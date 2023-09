Landtagswahl 2023: Was im Wahlkampf im Landkreis Starnberg alles geboten ist

Von: Tobias Gmach

Wahlkampf ist, wenn sich die Plakate überlappen: eine Aufnahme aus Wangen mit Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Stimmkreis Starnberg. Kabarettist Christian Springer tritt nicht an – aber bei einer Veranstaltung der Grünen auf. © Michael Stürzer

Infostände, Kundgebungen, Podiumsdiskussionen: Was haben die Parteien im Landkreis Starnberg im Wahlkampf zur Landtagswahl am 8. Oktober noch vor? Ein Überblick.

Landkreis – Wählen ist für die Wähler immer auch mit Sich-schlau-Machen verbunden: Für welche Themen und Forderungen steht welche Partei? Wo und wann kann ich mich informieren, die Kandidaten persönlich erleben und kennenlernen? Nur noch vier Wochen sind es bis zur Landtags- und Bezirkstagswahl am 8. Oktober. Auch auf Kreisebene läuft der Wahlkampf nun richtig heiß. Veranstaltungen, Infostände, Podiumsdiskussionen: Der Merkur hat die Kreisverbände, deren Parteien im Landtag sitzen, gefragt, was im Wahlkampf noch geboten ist. Ein Überblick (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) in der Reihenfolge der Zweitstimmen auf dem Stimmzettel.

CSU

Dr. Ute Eiling-Hütig, CSU-Landtagsabgeordnete seit 2013, will ihr Erststimmenmandat verteidigen. Daher ist sie in den kommenden Wochen viel unterwegs. Mehr als 70 Infostände seien in den Landkreis-Gemeinden angesetzt, sagt sie. „Ich informiere immer einen Tag vorher auf meiner Homepage, an welchem Stand ich persönlich bin.“ An diesem Samstag ist Eiling-Hütig zum Beispiel mit CSU-Bezirksrat Harald Schwab ab 10 Uhr vor dem Schreibwarengeschäft Oliv in Feldafing. Außerdem will sie an Stammtischen präsent sein, an allen S-Bahn-Stationen Brezn verteilen und für spontane Verteilaktionen in die Gemeinden fahren. Außerdem sei am 22. September eine Veranstaltung zum Thema „Situation in der Pflege“ in Tutzing geplant. Dazu kommen die Andechs-Wanderung der CSU-Starnberg am 3. Oktober sowie der Herbstempfang mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder Ende September in Andechs. Details zu den Terminen samt Uhrzeiten sind online auf www.ute-eiling-huetig.de zu finden.

Grüne

Einen Termin-Marathon hat auch Grünen-Landtagskandidatin Andrea Schulte-Krauss vor sich. Am Montag beteiligt sie sich an der Diskussion zum Fachkräftemangel im indischen Restaurant „Gateway to India“ in Inning (18.30 Uhr). Am Dienstag wandert sie mit Bundestagsabgeordnetem Anton Hofreiter durchs Moos bei Andechs. Treffpunkt ist beim Wildgehege, Kerschlacher Weg 26, um 15 Uhr. Ab 18 Uhr folgen Vortrag und Diskussion zum Thema „Es gibt keinen Planeten B“ in der Klostergaststätte – ebenfalls mit Hofreiter. Am Mittwoch laden die Grünen wie berichtet ab 19.30 Uhr zum Kabarettabend „Nicht egal“ von Christian Springer in die Starnberger Schlossberghalle.

Am Samstag, 16. September, findet ab 10 Uhr ein Ramadama an der Würm statt. Dabei ist Malte Gallée, Mitglied des Europaparlaments. Treffpunkt: Krailling, Margaretenstraße, Ecke Ludwigstraße. Ab 19 Uhr folgt ein Vortrag „Zero Waste“, der Veranstaltungsort ist noch offen. Am 22. September kommt dann die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Katharina Schulze, nach Herrsching zum Werkstattgespräch in der Schreinerei Darchinger. „Gute Betreuung – entspannte Familien: Kinder in den Fokus!“ lautet der Vortrag von Christian Huber am 29. September ab 18 Uhr im „Next Level“ in Gauting. Auch auf das Erntedankfest, unter anderem mit Barbara Scheitz von der Andechser Molkerei am 1. Oktober (15 bis 19 Uhr) in der Remise von Schloss Fußberg in Gauting, weisen die Grünen hin. Bundeskulturministerin Claudia Roth soll am 4. Oktober kommen, die Örtlichkeit steht aber noch nicht fest. Weiteres auf schulte-krauss.de

Jede Menge Termine hat auch Bezirkstagskandidatin Martina Neubauer, zu finden unter www.martina-neubauer.de/termine.

