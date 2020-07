Starnberger Landkreislauf als Light-Variante

Wegen der Corona-Pandemie kann der Landkreislauf heuer nicht stattfinden. Doch nun gibt es eine Alternative zum Gros-Event.

Landkreis – Die Einschränkungen rund um die Corona-Pandemie machen auch vor sportlichen Ereignissen keinen Halt. So kann der Landkreislauf heuer nicht im gewohnten Umfang stattfinden. Um den Läufern eine Alternative anzubieten, gibt es dafür den „Landkreislauf-Light“. Das teilte das Landratsamt gestern mit. Vom 10. bis 18. Oktober ist von einem Team, bestehend aus sechs Läufern, die Gesamtstrecke von 24 Kilometern zu absolvieren. Die Strecke wird aufgeteilt in zwei mal fünf Kilometer, zwei mal vier Kilometer und zwei mal drei Kilometer. Die Teammitglieder können unabhängig voneinander, an einem beliebigen Ort, zu einer beliebigen Zeit ihre Einzelstrecke laufen. Für die Strecken- und Zeitmessung ist jede Mannschaft eigenverantwortlich. Die Zeiten müssen vom Teamkapitän bis spätestens 18. Oktober, 23.59 Uhr, unter www.landkreislauf-starnberg.de gemeldet werden.

Jeder Teilnehmer erhält ein Erinnerungsgeschenk und jede Mannschaft eine Urkunde. Eingeladen sind Familien, Kinder, Schulen, Firmen und Behörden, Vereine und Lauffreunde aus dem Kreis. Die Startgebühr beträgt 30 Euro für Erwachsenen-Mannschaften und 24 Euro für Kinder-Teams. Anmeldeschluss ist der 30. September. Die Ausschreibung und weitere Informationen werden ab Anfang September auf der Homepage des Landratsamtes veröffentlicht.

Die größte Breitensportveranstaltung in der Region mit jährlich etwa 1600 Teilnehmern erfreut sich seit 35 Jahren großer Beliebtheit. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln kann sie diesmal aber nicht in der üblichen Form als Staffellauf stattfinden. Landrat Stefan Frey: „Gerade in Corona-Zeiten ist es wichtig, gesund und fit zu bleiben. Der Landkreislauf-Light soll die Menschen motivieren mitzumachen. Ich bin auf jeden Fall dabei und werde ein Team zusammenstellen.“ Der nächste reguläre Landkreislauf ist für 9. Oktober 2021 in Andechs geplant.