Leonie Flötgen mag’s steil und eisig

Der Ski-Club Starnberg zählt inzwischen zu den Talentschmieden im deutschen Skirennsport. Kira Weidle hat sich im Weltcup bereits etabliert, aber es machen schon die nächsten hoffnungsvollen Rennläufer auf sich aufmerksam.

Starnberg– Kira Weidle sorgt derzeit im Weltcup für Furore. Aber die 22-Jährige ist bei weitem nicht die einzige Athletin vom SC Starnberg, die eine erfolgreiche Zukunft als Skirennläuferin vor sich hat. Die nächste Generation steht längst in den Startlöchern. Allen voran Leonie Flötgen, die jüngst im Europacup eine Topplatzierung einfuhr. Die 18-jährige Breitbrunnerin bestritt am 13. Dezember in Andalo Paganella (Italien) ihr ingesamt siebtes Europacuprennen ihrer noch jungen Karriere. Im vergangenen Winter feierte sie mit zwei Slaloms in Bad Wiessee ihre Premiere in der zweithöchsten Rennkategorie. Es folgten Anfang Dezember dieses Jahres zwei Riesenslaloms in Schweden (54./ausgeschieden) und zwei Super-G-Rennen in Norwegen (40./33.), ehe ihr in Andalo Paganella ein kleiner Paukenschlag gelang. Mit der hohen Startnummer 65 raste sie beim Riesenslalom auf Rang 14. „Ich kann es noch immer gar nicht richtig realisieren“, sagt Flötgen. Auch wenn sie einen Tag später beim zweiten Riesenslalom im ersten Durchgang rausflog und kurz vor Weihnachten bei den Speed-Europacup-Rennen in Zauchensee „nur“ 43. und 40. (Abfahrt) sowie 42. (Super-G) wurde, ist die 18-Jährige überglücklich über ihren 14. Platz von Andalo Paganella. „Das hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich so weit nach vorne fahren kann“, gibt Flötgen zu. „Platz 14 in einem Europacuprennen, das ist schon eine Hausnummer. Da ist der Weg in den Weltcup gar nicht mehr so weit“, meint der Cheftrainer des SC Starnberg, Matthias Pohlus. Aber an den Weltcup will Flötgen noch gar nicht denken: „Ich versuche erst mal, mir eine stabile Position im Europacup zu erfahren.“

Dass der jungen Rennläuferin ihr bisheriges Topresultat im Riesenslalom gelang, ist keine Überraschung. „Das ist meine beste Disziplin“, sagt Flötgen. Abfahrt und Super-G fährt sie nur, „um mich für den Riesenslalom an höhere Geschwindigkeiten zu gewöhnen“. Hinzu kam, dass ihr die Bedingungen in Andalo Paganella entgegenkamen. „Es war ein schwieriges Rennen, die Piste war total eisig“, erzählt Flötgen. „Steil und eisig, das liegt mir einfach, das ist mein Gelände.“ Vielleicht herrschen bei der Junioren-Weltmeisterschaft, die vom 17. bis 27. Februar in Val di Fassa (Italien) ausgetragen werden, ja ähnliche Bedingungen. Dann könnte Leonie Flötgen, die noch drei Jahre bei den Junioren starten darf, unter Umständen sogar um die Medaillen mitfahren.

Und dann hat die junge Sportlerin für 2019 noch ein weiteres großes Ziel: das Abitur. „Ich hoffe, dass das klappt“, sagt Flötgen. Denn einfach wird es für die Schülerin des CJD ChristophorusGymnasiums Berchtesgaden nicht. Schließlich hat sie in diesem Schuljahr „erst 19 Tage“ im Klassenzimmer verbracht. Den Rest der Zeit verbrachte sie auf der Piste.