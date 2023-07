Landkreis Starnberg setzt weiterhin auf MVG-Leihräder

Von: Stefan Reich

Teilen

Leihräder am Bahnhof: Wie hier am S-Bahnhof Deisenhofen (Landkreis München) sollen an möglichst vielen sinnvollen Stellen im Landkreis Starnberg neue Leihrad-stationen installiert werden. Dabei wären auch die Kommunen finanziell gefordert. Partner bleibt die MVG. © Landratsamt Miesbach

Der Landkreis Starnberg setzt bei seinem Ziel, ein Leihradsystem zu etablieren, nun doch wieder auf das Modell MVG-Rad. Das könnte die Chancen auf ein möglichst flächendeckendes Angebot erhöhen, wirft den Kreis in seiner Zeitplanung aber weiter zurück.

Landkreis – Die sogenannte letzte Meile ist es oft, die Menschen davon abhält, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Was hilft es, einem Fahrziel wie etwa dem Arbeitsplatz mit der S-Bahn recht schnell recht nahe zu kommen, wenn dann der Fußweg vom Bahnhof zur Firma nochmal so lange dauert. Die Sache sieht aber schon anders aus, wenn dann am Bahnhof ein Fahrrad bereit steht, das man kurz leihen und in unmittelbarer Nähe der Arbeitsstelle wieder abstellen kann.

In Gilching funktioniert das ganz gut, auf der Strecke zwischen dem Bahnhof Neugilching und dem Sonderflughafen Oberpfaffenhofen. An beiden Orten gibt es Stationen des Leihsystems MVG-Rad, und schon im Frühjahr 2022, ein halbes Jahr nach der Einführung, waren die Ausleihzahlen recht ordentlich. Weitere Stationen entstanden am Gewerbepark Gilching Süd und in Gauting an der Asklepios-Klinik und am Bahnhof.

Das bisherige System läuft 2025 aus

Der Landkreis will noch mehr Stationen an anderen Orten etablieren. Dabei setzte er zunächst weiter auf das Modell MVG-Rad. Weil dafür erhoffte Förderungen nicht bewilligt wurden, wollte das Landratsamt ab Herbst 2022 auch andere Anbieter suchen. So werde es aber frühestens 2024 neue Stationen geben, hieß es damals. Nun schwenkt die Kreisbehörde wieder um. Das Konstrukt MVG-Rad wird komplett überarbeitet. MVV, MVG und die Landeshauptstadt München, die das Leihradsystem noch bis 2025 verantwortlich betreut, wollen die umliegenden Landkreise mit ins Boot holen.

Auch der Landkreis Starnberg strebt den Abschluss eines Rahmenvertrags an. Und bald steht die Betreibersuche an. Für Kommunen im Landkreis, die nicht erst in sieben oder mehr Jahren dabei sein wollen, heißt das, dass sie schnell entscheiden müssen. Das gilt besonders für Gauting und Gilching, wenn sie ihre Stationen nahtlos weiter betreiben wollen.

Stationen und Räder nicht weiter nutzbar

Die Konstruktion soll ab 2025 so aussehen: Die Kommunen errichten auf ihre Kosten Stationen, an denen die Räder stehen. Die sind künftig weniger aufwendig als die bisherigen Abstellanlagen von MVG-Rad, die ab 2025 nicht mehr nutzbar sein werden, ebenso wie die heute eingesetzten Räder. Die neuen Stationen bestehen nur noch aus einer Stele mit Informationen und einer Markierung am Boden, innerhalb derer die Räder abgestellt werden müssen.

Rund 11 500 Euro soll das je Station kosten. Bestehende Stelen können eventuell erhalten bleiben. Nötig ist zu jeder Station in der Regel auch eine Gegenstation. Die bezahlt wie bisher der Landkreis, jedenfalls eine pro Kommune. Abgegeben werden können die Räder aber an jeder beliebigen Station. Der Betreiber soll Räder umverteilen, wenn sie sich an einem Ort häufen und damit anderswo fehlen.

Dann kommt auf die Kommunen das Leasing der Leihräder zu. Das kostet 700 Euro im Jahr für ein herkömmliches Rad und 1000 Euro für ein E-Bike. Fünf Räder sollen mindestens an einer Station stehen. „Die Leihgebühren gehen dann an einen Betreiber“, erklärte Alina Schubert vom MVV kürzlich im Mobilitätsausschuss des Kreistages. „Das soll auch motivieren.“ Ein Betreiber für das System soll per Ausschreibung gesucht werden.

Kommunen müssen schnell entscheiden

Weil das bisherige System schon im übernächsten Jahr endet, muss es jetzt schnell gehen. Gemeinden, die schon zum Neustart im Jahr 2025 dabei sein wollen, müssen bis Mitte August eine verbindliche Zusage machen. Gemeinden, die später in der ersten Ausschreibungsperiode, fünf Jahre plus Verlängerungsoptionen, einsteigen wollen, müssen bis Ende September eine nicht verbindliche Absichtserklärung abgeben. Wer das nicht tut, kann nicht mehr einsteigen, bis neu ausgeschrieben wird. Das wurde den Kommunen vorletzte Woche mitgeteilt.

68 Standorte im Kreis erscheinen geeignet

Wo im Landkreis überhaupt Stationen entstehen könnten, wurde im Ausschuss ebenfalls thematisiert. Gesucht wurden Orte, an denen mit mindestens fünf Ausleihen am Tag zu rechnen ist. Potenziell ergaben sich so 68 Standorte. Allerdings hängt es auch von den Nachbarn ab, ob wirklich eine Station entstehen kann. Die Ausschreibung erfolgt in Teillosen, und das für zusammenhängende Gebiete. Es werden nur Kommunen berücksichtigt, deren Ortsgrenze nicht weiter als fünf Kilometer von einer Gemeinde entfernt ist, die auch MVG-Räder hat oder haben will.

Wie hoch die Leihgebühren sein werden, steht noch nicht fest. Sie sollen aber im gesamten MVV-Gebiet gleich sein, ebenso wie die Leasinggebühren für die Kommunen. „Damit profitiert das Umland auch von der höheren Rentabilität der Räder in München“, erläuterte Schubert. Vergünstigungen soll es für ÖPNV-Abokunden geben, etwa in Form von Freiminuten oder reduzierten Tarifen. Aktuell kostet ein MVG-Rad neun Cent pro Minute, für Inhaber von Isarcard oder Deutschlandticket fünf Cent. Zudem gibt es Minuten- oder Monatspakte. Im Gespräch ist auch ein Nachttarif für Nutzer, die abends etwa von einem Bahnhof nicht zu einer Station, sondern nach Hause fahren und das Rad am Folgetag zurückfahren. Die Buchung funktioniert über die „MVGo“-App, das soll weiterhin so bleiben. Leihräder als Option für die erste oder letzte Meile sollen zukünftig auch in Fahrtauskünften angegeben werden.

Landrat Stefan Frey will auch Unternehmen mit ins Boot holen. „Wir wissen, dass sie großes Interesse an einem Leihradsystem haben“, sagte Frey im Ausschuss. In welcher Form sie sich beteiligen können, ist noch offen.