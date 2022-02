Pandemie beflügelt die „Ornis“

Von: Hanna von Prittwitz

Eine Wacholderdrossel liefert sich einen Kampf mit einem Regenwurm. Das Foto machte Antje Geigenberger aus Krailling auf der Wiese neben dem Dorfweiher in Unterbrunn. © Antje Geigenberger

Der Landkreis Starnberg ist nicht nur reich an herrlicher Natur, sondern bietet auch eine spannende Vogelwelt. Und er hat die Arbeitsgemeinschaft Starnberger Ornithologen (ASO), deren Mitglieder ihre Beobachtungen dokumentieren. Seit 2014 gibt es dazu einen umfangreichen Jahresbericht, geschrieben von ASO-Leiter Pit Brützel, der diesen via Online-Konferenz nun rund 45 Zuhörerinnen und Zuhörern dieser Tage vorstellte.

Landkreis - Brützel ist eher der gelassene Typ. Doch auch ihn haben bestimmte Erkenntnisse 2021 überrascht. Zum Beispiel, dass es so viele Eulenarten im Landkreis gibt, nämlich sechs. Die „Ornis“, wie sie sich selbst auch mal nennen, beobachteten Waldkäuze, Sumpfohreulen, Waldohreulen, den seltenen Sperlingskauz und einen Raufußkauz. Sogar ein Uhu wurde gesehen; es gibt die Hoffnung, dass er im Landkreis auch brütet. „2021 war ein Eulenjahr“, schloss Brützel. Eine von weiteren Besonderheiten ist das hohe Aufkommen von Uferschwalben: 54 Paare brüteten in der Kiesgrube Unterbrunn, weitere 54 in der Kiesgrube in Gilching. Die Kiesgruben hätten sich zu wertvollen Sekundärhabitaten entwickelt, stellte Brützel fest.

Insgesamt hat das Corona-Jahr 2021 zu einer neuen Rekordzahl an dokumentierten Beobachtungen geführt. Allein im April hielten die Vogelkenner mehr als 6700 Beobachtungen auf der Plattform ornitho.de fest. „Im gesamten Jahr waren es rund 43 000 Beobachtungen, gesammelt von über 300 Beobachtern“, sagte Brützel. All diese Daten hat er für den Jahresbericht ausgewertet, unter Berücksichtigung von Monitoring- und Kartierungsprogrammen. Dokumentiert sind für 2021 219 Vogelarten (2020: 222). Erstmals gesichtet wurden Zwergstrandläufer, Aschkopfschafstelze und Taigazilpzalp. Brutvögel verzeichnet der Landkreis 117 Arten (2020: 119). Seit Erscheinen des Jahresberichts wurden insgesamt 264 Vogelarten im Landkreis beobachtet, darunter 134 Brutvögel.

Unter den 117 Brutvögeln aus 2021 befinden sich mit Braunkehlchen, Brachvogel, Bekassine und Wiesenpieper vier, die vom Aussterben bedroht sind. Wendehals, Klappergrasmücke und Drosselrohrsänger konnten im Vergleich zu 2020 nicht mehr nachgewiesen werden. „Die Wiesenbrüter bleiben unsere Sorgenkinder“, sagte Brützel. Auch das Kiebitzprojekt bei Hechendorf sei 2021 gescheitert. „Das Problem war der Elektrozaun, das wollen wir heuer anders machen“, kündigte Brützel an. Wie berichtet, hatten Dachs oder Fuchs die Jungvögel geholt.

Schwer haben es auch die Singvogelarten, „da ist der Rückgang besorgniserregend“, sagte Brützel. Betroffen seien vor allem die Langstreckenzieher, die sich vornehmlich von Insekten ernähren. „Bei Trauerschnäpper, Klappergrasmücke und Drosselrohrsänger konnte im Jahr 2021 überhaupt keine Brut nachgewiesen werden.“ Bei Gelbspötter und Gartenrotschwanz bestand nur an ein, zwei Stellen Brutverdacht, und auch der Baumpieper machte sich 2021 rar. Dafür erholte sich der Waldlaubsänger mit so vielen Revieren wie noch nie.