Freie Wähler

Die Freien Wähler im Landkreis um ihren Landtagskandidaten Matthias Vilsmayer konzentrieren sich am Donnerstag, 14. September, auf das Thema „Rote Karte für die Erbschaftssteuer“. Die Partei fordert die ersatzlose Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungsteuer. Um das zu begründen und um zu diskutieren, kommen Vilsmayer, der Allinger Landtagsabgeordnete Hans Friedl und Rechtsanwältin Birgit EIbl ab 19.30 Uhr im Gasthof Widmann in Gilching zusammen. Die Freien Wähler im Landkreis bekommen im September Besuch von Bayerns Kultusminister Prof. Michael Piazolo. Eine konkrete Einladung zur Veranstaltung soll noch folgen. Außerdem werden Vilsmayer und Bezirkstagskandidatin Petra Gum auf diversen Wochenmärkten mit Infoständen vertreten sein. Weitere Infos auf www.fw-kv-starnberg.de.

AfD

Die AfD um den Kreisvorsitzenden Prof. Ingo Hahn und den Landtagskandidaten Alexander Neumeyer ist ab dem Wochenende in den kommenden Wochen mit sechs Infoständen in Gauting, Herrsching, Starnberg und Tutzing präsent. Zur „Großveranstaltung“ lädt die Partei für kommenden Freitag, 15. September, in die Starnberger Schlossberghalle. Ab 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) stehen neben Hahn und Neumeyer der AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla, der bayerische Spitzenkandidat Martin Böhm sowie Benjamin Nolte aus dem Stimmkreis Weilheim auf der Rednerliste. Außerdem lädt die AfD regelmäßig zu Stammtischen. Am kommenden Dienstag zum Beispiel der Ortsverband Ammersee-Ost in Herrsching ab 19 Uhr. Den genauen Ort erfährt, wer sich per E-Mail an mail@afd-starnberg.de anmeldet. Die Themen: Verkehrs- und Flüchtlingspolitik sowie Landtagswahlkampf. Weitere Termine gibt es online auf afd-starnberg.de/landtagswahl-2023.

SPD

SPD-Landtagskandidatin Christiane Feichtmeier und Bezirkstagskandidatin Selina Rieger touren mit Infoständen über Wochenmärkte, machen Haustürbesuche und sprechen Passanten an den S-Bahnhöfen an. „Zudem erwarten wir noch Wahlkampfunterstützung von Bundes- und Landtagsabgeordneten“, schreibt Feichtmeier, ohne konkreter zu werden. An diesem Sonntag gastieren die Kandidatinnen ab 16 Uhr beim Sommerfest der Würmtal-SPD. Am 20. September diskutiert Feichtmeier ab 16 Uhr bei der Berger SPD über das Thema Trickbetrug. Weitere Infos gibt es online auf www.christiane-feichtmeier.de.

FDP

Rund 20 Infostände baut die FDP im Landkreis noch auf. Am Montag kommt Konstantin Kuhle, Innen- und Rechtspolitiker und stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, in den Stimmkreis. Wie die Grünen, die Christian Springer eingeladen haben, setzen auch die Liberalen auf einen Kabarettisten. André Hartmann legt seinen Auftritt am 20. September hin. Am 2. Oktober hat die FDP den Umweltforscher Dr. Andreas Marx vom Helmholtz-Institut in Leipzig in Krailling zu Gast. Thema: die Zukunft des Trinkwassers. Kandidatin Hundesrügge werde außerdem Unternehmen und Handwerksbetriebe besuchen, schreibt Kampagnenmanager Paul Friedrich. Weitere Infos auf fdp-landkreis-starnberg.de.

Weitere Termine

Die Landtagskandidaten und -kandidatinnen an einen Tisch bringt der Tutzinger Jugendbeirat am kommenden Mittwoch ab 19 Uhr an der Kirchenstraße 3. Beim Bund Naturschutz gastieren die Politiker am 27. September. Er setzt das Thema „Agrarpolitik in Bayern – Wunsch und Wirklichkeit“ auf die Agenda. Los geht’s um 20 Uhr in der Starnberger Schlossberghalle.