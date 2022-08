Starnberger Stadtbücherei bildet erstmals aus

Willkommen im Team: Büchereileiterin Ilona Obermeier (l.), Auszubildende Eileen Selmeczi und Ausbilderin Daniela Ponholzer (r.) präsentieren die Urkunde als anerkannte Ausbildungsbibliothek. © Stadtbücherei

Erstmals bildet die Starnberger Stadtbücherei am September eine Auszubildende aus. Sie lernt alles, was man in der Bibliothek wissen muss.

Starnberg – In der Starnberger Stadtbibliothek gibt es erstmals eine Auszubildende. Die Bücherei war zuvor von der Bayerischen Staatsbibliothek als Ausbildungsbibliothek für den Beruf des bzw. der „Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek“ anerkannt worden, teilte die Stadtverwaltung mit.

Ab 1. September beginnt Eileen Selmeczi ihre dreijährige duale Ausbildung und freut sich auf die besondere Herausforderung, die erste Auszubildende in der Stadtbücherei zu sein: „Mein Ziel ist es, ein verlässliches Mitglied des Teams zu werden und die Ideen, die ich für diverse Veranstaltungen und Projekte habe, effektiv umzusetzen.“ Während der Ausbildung durchlaufe Eileen Selmeczi alle in der Stadtbücherei anfallenden Aufgabenbereiche, darunter den Einkauf von Medien, Aufgaben rund um die Ausleihe und Rückgabe, die Durchführung von Veranstaltungen und Mitarbeit bei der Öffentlichkeitsarbeit, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.