Über eine neue Brutplattform freuten sich die Flussseeschwalben am Starnberger See. Der LBV ließ ein neues Brutfloß bauen und brachte es vor Brutbeginn bei St. Heinrich in Position. 35 Paare ließen sich gleich dort nieder. „Leider war aber das Wetter zu schlecht, nur 13 Junge wurden flügge“, berichtete Brützel. Lachmöven brüteten ebenfalls in der Bucht von St. Heinrich (152 Paare). 45 Paare belegten Nester am Maisinger See, rund 40 am Jaisweiher in Gilching. An fünf Stellen im Landkreis zogen auch Graureiher in kleinen Kolonien ihren Nachwuchs auf.

Sehr gut entwickelten sich die Saatkrähenbestände. Gespannt ist Brützel, wie die Angelegenheit in Gilching weiter geht – bekanntlich sollen die Krähen dort vergrämt werden. „Vermutlich suchen sie sich andere Plätze“, schätzt Brützel. Neu sei eine Kolonie mit 27 Paaren bei der Roseninsel. „Das ist klug, dort stören sie niemanden.“ Insgesamt ist die Zahl der Brutpaare von 298 im Jahr 2016 auf 552 gestiegen, die meisten gibt es in Hechendorf (314 Paare) und Gilching (211).

Um etwa 20 Prozent zurückgegangen ist heuer die Anzahl der Wasservögel, die am Starnberger See überwintern. Spekulieren wollte Brützel zu den Gründen dafür nicht. „Dazu müsste man sich die Zahlen in Süddeutschland insgesamt ansehen.“

Jedes Beobachtungsjahr bringt auch spektakuläre Beobachtungen. Neben den Eulen waren das zwei Waldrappe, und zwar „Cupi“ und „Albus“. Sie sind 2019 in der Kolonie bei Überlingen am Bodensee geschlüpft und besendert. Einer der beiden schaffte es auch in die Zeitung: Er wurde bei Oberpfaffenhofen fotografiert. Mitte August unterhielt ein zutraulicher Steinwälzer Segler und Dampferfahrer am Starnberger See bei Laune. Gesehen wurden zudem zwei Ringelgänse, Säbelschnäbler, Zwergstrandläufer und Alpenstrandläufer, dazu fünf Seeschwalbenarten und eine Schmarotzerraubmöve. Am Maisinger See tauchte eine Zwergdommel auf, im Leutstettener Moos waren Schlagschwirle unterwegs, es besteht Brutverdacht. Dazu kommen die vielen Zugvögel, von Ortolan über den Bienenfresser bis hin zur Nachtigall, die auf ihrer Durchreise immer wieder im Landkreis auftauchen.

Die Arbeit, die in dem 140 Seiten zählenden Bericht steckt, würdigten die Zuhörer der Online-Konferenz mit Applaus und begeisterten Kommentaren. Dank ging auch an die insgesamt rund 30 „Ornis“ der ASO, die immer wacker ihre Beobachtungen auf ornitho.de eintragen, stundenlange Wasservögel- oder auch Kornweihenzählungen aushalten, im Nirgendwo Baumfalkennester entdecken, für Wettbewerbe wie das „Birdrace“ frühmorgens aufstehen und überhaupt dafür sorgen, dass die Vogelwelt so gut dokumentiert ist. Von den Fotografen wie Antje Geigenberger, die erneut mit einem Foto den Jahreswettbewerb gewann, ganz zu schweigen. „Wirklich eine Bereicherung! Ein starkes Team, die ASO, klasse“, hieß es im Chat, und: „Es war toll. Vielen Dank!“ Ein Blick in den Himmel lohnt sich im Landkreis immer.