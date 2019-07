Lebenshilfe Starnberg: Vize-Bundesvorsitzende verteilt Ehrennadel für Engagement

Mit einem ganztägigen Festprogramm feierte die Starnberger Lebenshilfe das 30-jährige Bestehen seines Wohnheims am Prinzenweg, in dem 30 Bewohner mit geistiger Behinderung untergebracht sind.

Starnberg – Neben Angehörigen, Freunden und Nachbarn waren zahlreiche Ehrengäste und lokale Politprominenz gekommen und die stellvertretende Bundesvorsitzende der Lebenshilfe, Monika Haslberger, die im besonderen Werner Blank für sein 35-jähriges Engagement in der Institution mit der goldenen Ehrennadel auszeichnete.

Als betroffener Vater habe er maßgeblich an der Umgestaltung des Vereins zu einem sozialen Unternehmen mitgewirkt. 300 Mitarbeiter der Lebenshilfe betreuen heute in 18 Einrichtungen über 800 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Bürgermeisterin Eva John ging auf die Barrierefreiheit in der Stadt und in den Köpfen ein. „Das Klima des gegenseitigen Verständnisses ist durch Taten zu schaffen“, sagte sie und würdigte die Mitarbeiter. „Alle, die in der Lebenshilfe arbeiten, nehmen jeden so an, wie er ist, ohne Berührungsängste und mit großer Wertschätzung“. Dem gelte ihr tiefer Respekt. Als Geschenk überreichte sie ein Gemälde der Kinderschutzbundkinder und versprach: „Die finanzielle Beteiligung kommt auf dem Bankweg.“

„Das ist Ihr Fest“ würdigte Monika Haslberger das Engagement des Vereinsvorsitzenden Werner Blank, dessen Tochter sich inzwischen auch als Vertreterin der Bewohner für deren Belange einsetzt. Haslberger blickte auf die Geschichte des Wohnheims am Prinzenweg zurück, das im Jahr 1989 mit fünf Bewohnern den Betrieb aufnahm. Alle leben heute noch in dem Haus. „Dieser Ort ist allen ein Zuhause geworden“, dankte Haslberger dem Team, „das dafür sorgt, dass sich die Bewohner gut aufgehoben fühlen“. Die stellvertretende Bundesvorsitzende erinnerte auch an das Engagement des ehemaligen Richters Werner Blank, der seinerzeit einen höheren Personalschlüssel vor Gericht durchgesetzt hat. „Es lohnt sich, für die Rechte zu kämpfen“, betonte sie.

Stehende Ovationen für den Vorsitzenden

Werner Blank, den die Anwesenden mit stehenden Ovationen feierten, gab den Dank an Ehren- und Hauptamtliche sowie an den Vorstand und an seine Frau weiter. Roland Pietzcker vom Elternbeirat lobte die vergnüglichen Vorstandssitzungen, in denen neue Ideen zugelassen wüerden, und Lebenshilfe-Geschäftsführerin Edith Dieterle erinnerte an die Anfänge des Wohnheims und die damaligen gerichtlichen Auseinandersetzungen mit einigen Nachbarn. Der einjährige Umbau der früheren HNO-Klinik wurde damals durch ein Fußballspiel finanziell unterstützt, bei dem Stars wie Paul Breitner, Gerd Müller und Moderator Thomas Gottschalk als Publikumsmagneten mitmachten. Inzwischen ist das Wohnheim eingespielt, das Leben am Prinzenweg hat sich verändert, es geht weniger um Fürsorge wie zu Beginn, sondern mehr um Selbstbestimmtheit der Bewohner. „Es ist euer Haus. Füllt es mit euren Ideen“, sagte auch Angela Pietzcker vom Elternbeirat.

Die Bewohner hatten dieses Fest ganz nach ihrem Geschmack gestaltet. „Essen, Eissorten, Aufbau, Deko, das Fest ist so, wie ihr es wollt!“, betonte Dieterle. So sieht gelebte Inklusion aus. Der Festtag mit Musik, Tanz und einem Zauberer, mit einem Rundgang durch das Haus und Fotopräsentation machte einfach nur Spaß und so gab es viele vergnügte Gesichter. Denn Lebenshilfe am Prinzenweg ist vor allem eines – pure Lebensfreude.

Astrid Amelungse-Kurth