Bund Naturschutz Starnberg: Laut werden für die Umwelt

Von: Peter Schiebel

Eine starke Gruppe für die Umwelt (v.l.): Rudi Fuchs, Christine Ried, Irmgard Franken, Thomas Lenz, Susanne Röthig und Christian Wurzbacher bilden den Vorstand der 600 Mitglieder starken Ortsgruppe des Bund Naturschutz. © jaksch

Die alte und neue Vorsitzende der Ortsgruppe Starnberg des Bund Naturschutz, Irmgard Franken, wünscht sich mehr Engagement für die Umwelt – vor allem in Sachen Nachhaltigkeit, Energiewende und Mobilitätswende.

Starnberg – Wie lange sie schon Vorsitzende der Ortsgruppe Starnberg des Bund Naturschutz ist, kann Irmgard Franken auf Anhieb gar nicht sagen. Klar ist dafür, dass sie auch die nächsten Jahre an der Spitze der 600 Mitglieder steht. Bei der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus in Leutstetten bestätigten die nur elf anwesenden Mitglieder sie kürzlich einstimmig im Amt.

„Es ist toll, dass wir so viele Mitglieder sind“, sagte Franken im Anschluss dem Starnberger Merkur und erklärte, dass die Zahl seit Jahren relativ konstant sei. Es sei auch schön, dass sich immer Helfer finden würden, die bei der Biotoparbeit dabei sind. Fünf Flächen seien dieses Jahr bereits bearbeitet worden, eine sechste, kleinere, folge noch. Aber: „Wir könnten noch viel mehr machen“, sagte Franken. Dafür brauche es jedoch Kümmerer, Mitstreiter und engagierte Akteure. Zum Beispiel schwebt ihr eine größere Aktion auf dem Kirchplatz vor, um auf die Themen Nachhaltigkeit, Klimawende und Mobilitätswende aufmerksam zu machen.

„Naturschutz ist mehr als Biotoparbeit“, sagte Franken und betonte: „Wir müssen laut werden.“ Nur gemeinsam seien die großen Herausforderungen zu bewältigen. „Wie leben wir jetzt und in Zukunft? Wie groß ist unser CO2-Fußabdruck?“ Das seien Fragen, die auch die Menschen in Starnberg beschäftigen sollten. Dabei wolle sie die Themen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit Optimismus angehen und die Menschen motivieren – um selbst über ihr Handeln nachzudenken und sich gegebenenfalls auch einzubringen. Immer wieder falle ihr zum Beispiel auf, dass bei Neubauprojekten auf alte Techniken gesetzt werde, Fotovoltaikanlagen nicht vorgesehen seien und auch die Gartengestaltung wenig bis nicht artenfreundlich sei. „Dabei gibt es in Starnberg doch auch Menschen, die nicht aufs Geld schauen müssen.“

Vorbildfunktion für bestimmte Projekte

Dabei komme einzelnen Bauvorhaben auch eine gewisse Vorbildfunktion zu – zum Beispiel dem Moosaik, der geplanten Umgestaltung des bestehenden Gewerbegebiets zwischen Moosstraße und Petersbrunner Straße. Bisherige Pläne seien dem Bund Naturschutz vorgestellt worden, die Hinweise auf zum Beispiel nachhaltige Baustoffe finde sie gut und richtig. Dennoch werde der Bund Naturschutz aufmerksam die weitere Entwicklung verfolgen. „Wir hoffen, dass die Bauherren an ihren Idealen festhalten“, sagte Franken. Weiterhin ablehnend steht der Bund Naturschutz dagegen dem geplanten Gewerbegebiet in Schorn gegenüber.

Ganz unabhängig davon spricht sich die Ortsgruppe dafür aus, das Befahrungsverbot der Würm über den 30. Juni eines jeden Jahres hinaus zu verlängern. Zu dem Zeitpunkt würden dort noch bestimmte Vögel im Schilf brüten, sagte Franken. Wenn Stand-up-Paddler und Bootsfahrer aber „flottenmäßig“ dort einfielen, sei das nicht mehr hinzunehmen. Unterstützung komme vom Landratsamt, allerdings liege der Vorgang bei der Regierung von Oberbayern, die letzten Endes die Entscheidung treffen müsse.

Neben Irmgard Franken engagieren sich fünf weitere Starnberger ehrenamtlich im Vorstand der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe: Christian Wurzbacher als stellvertretender Vorsitzender, Susanne Röthig als Schatzmeisterin sowie Rudi Fuchs, Thomas Lenz und Christine Ried als Besitzer. Letztere löste in der Funktion Kerstin Täubner-Benicke ab, die ihr Amt zur Verfügung stellte.