf gefunden hätten und privat untergebracht seien. Am Abend sollten weitere 200 dazukommen, wie Frey auf Anfrage des Starnberger Merkur sagte.

Landkreis - Damit reagierte der Landrat auf eine Bitte der Regierungsvizepräsidentin von Oberbayern, Sabine Kahle-Sander. Sie habe ihn am Sonntag angerufen und um die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen gebeten, nachdem im Ankunftszentrum in München bereits am Vormittag etwa tausend Personen auf Unterkünfte gewartet hätten, erklärte Frey. Als „Notmaßnahme“ sei es möglich, 100 Menschen in der Jugendherberge in Possenhofen und 100 im BRK-Mehrgenerationenhaus in Gauting unterzubringen.

Die Ukrainer sollten am Sonntagabend mit Bussen vom Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck abgeholt, anschließend verpflegt und auf Corona getestet werden. Er sei allen Beteiligten „sehr, sehr dankbar“, betonte Frey.

Für die kommenden Wochen gelt es nun, Räumlichkeiten anzumieten. Dabei gehe es sowohl um kurzfristige Unterbringungen als auch um langfristige Lösungen. Denkbar seien Räume in Hotels und Pensionen, aber auch in ehemaligen Klinik- oder Firmengebäuden. Zelte oder Turnhallen bereitzustellen, sei für ihn nur eine Notlösung, sagte der Landrat. Wer etwas anzubieten hat, kann sich per E-Mail ukraine-hilfe@lra-starnberg.de an das Landratsamt wenden. Die große Solidarität mit den Kriegsflüchtlingen – der Starnberger Merkur zeigt drei Beispiele.

Weßling: Menschen kommen nachts um 2

Seit Samstagnacht befinden sich acht Menschen aus der Ukraine in Weßling in Sicherheit. Gegen 1 Uhr holten zwei Helfer zunächst zwölf Personen am Hauptbahnhof in München ab, wie Roland von Rebay berichtet. Der ehemalige Gemeinderat koordiniert die Hilfsmaßnahmen. Kurz nach 2 Uhr waren die Ukrainer in Weßling, wo sie unter anderem von Bürgermeister Michael Sturm begrüßt wurden. Gleich darauf wurden alle auf Corona getestet – alle waren negativ. Nach einer vorübergehenden Unterbringung im Seehof sollen acht Personen – eine vierköpfige und eine dreiköpfige Familie sowie ein Student – spätestens am heutigen Montag andere Unterkünfte beziehen. Eine vierköpfige Familie habe nach einer Erstversorgung gleich weiter Richtung Zürich reisen wollen, sagte von Rebay.

Der Kontakt war über eine Weßlinger Familie zustande gekommen, die geschäftliche Beziehungen in die Ukraine hat und einen deutschen Helfer an der rumänischen Grenze kennengelernt hatte. Von Rebay ist von der Hilfsbereitschaft in Weßling überwältigt. „Danke an alle, die sich so selbstlos mit Unterbringungsmöglichkeiten und Hilfsangeboten bei uns gemeldet haben“, betonte er. „Es zeigt sich wieder mal, wie das Dorf zusammensteht.“ Wer helfen will, kann eine E-Mail an die Adresse ukraine-hilfe@gemeinde-wessling.de schicken.

Herrsching: Haus wird heute bezogen

Das Haus an der Straße Zur Kohlstatt in Herrsching ist so gut wie voll belegt. Am heutigen Montag erwartet Dr. May-Britt Stumbaum zehn Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Wie berichtet, hatten die Herrschingerin und ihr Mann Thomas Bleeker das aktuell leer stehende Haus zur Verfügung gestellt und zu Spenden aufgerufen, um es einzurichten. Seit Freitag herrschte an der Kohlstatt deshalb ein großes Kommen und Gehen. Sogar mit Traktoren und Hängern wurden Möbel, Lampen, Haushaltsgegenstände, Bettwäsche und Hygieneartikel angeliefert und auf die Zimmer verteilt. Heute werden die Bewohner erwartet – auf Zeit. May-Britt Stumbaum weiß, dass die meisten zurück in die Heimat wollen, sobald es möglich ist.

Die Spendenbereitschaft nach ihrem Aufruf war riesig. Bis aus Freising meldeten sich Menschen, die helfen wollten. Auch aus Herrsching gab es großzügige Angebote zum Beispiel aus dem „Art Hotel“, das nicht nur Tische, sondern auch zehn neuwertige Fernsehgeräte spendete. Vincenzo Sgro vom Restaurant „Collosseum“ stellte seine Hilfe und seinen Transporter zur Verfügung, um Spenden abzuholen.

Die Aktion fand in engem Kontakt mit der Gemeinde und dem Landkreis statt. Herrschings Vizebürgermeisterin Christina Reich und May-Britt Stumbaum kennen sich aus der Schulzeit. „Es gibt in Herrsching noch einige Leerstände mehr“, weiß Reich, allerdings stünden die Häuser zum Teil zehn Jahre leer und seien nicht ohne Weiteres zu belegen. Darum werden weiter Raumangebote gesucht. Gefreut hat sich Christina Reich, die auch Handball-Abteilungsleiterin beim TSV Herrsching ist, dass auch die Familie eines Torwarts an der Kohlstatt untergebracht werden kann.

„Wir nehmen gerade keine Spenden mehr an“, sagt May-Britt Stumbaum. „Die Zimmer sind alle eingerichtet.“ Nur noch auf Anfrage per E-Mail an die Adresse ukraine@stumbaum.eu sollten Spenden geliefert werden. „Worum es jetzt geht, sind Dinge und Leistungen, die wir nicht bekommen haben“, sagt sie und nennt die Reparatur von Abfluss- oder Elektroleitungen. „Arbeiten wie diese werden bezahlt werden müssen, deshalb richten wir am Montag ein Spendenkonto ein.“ Denn die Hilfsaktion sei mit der Einrichtung des Hauses nicht vorbei. Und noch etwas ist May-Britt Stumbaum wichtig: „Ich möchte eigentlich nicht, dass jeder von der Flüchtlingsunterkunft spricht“, sagt sie. Deshalb hat sie dem Haus in Anlehnung an die Kohlstatt und an die alten Fischteiche einen Namen gegeben: die Fischstatt.

Gilching: Rettungsfahrt startet am Mittwoch

Von Gilching aus will Sascha Odrozek (47) am Mittwoch zur polnisch-ukrainischen Grenze starten. Mit seinem privaten Siebensitzer bringt er viele gesammelte Hilfsgüter dorthin – auf dem Rückweg will er „mindestens eine Familie nach Bayern holen“, wie seine Frau Melanie Odrozek (43) auf Facebook berichtet. Als Mallorca-Fan ist der Inhaber der Druckerei SAS-Druck in Fürstenfeldbruck auf eine ähnliche Aktion des Partysängers Pepe Palme aufmerksam geworden. „Das war die Initialzündung“, sagt Melanie Odrozek im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Wir helfen gerne und sind sehr sozial eingestellt“, betont sie.

Gesucht werden jetzt vor allem noch Mitfahrer. Wer Interesse hat, schreibt eine E-Mail an die Adresse haeusl79@googlemail.com. Hilfsgüter hat das Ehepaar bereits reichlich gesammelt. Was noch fehlt, seien vor allem Hygieneartikel, sagt Melanie Odrozek, zum Beispiel Windeln, Binden und Feuchttücher, aber auch Blasenpflaster. „Wir brauchen auf keinen Fall mehr Kleidung.“